Un apostador ganó $8.800 millones en el Quini 6: cuánto le va a sacar ARCA por impuestos

El ganador de Reconquista recibirá más de $6.400 millones netos tras la deducción impositiva (Franco Fafasuli)

La ciudad del norte santafesino presenció una apuesta histórica tras el último sorteo, con un premio sin precedentes y una recaudación impositiva millonaria.

El último sorteo del Quini 6, correspondiente a la modalidad Revancha, tuvo como protagonista a un habitante de la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, que obtuvo más de $8.800 millones. Esta cifra monumental posicionó al apostador al frente de los grandes premios del juego de azar en el país, con una suma que supera ampliamente los montos que solían repartirse en sorteos anteriores. Una porción sustancial del premio quedará en manos del Estado a través de la carga impositiva, que se determinó a partir de las normativas vigentes en materia de juegos de azar.

La noche del domingo, Reconquista fue sede de una serie de celebraciones que trastocaron la rutina habitual de la ciudad. Personas allegadas al flamante ganador manifestaron que el impacto económico de la suma podría provocar modificaciones profundas en la economía local.

La retención de ARCA equivale al 27,9% del total del premio entregado por Quini 6

El premio base de la apuesta, según fuentes de la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe, se fijó en $8.881 millones, resultado de una bolsa acumulada que atrajo la atención de jugadores de toda la región. El sorteo, transmitido en directo por distintos canales provinciales, se desarrolló en la sede central de la lotería. Los números sorteados fueron: 06, 14, 18, 23, 35 y 39.

La legislación argentina, mediante la Ley 20.630 y sus disposiciones posteriores, establece que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Agencia de Recaudación de Concursos y Apuestas (ARCA), retiene un porcentaje específico sobre los grandes premios de juego. En este caso, el cálculo utilizado consistió en tomar el 31% sobre el 90% del total. Este mecanismo, aplicado sobre la suma de $8.881.000.000, resultó en una base imponible de $7.992.900.000 sobre la cual la ARCA impuso la retención fiscal.

La cifra correspondiente a impuestos se calculó en $2.477.799.000, una suma que representa cerca de un 27,9% del monto bruto, tal como lo estipulan los parámetros regulados por el organismo. De esta forma, el ganador percibirá un neto de $6.403.201.000. Voceros asociados a la Lotería de Santa Fe precisaron que este procedimiento sigue la línea de los procesos realizados en los sorteos anteriores de gran magnitud, sin excepciones ni criterios ad hoc.

Así queda el premio tras impuestos

Premio total del Quini 6 (modalidad Revancha): $8.881.000.000

Base imponible para impuestos: 90% del premio total$8.881.000.000 x 0,90 = $7.992.900.000

Impuesto aplicado por ARCA: 31% sobre la base imponible$7.992.900.000 x 0,31 = $2.477.799.000

Retención impositiva efectiva: el monto retenido equivale al 27,9% del premio total($2.477.799.000 / $8.881.000.000) x 100 = 27,9%

Monto neto que recibe el ganador:$8.881.000.000 – $2.477.799.000 = $6.403.201.000

El ganador, cuya identidad permanece bajo estricta reserva hasta que concluya el proceso de validación y cobro, formalizó su apuesta a través de una agencia oficial de Reconquista. Directivos de la entidad comentaron que el cupón correspondió a una selección manual, destinada exclusivamente a la modalidad Revancha, que suele captar una parte significativa de los participantes en momentos en los que la bolsa acumulada supera marcas históricas.

Voceros de la Lotería de Santa Fe explicaron: "Uno de los atractivos principales de la modalidad Revancha consiste en que la totalidad de la recaudación se destina a conformar el pozo mayor, lo que dinamiza las expectativas de los jugadores e incrementa la posibilidad de premios multimillonarios“.

Durante la jornada subsiguiente al sorteo, la agencia de Reconquista que vendió el boleto reportó una considerable afluencia de medios y autoridades locales. Testigos consultados señalaron que la aparición de nuevos ganadores con fortunas de este nivel produce un efecto inmediato en el comercio y el mercado inmobiliario, aunque la mayor parte de ese volumen de dinero permanecerá en el circuito formal a través de la tributación establecida.

Según la Ley 20.630, implementada en el marco de la regulación fiscal del sector, el Impuesto a los Premios busca contribuir a los ingresos del Estado a partir de actividades recreativas que generan altas recaudaciones

Un antecedente cercano, proporcionado por la propia Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe, remite al caso del premio repartido en enero, en el que un residente de Dolores, Buenos Aires, obtuvo $2.717.616.000. En ese caso, el descuento impositivo siguió el mismo patrón que hoy se aplica en Reconquista. El historial de ganadores de la modalidad Revancha evidencia que los saltos cuantitativos en la suma de premios suelen coincidir con situaciones macroeconómicas que elevan el interés en el juego organizado.

El monto destinado a impuestos, fijado esta vez en poco menos de $2.500 millones, se transferirá al Tesoro Nacional y a los organismos designados, como ocurre con la recaudación de otros sorteos administrados por la Lotería de Santa Fe. Según lo estipulado, una fracción de la recaudación se redistribuirá en programas de asistencia social, salud y educación, mientras el resto tendrá destino fiscal ordinario.

El plazo para reclamar el premio se mantiene en noventa días, según el reglamento oficial. Pasado ese periodo, la suma no cobrada retorna a los fondos generales de la lotería, una previsión que en la práctica sirve como garantía adicional del circuito legal del juego.

Las autoridades de la Lotería de Santa Fe confirmaron que las celebraciones por el récord registrado en Reconquista aceleraron consultas de nuevos jugadores y duplicaron la emisión de apuestas para los sorteos inmediatos. El impacto local trascendió la frontera provincial y puso en evidencia la magnitud económica del fenómeno.

El registro público de grandes ganadores del Quini 6 en Argentina denota una tendencia a concentrar los premios más altos en la modalidad Revancha, que exige una apuesta suplementaria además de la modalidad Tradicional. Tanto en este caso como en los anteriores, la aplicación del impuesto específico permite determinar con antelación el monto neto, sin margen para sorpresas en la liquidación final.