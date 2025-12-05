La Bolsa argentina sube 2% y llega a un nuevo récord en medio del optimismo de los inversores

FOTO DE ARCHIVO. Un operador mira una pantalla en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Argentina. Sep 2, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

El anuncio oficial de la emisión de un nuevo bono en dólares con vencimiento 2029 le aportó impulso positivo a los negocios bursátiles, tanto en renta fija como variable.

Después de las elecciones legislativas el mercado local tomo una decidida tendencia alcista para revertir en estas horas todas las pérdidas registradas desde los máximos de enero, en solo seis semanas de pasados los comicios.

A las 11:30, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 2%, en 3.160.000 puntos, un nuevo récord nominal en pesos. El panel de acciones líderes asciende 25% en 2025, aún 9 puntos por debajo de la inflación del período.

Medido en dólares, otra vez en los USD 2.100 según la paridad del “contado con liquidación”, se ubica en su nivel máximo desde el 4 de febrero, y reduce a 1,7% la baja respecto del cierre de 2024.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street predominaban las subas lideradas por los bancos Supervielle (+4,2%) y Francés (+3,9%).

Los agentes bursátiles ponderan la estabilización de la economía, dado que el mejor clima político -despejada la incertidumbre electoral- podría ayudar al presidente libertario Javier Milei a acelerar su anunciada desregulación con políticas ortodoxas.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la licitación de un bono en dólares al 6,5% anual para la semana próxima, lo que permitiría despejar próximos vencimientos y retornar el financiamiento de los mercados.

“El stock de depósitos en dólares de Argentina está en récord histórico nominal, hay muchos dólares depositados en el sistema, y ellos perciben que puede haber algo de apetito por riesgo argentino”, afirmó Emiliano Anselmi, analista de de Portfolio Personal Inversiones.

“Caputo debe estar viendo que tal vez hay lugar para que él salga a una tasa que estará entre 7% y 8%”, estimó, y agregó “sabemos que el cupón va a ser 6,5% pero no sabemos a qué paridad va a salir”.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares estaban negociados en alza. Los Bonares -con ley argentina- ganaban 0,5% en promedio, mientras que los Globales -con ley extranjera-avanzaban 0,8% en Wall Street.

El riesgo país de JP Morgan se asentaba en los 622 puntos básicos, con caída de doce unidades, luego de marcar un mínimo intradiario en los 613 puntos una vez anunciada la emisión del nuevo bono soberano.

“Ya pasó un mes desde la elección y queda un mes para el pago de USD 4.200 millones de GD (Globales) y AL (Bonares). El Global 35 comprimió muchísimo, pero quedó en la zona de 10% de tasa nominal anual. Damos casi por hecho que Argentina tendrá rollover”, comentaron desde la Consultora 1816.

“El foco del mercado pasará los próximos meses por el monitoreo de novedades tanto respecto al inicio de un sendero de acumulación de reservas internacionales como por operaciones que permitan reducir la abultada carga de pagos en dólares de los próximos años”, reportó el Grupo SBS.

“El Tesoro nacional debe afrontar vencimientos en diciembre por unos 40 billones de pesos (equivalentes a USD 27.600 millones) y en enero obligaciones por unos USD 4.500 millones, en momentos en que las reservas netas del Banco Central se encuentran en rojo”, indicó Reuters. “Analistas estiman que estas reservas netas arrojan contablemente en negativo por unos 16.000 millones de dólares”, añadió.

En la plaza cambiaria, el dólar mayorista estaba operado en los 1.441 pesos antes del mediodía, en la tercera baja consecutiva, ante una menor presión tomadora de divisas por cuestiones estacionales de fin de año.

“Una mayor claridad en el esquema monetario ayudaría a una mayor estabilidad en la demanda de pesos para pensar en una remonetización contra compras de reservas”, agregó el Grupo SBS.

Los negocios a futuro del peso se pactaban a 1.450 unidades por dólar a fin de año y a 1.627 para la liquidación a junio de 2026.

El BCRA modificó el jueves la metodología para el cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (Comunicación A3500) para dar más transparencia a las plazas de futuros ya que la cotización se calculará con el promedio ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en medios electrónicos, comentaron operadores a Reuters.