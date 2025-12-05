Economía

La Bolsa argentina sube 2% y llega a un nuevo récord en medio del optimismo de los inversores

El S&P Merval gana 2%, a un nuevo máximo de 3.160.000 puntos, mientras que los ADR en Wall Street ascienden hasta 4%, con impulso del sector bancario. También avanzan los bonos y cede el riesgo país

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Un operador
FOTO DE ARCHIVO. Un operador mira una pantalla en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Argentina. Sep 2, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

El anuncio oficial de la emisión de un nuevo bono en dólares con vencimiento 2029 le aportó impulso positivo a los negocios bursátiles, tanto en renta fija como variable.

Después de las elecciones legislativas el mercado local tomo una decidida tendencia alcista para revertir en estas horas todas las pérdidas registradas desde los máximos de enero, en solo seis semanas de pasados los comicios.

A las 11:30, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 2%, en 3.160.000 puntos, un nuevo récord nominal en pesos. El panel de acciones líderes asciende 25% en 2025, aún 9 puntos por debajo de la inflación del período.

Medido en dólares, otra vez en los USD 2.100 según la paridad del “contado con liquidación”, se ubica en su nivel máximo desde el 4 de febrero, y reduce a 1,7% la baja respecto del cierre de 2024.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street predominaban las subas lideradas por los bancos Supervielle (+4,2%) y Francés (+3,9%).

Los agentes bursátiles ponderan la estabilización de la economía, dado que el mejor clima político -despejada la incertidumbre electoral- podría ayudar al presidente libertario Javier Milei a acelerar su anunciada desregulación con políticas ortodoxas.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la licitación de un bono en dólares al 6,5% anual para la semana próxima, lo que permitiría despejar próximos vencimientos y retornar el financiamiento de los mercados.

“El stock de depósitos en dólares de Argentina está en récord histórico nominal, hay muchos dólares depositados en el sistema, y ellos perciben que puede haber algo de apetito por riesgo argentino”, afirmó Emiliano Anselmi, analista de de Portfolio Personal Inversiones.

“Caputo debe estar viendo que tal vez hay lugar para que él salga a una tasa que estará entre 7% y 8%”, estimó, y agregó “sabemos que el cupón va a ser 6,5% pero no sabemos a qué paridad va a salir”.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares estaban negociados en alza. Los Bonares -con ley argentina- ganaban 0,5% en promedio, mientras que los Globales -con ley extranjera-avanzaban 0,8% en Wall Street.

El riesgo país de JP Morgan se asentaba en los 622 puntos básicos, con caída de doce unidades, luego de marcar un mínimo intradiario en los 613 puntos una vez anunciada la emisión del nuevo bono soberano.

“Ya pasó un mes desde la elección y queda un mes para el pago de USD 4.200 millones de GD (Globales) y AL (Bonares). El Global 35 comprimió muchísimo, pero quedó en la zona de 10% de tasa nominal anual. Damos casi por hecho que Argentina tendrá rollover”, comentaron desde la Consultora 1816.

“El foco del mercado pasará los próximos meses por el monitoreo de novedades tanto respecto al inicio de un sendero de acumulación de reservas internacionales como por operaciones que permitan reducir la abultada carga de pagos en dólares de los próximos años”, reportó el Grupo SBS.

“El Tesoro nacional debe afrontar vencimientos en diciembre por unos 40 billones de pesos (equivalentes a USD 27.600 millones) y en enero obligaciones por unos USD 4.500 millones, en momentos en que las reservas netas del Banco Central se encuentran en rojo”, indicó Reuters. “Analistas estiman que estas reservas netas arrojan contablemente en negativo por unos 16.000 millones de dólares”, añadió.

En la plaza cambiaria, el dólar mayorista estaba operado en los 1.441 pesos antes del mediodía, en la tercera baja consecutiva, ante una menor presión tomadora de divisas por cuestiones estacionales de fin de año.

“Una mayor claridad en el esquema monetario ayudaría a una mayor estabilidad en la demanda de pesos para pensar en una remonetización contra compras de reservas”, agregó el Grupo SBS.

Los negocios a futuro del peso se pactaban a 1.450 unidades por dólar a fin de año y a 1.627 para la liquidación a junio de 2026.

El BCRA modificó el jueves la metodología para el cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (Comunicación A3500) para dar más transparencia a las plazas de futuros ya que la cotización se calculará con el promedio ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en medios electrónicos, comentaron operadores a Reuters.

Temas Relacionados

riesgo país Argentinaacciones ArgentinaWall Streetdólar hoyúltimas noticias

Últimas Noticias

El ministro de Hacienda defiende la política salarial: “Hemos logrado mantener tasas descendentes de inflación con crecimientos significativos del salario mínimo”

La administración nacional apuesta por fortalecer la demanda interna y avanzar en la mejora de las condiciones sociales en un entorno de crecimiento económico

Infobae

El Gobierno estudia eliminar el impuesto interno a los autos: qué pasará con los precios de los 0 km

Trascendió en las últimas horas un nuevo borrador del proyecto de Ley de Reforma laboral, que sorprendió al sector automotor con una propuesta para eliminar el impuesto al lujo que tributan los autos 0km de mayor valor. Qué impacto tendrá en las ventas de diciembre

El Gobierno estudia eliminar el

El gasto de los consumidores de EEUU se moderó en septiembre

La cifra que representa más de dos tercios de la actividad económica, subió un 0,3%, tras un aumento del 0,5% revisado a la baja en agosto

El gasto de los consumidores

Cuánto se paga por la hora de limpieza en diciembre 2025: las escalas vigentes y cómo calcular el aguinaldo

El esquema de salarios vigentes para quienes trabajan en tareas de limpieza contempla distintos adicionales, incrementos segmentados y montos extraordinarios este mes

Cuánto se paga por la

En qué estado se encuentra la agenda de privatizaciones de empresas públicas de Milei

A dos años de iniciado el mandato, se visualiza una brecha entre los anuncios que se habían realizado en la campaña y los que realmente se cumplieron

En qué estado se encuentra
DEPORTES
Sorteo del Mundial 2026, en

Sorteo del Mundial 2026, en vivo: comenzaron a sacar las bolillas para definir los doce grupos

El momento especial que protagonizó Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026: “Vamos a intentar seguir compitiendo”

La contundente sentencia de Claudio Tapia sobre el futuro de Scaloni en la selección argentina

Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA: “Es uno de los mayores honores de mi vida”

Las mejores fotos del sorteo del Mundial 2026

TELESHOW
Las fotos de Jimena Barón

Las fotos de Jimena Barón y su viaje perfecto a Brasil: familia, surf y un mensaje de gratitud eterna

Miedos, nervios y el abrazo que soñó toda la vida: el relato de Rocío Marengo del día en el que fue mamá

Las confesiones del Indio Solari sobre Los Redondos y la pelea con Skay: “Viví un duelo con el final de la banda”

Marco Antonio Caponi develó el misterio sobre su aspecto físico que se volvió viral: a qué actor interpretará

La sugestiva frase de Ivana Figueiras luego de blanquear su separación de Darío Cvitanich: “Confundida”

INFOBAE AMÉRICA

La administración Trump afirmó que

La administración Trump afirmó que Europa se enfrenta a una “eliminación civilizatoria”

Cayó una red global de visas falsas a Estados Unidos tras operativo que dejó 19 detenidos

Estas son las 10 mejores películas del año, según el American Film Institute

Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA: “Es uno de los mayores honores de mi vida”

Noboa defendió sus viajes al exterior: “Cada uno mejora la vida de los ecuatorianos”