Marcellus Puig, CEO Volkswagen Argentina: “La nueva Amarok será híbrida y tendrá una potencia que sorprenderá”

La nueva VW Amarok comenzará a fabricarse en Argentina en 2027. Tendrá una versión híbrida y una sorpresa en cuanto a la potencia de la versión de mayor performance

El mercado automotor argentino termina un año positivo a nivel de volumen de ventas, en el que se estima que la recuperación estará cerca del 50% respecto a 2024. Si bien el 60% de los autos 0 km que se venden son importados, la mayoría de Brasil, las automotrices nacionales están apostando a una renovación de modelos para los próximos dos años.

Este fenómeno se da en todos los segmentos, pero en particular en las pick-up, que son el mejor vehículo para exportar que puede ofrecer el país a los mercados regionales. Volkswagen anunció este año la llegada de la nueva camioneta mediana Amarok para 2027, de la cual piensan exportar el 50% de la producción.

Sin embargo, llegar a 2027 plantea desafíos muy grandes para todas las marcas, ante un escenario mundial y regional en pleno proceso de cambio que ya afecta las operaciones industriales nacionales en la parte final de este año.

Ese nuevo mapa del automóvil, sumado a la coyuntura política y económica argentina generó que en septiembre, octubre y noviembre el mercado se contrajera más de lo esperado, lo que motivó que las previsiones que se hacían de alcanzar las 650.000 unidades anuales quedaran diluidas y que para los ejecutivos del sector, cerrar 2025 con 610.000 patentamientos será un resultado más razonable.

Marcellus Puig, presidente y CEO de Volkswagen Goup Argentina habló de los desafíos para la industria en el nuevo escenario regional

“Yo creo que es un motivo de preocupación. Noviembre fue el primer mes del año de caer en relación al 2024”, dijo este miércoles Marcellus Puig, presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina en un almuerzo con la prensa especializada que sirvió como balance del año y proyecciones para 2026.

“En 2026 deberíamos tener un año parecido en general con 2025, con alguna posibilidad de crecimiento. Creo que se están acomodando las tasas de interés a la baja y eso va a llegar al cliente final”, agregó.

Sin embargo, ese crecimiento anual de ventas no está alineado con el de producción y exportaciones, principalmente por dos variables sobre las que el sector industrial no tiene modo de intervenir más allá de la gestión política: menor competitividad por la carga fiscal y menor demanda del exterior por tener nuevos competidores en los países que compran autos argentinos.

“Brasil está cambiando. La participación de las marcas chinas ya empieza a tener otra dinámica y cambiaron el escenario brasileño. Hay marcas chinas en dos frentes: unas de importación, que están importando mucho, y otras de producción local, que empiezan a desarrollar producción en Brasil. Ese cambio en el mix nos obliga a ocuparnos de nuestro tema de competitividad. Argentina mejoró con la baja de impuestos nacionales, pero todavía un 12 o 13% de cada auto que exportamos es impuestos”, resaltó el ejecutivo brasileño, recordando que México exporta con cero carga fiscal y Brasil lo hace con un 7%.

Puig mencionó el impuesto provincial de Ingresos Brutos y las tasas municipales como los que originan el 70% de esos 12 puntos que se aplican sobre los autos argentinos que se exportan. “Pero eso es algo que cada marca tiene que discutir con su provincia y su municipio. Estamos en charlas con todos, pero no hay avances por ahora. Creo que es algo que se va a ir dando en etapas”, confirmó.

El nuevo VW Tera fue el modelo más vendido de la marca en noviembre y dio impulso para terminar el mes en el primer puesto absoluto entre las marcas

Un buen mes para la marca

Volkswagen cerró noviembre regresando al primer lugar de ventas como marca y colocando tres modelos entre los diez autos más vendidos en Argentina. El impulso que le dio la llegada del nuevo Tera fue clave para este resultado, porque compensó una baja en VW Taos y también una en la pick-up Amarok.

Sobre la baja de ventas de Amarok en noviembre, Martín Massimino, director comercial de Volkswagen Argentina dijo que “fue una situación circunstancial. Hubo una política bastante agresiva de la competencia en no aumentar y eso tuvo un impacto. Pero así como hace algunos años el foco de Volkswagen era el liderazgo, hoy es la sustentabilidad o el liderazgo sustentable”, explicó.

Simultáneamente con la reunión de prensa, la empresa publicó este miércoles la lista de precios de diciembre en la que aplicó un 3% de aumento a los autos importados y un 1% a la VW Amarok, en respuesta a la agresiva decisión de Toyota de no aumentar el precio de Hilux en noviembre. En diciembre, tanto la pick-up Toyota como la Ford Ranger aplicaron también un 1% con lo cual las tres camionetas medianas más vendidas de Argentina estarán en condiciones similares.

Puig aseguró que el motor V6 que resalta como un diferencial en la actual pick-up Amarok tendrá un sucesor equivalente gracias a la versión híbrida

El escenario hasta 2027

“Estamos transitando por un puente”, dijo Puig. “La inversión de USD 580 millones que se anunció este año para producir la nueva Amarok en Pacheco desde 2027, nos hace transitar dos años de adaptación, una transición de producción. Este año fabricaremos 43.500 unidades contra 63.000 del año pasado y probablemente en 2026 ocurra lo mismo. Pero tiene que ver con el cambio en la fábrica para la nueva camioneta”, destacó Puig.

El proyecto de la nueva pick-up mediana está diseñado para dar sustentabilidad a la operación industrial en Argentina, lo que implica que el 50% de la producción de ese nuevo vehículo será para exportar.

“Todo pasa por la economía de escalas. Si no hay exportación, no hay negocio. Montar una fábrica solamente para atender el mercado local, por mejor performance que tenga, no alcanza. Falta escala, y esa escala viene de Brasil”, explicó el presidente de Volkswagen.

Respecto a los autos de la gama, Massimino confirmó que desde 2027 cada nuevo modelo que se lance en el mercado regional tendrá una versión electrificada, ya sea híbrida, híbrida enchufable o microhíbrida, pero eso no incluye al nuevo Tera, que mantendrá una propulsión únicamente térmica como la actual.

“La prioridad para la electrificación la tienen los lanzamientos nuevos que tenemos a partir del 27, entre los cuales está Amarok. Parte de esa oferta que vamos a tener en el futuro es de ese segmento, pero hoy Tera no es la prioridad”, señaló.

La producción automotriz argentina depende de las exportaciones. La nueva Amarok exportará el 50% de los vehículos que fabrique en Pacheco. REUTERS/Agustin Marcarian

La nueva Amarok

Respecto a la pick-up Amarok, se confirmó por primera vez de voz de los ejecutivos de Volkswagen “un secreto a voces” como era el hecho de contar con una versión híbrida del nuevo modelo a partir de 2027. En contrapartida, cuando termine la vida de la actual camioneta, también desaparecerá el potente motor V6 que equipa las versiones más altas de la gama.

“Duele perder el V6, pero ya dijimos que la nueva Amarok va a tener una opción híbrida y tenemos una sorpresa que realmente va a impactar”, dijo el Director Comercial de la marca, a quién complementó Puig diciendo que “el motor V6 es solamente el símbolo de lo que está por detrás, que es performance. Y nosotros cuando desarrollamos el auto sabemos que hay que tener un auto con esta potencia, y lo vamos a tener”.

Volkswagen es una de las terminales que más interés tiene en entrar con el nuevo proyecto industrial al RIGI. Aseguran que se avanza para llegar a un acuerdo en los próximos meses

La situación del RIGI

Por su nueva plataforma multienergética y por ser un vehículo completamente nuevo, la nueva pick-up es uno de los modelos que mejor podría adaptarse para entrar en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Sin embargo, a pesar de haber recorrido un año y medio desde la sanción de la Ley que reglamenta este programa del Gobierno, todavía ninguna automotriz pudo aplicar con un proyecto. El principal freno es un requisito que plantea el RIGI respecto de generar una nueva empresa para el proyecto industrial alcanzado por el beneficio. Esta es una complejidad que frena a las automotrices porque, en teoría, deberían generar un doble CUIT y facturarse entre sí ciertas partes.

“Estamos con buen diálogo. La última reunión con el ministro Caputo dijo que no nos va a presentar una propuesta para simplificar el tema que es muy complicado para nosotros. Es cierto que hay poco tiempo, el plazo se cierra en mitad del año próximo, y a nosotros nos interesa”, concluyó Puig.