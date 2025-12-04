Economía

El dólar volvió a bajar mientras se intensifica el debate sobre la acumulación de reservas

La divisa cayó a $1.470 en el Banco Nación. El mayorista cedió por segundo día y quedó a $1.444, su menor nivel desde el 21 de noviembre

La premisa de una mayor demanda de pesos de parte de las empresas, que tienen que cubrir obligaciones de fin de año como el pago del medio aguinaldo, se comprobó en una rueda bajista para el dólar en el mercado mayorista, que se trasladó al precio al público de la divisa y también al mercado blue.

El dólar mayorista recortó nueve pesos o un 0,6%, a $1.444, el menor nivel desde el 21 de noviembre. Dado que el BCRA fijó para la fecha un techo para las bandas cambiarias en $1.512,99, el tipo de cambio oficial se mantiene a 68,99 pesos o 4,8% de ese límite de libre flotación.

El dólar al público restó diez pesos o 0,7% en el día, a $1.470 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 25 de noviembre. El billete minorista quedó debajo del precio de cierre de los meses de octubre y noviembre.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.469,78 para la venta (baja de 5,71 pesos o 0,4%) y $1.418,54 para la compra.

La “descompresión” del dólar tuvo también su capítulo con el blue, que restó diez pesos o 0,7%, a $1.430 para la venta, el precio más bajo desde el 21 de noviembre. La cotización libre es la más barata entre todas las franjas del mercado formales e informales.

“La estabilidad de las cotizaciones se da en un contexto en el que el mercado monitorea la demanda de pesos de fin de año y la evolución de las reservas, mientras continúa la expectativa por señales fiscales y por un eventual retorno de Argentina al financiamiento internacional”, afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Debate por el nivel de reservas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró el pedido al Gobierno argentino para que implemente un marco monetario y cambiario “coherente”, insistió en la necesidad de la acumulación de reservas en dólares. Asimismo, anunció que una misión técnica llegará al país en los próximos días para la evaluación preliminar de la auditoria del programa acordado en abril de este año.

“La política monetaria y cambiaria tendrán que tener aportes más ambiciosos para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks y facilitará el acceso a los mercados”, señaló la portavoz del FMI, Julie Kozack, en conferencia de prensa

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, explicó que “el mercado se encuentra expectante respecto a novedades con respecto al pago de los bonos soberanos en dólares, no solo para enero sino también al mediano plazo. En ese sentido, el ministro Caputo dijo que habría entre USD 6.000 y 7.000 millones que podrían venir de un préstamo de bancos, con los que se evitaría pagar el vencimiento de enero con reservas. A mediano plazo, creemos que es clave la acumulación de reservas netas y que ello podría darse contra remonetizacion en pesos, considerando los ratios entre agregados monetarios y PBI, que se hallan en mínimos históricos”.

“Dicho esto, tal vez el Gobierno prefiera esperar a ver dónde se estabiliza la demanda de pesos para comenzar con el proceso de acumulación. Consideramos que es clave que la acumulación comience más temprano que tarde, dado el importante rol de las expectativas nominales en el proceso. La dinámica de la cuenta capital y financiera será crucial para ver el balance de flujos a la hora de la acumulación de reservas”, puntualizó Franco.

También desde JP Morgan concluyeron en la prioridad de fortalecer el activo del Banco Central argentino. “La lección para 2026 es clara: reforzar las reservas debe ser una prioridad, fortaleciendo las defensas del país antes de las cruciales elecciones generales de 2027”, especificó el banco estadounidense en un paper.

El presidente Javier Milei defendió el miércoles ante empresarios el esquema económico vigente, respaldando el nivel del tipo de cambio, las bandas cambiarias y la estrategia de acumulación de reservas. También sostuvo que el Gobierno priorizará el financiamiento externo y las privatizaciones para obtener dólares sin presionar sobre el mercado cambiario ni aumentar la emisión.

Además, minimizó la asistencia estadounidense al asegurar que sólo se usaron USD 2.000 millones del swap y reiteró que no comprará reservas con emisión “para no perjudicar a los más pobres”.

