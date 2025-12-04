El FMI solicitó a la Argentina un “camino más ambicioso de acumulación de reservas” para acceder a los mercados financieros

Javier Milei y Kristalina Georgieva durante un encuentro en New York, Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Tras elogiar los resultados del plan de ajuste vinculados a la baja de la inflación y la reducción de la pobreza, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió con la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central como paso necesario para acceder a los mercados y evitar oscilaciones bruscas en la cotización del dólar.

“Se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad”, sostuvo Julie Kozack, portavoz del FMI, tras elogiar la reducción de la inflación y de la pobreza.

Y añadió Kozack: “Necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital”.

En la primera revisión del programa que la administración Milei acordó con el FMI, su directorio aceptó conceder un waiver (perdón) respecto a la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN) y podar su cuantificación en 5.000 millones de dólares.

Argentina cumplió con creces el cumplimiento de las metas de emisión fiscal y déficit fiscal, y el directorio asumió que con más tiempo y menos monto se podría alcanzar los objetivos de suma de reservas cuando concluyera 2026.

Era fin de julio.

Pero a pocos días de fin de año, el staff del FMI y su directorio ya asumieron que Argentina no alcanzará la meta de reservas del Banco Central estimada en cerca de 5.000 millones de dólares.

En este contexto, y avalado por Donald Trump que considera a Javier Milei su aliado estratégico en América Latina, el directorio del FMI no descarta conceder otro waiver a la Argentina por la meta de reservas.

“Respecto a un posible dispensa (waiver) no voy a especular en esta etapa. Eso se considerará como parte de las discusiones para la próxima revisión”, dijo Kozack durante la conferencia de prensa que ofreció en Washington.

La portavoz del FMI conoce todas las reglas de la diplomacia moderna.

El staff y el directorio ya asumieron que se concederá un waiver a la Argentina, que tiene el respaldo absoluto de la Casa Blanca y la Secretaría del Tesoro.

Por supuesto, el Fondo debe cumplir con todo el proceso burocrático que implica ejecutar la segunda revisión del programa acordado con Balcarce 50, que se extendería hasta fines de marzo de 2026.

El staff debe preparar su informe técnico, viajar a Buenos Aires para encontrarse con Luis Caputo -ministro de Economía- y Santiago Bausili -titular del Banco Central-, regresar a DC y luego hacer una presentación formal ante el board del FMI.

Es decir: el waiver estaría por pedido de Estados Unidos, si Argentina finalmente lo solicita ante el previsible incumplimiento de la meta de reservas prevista para 2025.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acordó con Santiago Bausili un swap de 20.000 millones de dólares que el Banco Central ya utilizó para pagar un vencimiento de intereses de casi 800 millones de dólares con el FMI.

En este contexto, Infobae le preguntó a Kozack si el Fondo considera el swap Argentina-Estados Unidos- como parte de las reservas del Banco Central, lo que permitiría al Gobierno evitar el pedido de perdón al board del FMI.

Textual, la vocera del Fondo contestó:

“Lo que puedo decir es que tenemos un marco en el FMI para analizar cómo tratar instrumentos de este tipo. Y por supuesto aplicaremos ese marco a la línea swap para Argentina, pero eso será algo que mostraremos cuando publiquemos el próximo informe del Staff”.

La Secretaría del Tesoro se muestra remisa a dar a conocer los detalles del acuerdo firmado con Argentina. Y si no revela los detalles técnicos del swap al FMI, su equipo técnico no podrá incluir su monto actual de 17.000 millones de dólares a las reservas del Banco Central.

Al concluir sus declaraciones sobre Argentina, Kozack insistió:

“Especialmente sobre las reservas internacionales, aquí lo que puedo decir es que en esta etapa cumplir con la meta de reservas de fin de año será un desafío. Sigue siendo esencial que las autoridades hagan un esfuerzo concertado en el período por venir para reconstruir las reservas internacionales. Y la razón por la que abogamos por reservas más sólidas es para fortalecer la estabilidad macroeconómica que ya se ha logrado, y también para fortalecer la resiliencia general de Argentina ante los shocks”