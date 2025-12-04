Economía

El FMI solicitó a la Argentina un “camino más ambicioso de acumulación de reservas” para acceder a los mercados financieros

La portavoz del Fondo, Julie Kozack, no descartó que se conceda al país un waiver por el posible incumplimiento de la meta de reservas y sostuvo que el staff analiza cómo se tomará el swap por el Banco Central con Estados Unidos

Guardar
Javier Milei y Kristalina Georgieva
Javier Milei y Kristalina Georgieva durante un encuentro en New York, Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Tras elogiar los resultados del plan de ajuste vinculados a la baja de la inflación y la reducción de la pobreza, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió con la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central como paso necesario para acceder a los mercados y evitar oscilaciones bruscas en la cotización del dólar.

“Se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad”, sostuvo Julie Kozack, portavoz del FMI, tras elogiar la reducción de la inflación y de la pobreza.

Y añadió Kozack: “Necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital”.

Julie Kozack, vocera del Fondo
Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional durante la conferencia de prensa en Washington (Estados Unidos)

En la primera revisión del programa que la administración Milei acordó con el FMI, su directorio aceptó conceder un waiver (perdón) respecto a la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN) y podar su cuantificación en 5.000 millones de dólares.

Argentina cumplió con creces el cumplimiento de las metas de emisión fiscal y déficit fiscal, y el directorio asumió que con más tiempo y menos monto se podría alcanzar los objetivos de suma de reservas cuando concluyera 2026.

Era fin de julio.

Pero a pocos días de fin de año, el staff del FMI y su directorio ya asumieron que Argentina no alcanzará la meta de reservas del Banco Central estimada en cerca de 5.000 millones de dólares.

En este contexto, y avalado por Donald Trump que considera a Javier Milei su aliado estratégico en América Latina, el directorio del FMI no descarta conceder otro waiver a la Argentina por la meta de reservas.

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump en la puerta de la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

“Respecto a un posible dispensa (waiver) no voy a especular en esta etapa. Eso se considerará como parte de las discusiones para la próxima revisión”, dijo Kozack durante la conferencia de prensa que ofreció en Washington.

La portavoz del FMI conoce todas las reglas de la diplomacia moderna.

El staff y el directorio ya asumieron que se concederá un waiver a la Argentina, que tiene el respaldo absoluto de la Casa Blanca y la Secretaría del Tesoro.

Por supuesto, el Fondo debe cumplir con todo el proceso burocrático que implica ejecutar la segunda revisión del programa acordado con Balcarce 50, que se extendería hasta fines de marzo de 2026.

El staff debe preparar su informe técnico, viajar a Buenos Aires para encontrarse con Luis Caputo -ministro de Economía- y Santiago Bausili -titular del Banco Central-, regresar a DC y luego hacer una presentación formal ante el board del FMI.

Es decir: el waiver estaría por pedido de Estados Unidos, si Argentina finalmente lo solicita ante el previsible incumplimiento de la meta de reservas prevista para 2025.

Scott Bessent y Luis Caputo
Scott Bessent y Luis Caputo durante un encuentro en la Secretaría del Tesoro, (Washington, Estados Unidos)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acordó con Santiago Bausili un swap de 20.000 millones de dólares que el Banco Central ya utilizó para pagar un vencimiento de intereses de casi 800 millones de dólares con el FMI.

En este contexto, Infobae le preguntó a Kozack si el Fondo considera el swap Argentina-Estados Unidos- como parte de las reservas del Banco Central, lo que permitiría al Gobierno evitar el pedido de perdón al board del FMI.

Textual, la vocera del Fondo contestó:

“Lo que puedo decir es que tenemos un marco en el FMI para analizar cómo tratar instrumentos de este tipo. Y por supuesto aplicaremos ese marco a la línea swap para Argentina, pero eso será algo que mostraremos cuando publiquemos el próximo informe del Staff”.

La Secretaría del Tesoro se muestra remisa a dar a conocer los detalles del acuerdo firmado con Argentina. Y si no revela los detalles técnicos del swap al FMI, su equipo técnico no podrá incluir su monto actual de 17.000 millones de dólares a las reservas del Banco Central.

Javier Milei, Kristalina Georgieva y
Javier Milei, Kristalina Georgieva y Luis Caputo durante la reunión que mantuvieron en New York, (Estados Unidos)

Al concluir sus declaraciones sobre Argentina, Kozack insistió:

“Especialmente sobre las reservas internacionales, aquí lo que puedo decir es que en esta etapa cumplir con la meta de reservas de fin de año será un desafío. Sigue siendo esencial que las autoridades hagan un esfuerzo concertado en el período por venir para reconstruir las reservas internacionales. Y la razón por la que abogamos por reservas más sólidas es para fortalecer la estabilidad macroeconómica que ya se ha logrado, y también para fortalecer la resiliencia general de Argentina ante los shocks”

Temas Relacionados

ArgentinaFMIEstados UnidosJavier MileiDonald TrumpScott BessentLuis CaputoReservasBanco CentralSantiago BausiliEconomía-ARgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuánto cobran los beneficiarios del exPotenciar Trabajo en diciembre 2025

Los programas sociales que suplantaron a la ayuda previa mantendrán los mismos importes para fines de este año, mientras se prepara un cambio profundo en el sistema de asistencia

Cuánto cobran los beneficiarios del

Mercados: la Bolsa argentina sube 1,6% y se ubica muy cerca de su máximo histórico

El índice líder S&P Merval opera en alza, en los 3.180.000 puntos. Los bonos en dólares suben 0,3%, con un riesgo país en los 635 puntos básicos

Mercados: la Bolsa argentina sube

Pese a la baja de la inflación, el estrés económico alcanza a casi la mitad de los argentinos

El indicador elaborado por la UCA volvió a los niveles registrados en 2022 y 2023, aún en el contexto de estabilización de las variables económicas de los últimos dos años

Pese a la baja de

Para la UCA, las mediciones del Indec sobreestimaron la reducción de la pobreza iniciada en 2023

El Observatorio de la Deuda Social Argentina analizó el “efecto estadístico” de la medición del Indec que explicó, en parte, el fuerte descenso de la pobreza y la indigencia de este año

Para la UCA, las mediciones

El mapa inmobiliario en el AMBA: cuáles son los inmuebles más codiciados y dónde se buscan los menores precios

La mayoría de las búsquedas en el área metropolitana se concentra en departamentos accesibles, aunque en el norte predominan los de mayor valor, según un informe privado

El mapa inmobiliario en el
DEPORTES
Los clubes que más millones

Los clubes que más millones recaudaron tras la Copa Libertadores y la Sudamericana

Fuerte respaldo de Colapinto a Antonelli tras la crítica desde Red Bull que desató un ataque en redes: “Hay personas que dicen cosas que generan odio”

La tensa conferencia de prensa entre Norris, Piastri y Verstappen antes de la definición de la F1: la pregunta que reveló la interna en McLaren

Mercedes Paz dejó de ser la capitana de la selección argentina de tenis en la Billie Jean King Cup

Lionel Messi habló antes del sorteo del Mundial: las charlas íntimas con Scaloni, las chances de Argentina y su reacción ante videos inéditos

TELESHOW
Alex Pelao abrió su corazón

Alex Pelao abrió su corazón y habló de su trastorno alimenticio en Masterchef: “Me cuesta mucho”

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas

Cómo fue el momento íntimo en que Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor en el Registro Civil

El reproche de Mario Pergolini a Soy Rada luego de faltar a su programa: “¿Esto no se merece un compromiso?"

La ironía de Araceli González para Griselda Siciliani: “Todo lo que hacen las mujeres está bien”

INFOBAE AMÉRICA

Tras el apagón masivo del

Tras el apagón masivo del miércoles, Cuba sufrirá hoy cortes por déficit en el 67% de su territorio

Israel anunció una nueva operación contra Hezbollah en el sur de Líbano

Festival de cine de La Habana abre el telón entre apagones y en plena epidemia de virosis

El Reino Unido sancionó al servicio de inteligencia ruso por la muerte de una británica envenenada con Novichok

Putin fue acusado por la muerte colateral de una británica tras el envenenamiento del ex espía Sergei Skripal con Novichok