Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $10.000.000 y cuál es la tasa de interés en diciembre

Los montos y plazos ofrecidos dependen de la entidad, la calificación crediticia y la modalidad de cobro de haberes (Reuters)

Las principales instituciones bancarias que operan en el país continúan ofreciendo préstamos personales por montos de hasta $10.000.000 en diciembre de 2025, a través de procesos que varían en modalidad y requisitos. Estas líneas, lejos de representar una novedad, se insertan en una estructura tradicional de financiamiento que, en la actualidad, cobra relevancia debido a los elevados costos asociados a la toma de deuda. Infobae verificó que la oferta de préstamos personales se enfoca principalmente en clientes con ingresos comprobables, antigüedad laboral mínima y un historial crediticio evaluado por cada entidad.

Los esquemas de crédito se diferencian entre sí principalmente por el monto disponible, las tasas de interés y las condiciones para la devolución, además de los requisitos precisos sobre origen de ingresos y relación con el banco. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, autónomos, jubilados y pensionados figuran entre los potenciales beneficiarios, siempre dentro de las condiciones que establece cada banco.

Banco Nación: requisitos y costos para $10.000.000

Banco Nación mantiene vigente una de las líneas más extendidas de préstamos personales, disponibles para empleados, monotributistas, autónomos y pensionados, con la obligación de cumplir requisitos que varían según la relación laboral y la modalidad de cobro de haberes. El monto máximo de su producto alcanza los $100.000.000, pero aplica a solicitudes desde $10.000.

Los préstamos pueden gestionarse tanto presencialmente como de manera online, y el plazo de devolución puede llegar a 72 meses. Los criterios para determinar la cuota admitida y la tasa dependen, principalmente, de si el solicitante cobra su sueldo o jubilación en el banco.

Las condiciones para quienes perciben haberes en el banco el mes de diciembre son:

Tasa Nominal Anual (TNA): 61%

Tasa Efectiva Anual (TEA): 81,30%

Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA): 104,68%

La cuota no puede superar el 35% de los ingresos netos. Además, se evalúa el nivel de endeudamiento del cliente y el cumplimiento de las obligaciones previas. El sistema de amortización es francés y la tasa permanece fija. Para acceder, se requiere, al menos, 3 meses de antigüedad laboral si los haberes se acreditan en Nación. El monto de la solicitud no puede ser inferior a $10.000. El cliente debe presentar DNI, comprobante de ingresos y, si corresponde, certificado censal.

Banco Provincia: montos, tasas y plazos

El Banco Provincia otorga préstamos personales con acreditación en menos de 24 horas posteriores a la aprobación, siempre en la cuenta donde el solicitante cobra el sueldo. Su línea permite solicitar hasta $50.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses y la posibilidad de hacerlo de forma digital a través de Home Banking o BIP Móvil. Para sumas de $10.000.000, los requisitos y costos financieros también son fijos.

Según la información oficial, los datos de costo y financiación relevantes son:

Tasa Nominal Anual (TNA): 98%

Tasa Efectiva Anual (TEA): no informada públicamente

Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA): no informado (el producto especifica cuota estimada pero no el CFTEA completo para cada plazo)

El plazo de devolución puede llegar hasta 72 meses. La cuota mensual no debe superar el 35% del ingreso neto. Para un préstamo de $100.000 a 72 meses, la cuota aproximada publicada ronda los $8.680. Los destinatarios son empleados del sector público, privados y jubilados que cobren haberes en Provincia.

Banco Macro: requisitos, tasas y ejemplos de cuotas

Banco Macro habilita préstamos personales con un monto mínimo de $10.000 y un máximo general de $10.000.000, condicionado por la calificación de cada solicitante. El plazo disponible varía entre 12 y 60 meses. Si el cliente acredita su sueldo o jubilación en Macro, accede a tasas preferenciales.

Los datos actualizados desde el simulador oficial y la información provista establecen que para una solicitud tipo de $10.000.000, en diciembre de 2025, corresponden las siguientes condiciones:

Tasa Nominal Anual (TNA): 88,00%

Tasa Efectiva Anual (TEA): 133,78%

Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA): 186,85%

En la simulación de cuotas publicada, las opciones de pago para $10.000.000 resultan mensuales en:

12 cuotas de $1.392.379 cada una

24 cuotas de $1.078.958 cada una

36 cuotas de $1.052.318 cada una

48 cuotas de $1.039.214 cada una

60 cuotas de $1.064.318 cada una

El CFTEA ya incluye el IVA y varía levemente de acuerdo al plazo y la tasa vigente. El banco exige DNI, CUIL y comprobantes de ingresos como documentación base para evaluar la aprobación. Para quienes solicitan el máximo posible, la cuota promedio para 60 meses equivale a poco más de $1.064.000, mientras que en plazos breves el monto mensual es mayor.

El monto máximo, según informó Macro, puede variar en función de la calificación crediticia del aspirante. Es obligatorio contar con cuenta bancaria en Macro para acceder al préstamo.

Banco BBVA: condiciones, tasas y requisitos

Banco BBVA dispone de líneas de préstamos personales que pueden solicitarse de forma completamente digital o en sucursal física. Para la gestión online, el monto máximo permitido es de $40.000.000, pero para quienes desean acceder específicamente a $10.000.000, el proceso está habilitado tanto para clientes con acreditación de haberes como para autónomos e independientes, bajo ciertos parámetros crediticios y de ingreso. El plazo de devolución alcanza hasta 60 meses.

En diciembre de 2025, las condiciones del préstamo son las siguientes:

Tasa Nominal Anual (TNA): 138%

Tasa Efectiva Anual (TEA): 269,23%

Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA): 368,96% para 60 meses (el valor varía levemente según plazo)

El solicitante debe tener entre 18 y 74 años, acreditar un ingreso mínimo de $308.200 mensuales, y presentar una antigüedad laboral de al menos 3 meses si acredita el sueldo en BBVA, o de 1 año en caso contrario. Para profesionales independientes se exige un año de actividad declarada, y para comerciantes o monotributistas, dos años. La cuota mensual no podrá exceder el 30% del ingreso neto.

La amortización es a través del sistema francés, con tasa fija durante todo el plazo. El monto mínimo a solicitar es de $10.000. El banco permite cancelaciones anticipadas de forma parcial o total: si pasaron al menos 180 días o se cubrió un 25% del tiempo original del crédito, la cancelación total no tiene cargo; de lo contrario, se aplica una comisión del 4% más IVA sobre el saldo a cancelar. No se cobran gastos de otorgamiento. Según la simulación oficial, un préstamo de $100.000 a 60 meses, bajo estas tasas, origina una cuota inicial cercana a $14.030.

Documentación y restricciones de acceso

En todos los casos, las entidades evalúan el nivel de ingresos, la antigüedad laboral, el historial de cumplimiento de pagos previos y la capacidad de repago de quienes solicitan préstamos personales. Los bancos requieren como documentación principal DNI, comprobante de domicilio y constancia de ingresos—ya sea recibo de sueldo, factura, constancia de monotributo o declaración de haberes—dependiendo del estatus laboral.

En síntesis, la posibilidad de acceder a un préstamo personal de hasta $10.000.000 depende de la relación comercial previa con la entidad financiera, el nivel de ingresos comprobados, la antigüedad laboral y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que determina cada banco para su cartera de consumo.