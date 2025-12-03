Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 3 de diciembre

Con una leve suba el dólar mayorista anotó su precio más alto en un mes, mientras que el segmento minorista rompió la monotonía también con leve alza después de cuatro días de estabilidad.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD106 millones, a USD 41.882 millones, en otra jornada sin intervención de la entidad en el mercado de cambios, donde se negociaron USD 394 millones en el segmento de contado.

Después de una serie alcista de cinco ruedas seguidas, las acciones argentinas recortaron posiciones , en una toma de ganancias previsible que no parece amenazar el recorrido favorable hacia el cierre del año.

Tras la victoria del Gobierno en las elecciones de medio término, el dólar mayorista se estabilizó en torno a $1.457 , aunque con una diferencia que se acorta respecto al techo de la banda. Sin embargo, el mercado ya está haciendo sus apuestas sobre lo que sucederá con el régimen cambiario después de la próxima revisión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , pautada para febrero.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.476,76 para la venta (suba de 1,70 peso o 0,1%) y $1.425,22 para la compra.

El dólar al público terminó el martes con una suba de cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta en el Banco Nación. La divisa interrumpió una serie de cuatro días consecutivos estabilizado en los 1.475 pesos.

