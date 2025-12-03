Economía

Desalojaron el sector de la estación de Once que ocupaba “el zar de Retiro” tras el final de su polémica concesión

La justicia determinó la devolución a Trenes Argentinos de oficinas, instalaciones y un estacionamiento en la terminal de la línea Sarmiento. La empresa de Néstor Otero cesó su contrato en julio

El procedimiento en la estación
El procedimiento en la estación de Once comenzó en las primeras horas del miércoles

La Justicia dispuso el desalojo de la empresa Nueva Estación Once S.A. de esa estación terminal ferroviaria correspondiente a la línea Sarmiento. Por esa decisión, Trenes Argentinos Operaciones S.A. recuperará espacios e instalaciones “indispensables para la gestión administrativa de la terminal porteña”, según explicó a través de un comunicado.

El desalojo comenzó en las primeras horas del miércoles 3 por orden del Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 6, a cargo de Enrique Lavié Pico. El final de la concesión de Nueva Estación Once S.A. ya había sido determinado por Trenes Argentinos en julio pasado.

Una vez culminada la ejecución de la medida, la empresa ferroviaria recuperará las oficinas administrativas ubicadas en el entrepiso del hall y en el acceso por Bartolomé Mitre. los baños del hall y la sala de medidores próxima. la zona de carga y descarga. las puertas de acceso al subsuelo y a la terraza; y los subsuelos donde funciona un estacionamiento con acceso por la calle Perón.

Se trata de “espacios donde se encuentran ubicados los sistemas técnicos necesarios para el mantenimiento y todos aquellos espacios comunes de la estación indispensables para la gestión administrativa de la terminal porteña”.

La concesión anulada había sido prorrogada en los últimos días del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por ocho años, desde 2025 a 2033. Favorecía al empresario Néstor Otero, conocido como “el Zar de Retiro”, condenado por pago de dádivas al ex secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, mediante el alquiler de un departamento sobre avenida Del Libertador. Otero, de 87 años, es además uno de los juzgados en el caso Cuadernos, acusado por “cohecho activo”.

Una prórroga que quedó sin efecto

En julio pasado, Trenes Argentinos Operaciones notificó la finalización del contrato de concesión a Nueva Estación Once S.A., la cual había sido otorgada, originalmente, en 2005 y por un lapso de 20 años, improrrogable.

Por tal motivo, el Gobierno consideró que la mencionada adenda de 8 años fue “otorgada de forma irregular” por que establecía “cánones fijos irrisorios para la concesión que van desde los 197.000 a los 226.000 pesos mensuales para el período extendido”.

La zona de concesión en favor de “el zar de Retiro” incluía una superficie total comercial en uso de casi 21.000 m² que cuenta con 82 locales en planta baja, otros 39 en el entrepiso y dos estacionamientos comerciales con más de 11 mil metros cuadrados “que serán licitados nuevamente a valores razonables”.

Néstor Otero, apodado "el zar
Néstor Otero, apodado "el zar de Retiro"

La finalización de la concesión de la estación Once permitió, según Trenes Argentinos, “cerrar una etapa caracterizada por la falta de controles adecuados, esquemas contractuales desactualizados y una utilización del espacio ferroviario poco alineada a los estándares actuales de transparencia y eficiencia".

En este contexto, Trenes Argentinos, a través de su área Comercial, “logró ordenar en este período más de 1.000 activos ferroviarios, reduciendo drásticamente contratos vencidos, recuperando inmuebles intrusados y fortaleciendo los mecanismos de control existentes”.

“Gracias a ello, los ingresos anuales en concepto de cánones crecerán de 914 millones de pesos, al comienzo de esta gestión, a más de 6.000 millones durante 2025. Para el año venidero se estima que esta cifra ascienda a los 9.000 millones de pesos”, agregó la compañía.

