El Gobierno evalúa extender el RIGI por un año: cuáles son los proyectos que ya se aprobaron

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, confirmó que estudian la posibilidad de prorrogar el RIGI.

El gobierno de Javier Milei evalúa la posibilidad de ampliar por un año el plazo de inscripción al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), ante el interés sostenido del sector privado en el programa. La decisión se tomará durante el verano y en caso de que la administración libertaria no extienda el período, la ventana para presentar proyectos se cerrará en julio de 2026.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, informó que el régimen acumula más de 27 proyectos presentados, distribuidos entre los rubros de energía y minería, y que existen varias iniciativas adicionales en preparación.

Prórroga en estudio

“Aún no discutimos formalmente su extensión, pero la decisión debería tomarse este verano, dado que vence en julio de 2026. Mi recomendación personal será prolongarlo, porque refleja el modelo económico al que aspiramos: sin retenciones, con impuestos más bajos y procedimientos ágiles”, definió el funcionario nacional en un evento organizado por el medio EconoJournal.

Ya se aprobaron 9 proyectos por más de USD 24.000 millones. REUTERS/MatÍas Baglietto

De acuerdo a la normativa vigente, el plazo de las compañías para adherirse al régimen es de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia del mismo. Sin embargo, el Ejecutivo nacional cuenta con la potestad de prorrogar por única vez el plazo para acogerse a la iniciativa por un período de hasta un año a partir del vencimiento del período previo.

En concreto, si el Gobierno resuelve la extensión del esquema de incentivos a las grandes inversiones, las compañías podrán presentar sus respectivos proyectos hasta julio de 2027. Una vez cumplido ese lapso temporal, finaliza la oportunidad de acceder a los beneficios de la legislación.

Tras sumar la iniciativa para construir un puerto multipropósito en Timbúes, Santa Fe, el programa alcanza un total de nueve iniciativas aprobadas y la inversión acumulada llega a USD 24.800 millones, según datos del Ministerio de Economía.

Entre los puntos del RIGI que resultan atractivos para firmas internacionales figuran la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la eliminación de derechos de exportación, la opción de computar el IVA durante la fase previa al inicio de actividades y la habilitación para recurrir a arbitraje internacional ante eventuales disputas legales.

Las empresas tienen hasta julio de 2026 para inscribirse en el RIGI, si el Gobierno no lo extiende por un año. REUTERS/Lucila Sigal

Los proyectos aprobados

YPF: la petrolera construye “El Quemado”, un parque solar ubicado en la provincia de Mendoza. El plan, que requiere USD 211 millones, contempla un despliegue sostenido en dos fases: la primera sumará 200 MW, mientras la siguiente incrementará la potencia en otros 105 MW. YPF en conjunto con Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía y Pluspetrol, y las empresas internacionales Chevron y Shell: el proyecto Vaca Muerta Sur contará con una inversión inicial de USD 2.486 millones, que puede llegar a USD 3.000 millones. Se construirá la infraestructura necesaria en Neuquén y Río Negro para permitir que Argentina duplique las exportaciones de petróleo en los próximos dos años. Este oleoducto podría alcanzar exportaciones de hasta 700.000 barriles por día, es decir, 17.000 millones de dólares a un valor del barril de 68 dólares. Southern Energy - propiedad de Pan American Energy (PAE) y Golar LNG-: Instalarán una barcaza en el Golfo de San Matías, Río Negro, para producir Gas Natural Licuado (GNL). La inversión ronda USD 2.900 millones en los próximos 10 años, y llegará a USD 6.878 millones en las dos décadas de vida útil esperada. Rio Tinto: anunció una inversión de USD 2.724 millones para expandir el proyecto Rincón de Litio, radicado en la provincia de Salta. El plan contempla aumentar la capacidad de producción de hasta 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería. Implica la construcción de una planta. Sidersa: desembolsará USD 296 millones para la instalación de una planta siderúrgica de última generación con una capacidad de 360.000 toneladas anuales de aceros largos, que estará ubicada en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se busca producir acero “verde” con nuevas máquinas, “más sustentables para la ecología”. Se generarían más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos. PCR y Acindar: construirán un nuevo parque eólico en Olavarría, para lo cual se requieren USD 255 millones. Minera Galán Lithium: el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW), emplazado en la provincia de Catamarca, prevé una inversión de USD 217 millones orientada a la producción de cloruro de litio de alta calidad. Se calcula que para 2029 las exportaciones asociadas alcanzarán los USD 180 millones anuales. Proyecto Los Azules: la empresa McEwen Cooper encabeza el proyecto minero Los Azules para la exploración y explotación de cobre en San Juan. Estiman que se necesitarán unos USD 2.672 millones. Timbúes: Con una inversión de USD 277 millones, se creará un puerto multipropósito en Santa Fe con capacidad de almacenamiento incluirá fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.