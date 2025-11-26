Estiman que se perdieron 15.000 empleos por el cierre de panaderías

El consumo de pan se desplomó un 55% en los últimos dos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída del consumo y el aumento de costos llevó a que cientos de panaderías se vieran obligadas a cerrar sus puertas, lo que derivó en la pérdida de 15.000 puestos de trabajo directos en todo el país. En el sector creen que que esa cifra puede seguir elevándose si no hay mejoras en el corto plazo.

No es una problemáticas aislada: muchas pequeñas y medianas empresas tratan de sobrevivir al estancamiento de la actividad económica, pero el margen de maniobra para algunas es acotado, ya que dependen del mercado interno.

En primer lugar, Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo y referente de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN) alertó por los continuos incrementos en los servicios públicos.

“Varios colegas nos informan desde distintas partes de la provincia de Buenos Aires que están recibiendo boletas de luz con una suba de $450.000 en relación al mes pasado”, dijo.

Las panaderías alertan por el pronunciado aumento en los servicios públicos

En ese marco, Pinto pidió que el Gobierno “ponga urgentemente en funcionamiento la Secretaría de Comercio, que es la que tiene la herramienta jurídica para poder detener los ajustes de tarifas”.

A esto se suman los aumentos de la materia prima: en dos años registraron un alza del 3.000%. Dada la caída de las ventas, solo pudieron trasladar a precios un 500%, dificultando la subsistencia de cientos de negocios. En su caso, a pesar de la desaceleración de la inflación, no ven estabilidad en los valores de la mercadería.

Pinto también remarcó que la semana pasada la nafta se incrementó un 12% y subrayó: “Están dolarizando los costos”. Asimismo, la derogación de la ley de alquileres impactó fuertemente ya que reciben actualizaciones todos los meses.

Según el relevamiento de CIPAN, en los últimos 18 meses cerraron 1.700 panaderías en todo el país. Esto significa la pérdida de más de 15.000 empleos. “Nos vamos a terminar fundiendo todos, no se está gobernando para las pymes”, aseguró Pinto.

Según el relevamiento de CIPAN, en los últimos 18 meses cerraron 1.700 panaderías en todo el país (Andina)

En paralelo, el consumo de pan se desplomó un 55% en los últimos dos años, y el de pastelería un 80%. En los últimos meses, no vieron ningún tipo de repunte, pese a que mantuvieron los precios relativamente estables para no afectar la venta y que indicadores como el de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y Scentia evidenciaron una recuperación. De hecho, en noviembre las panaderías notaron una retracción de entre el 2 y 3 por ciento.

Vale mencionar que, según LCG, los panificados subieron 3,4% en promedio durante las últimas cuatro semanas, aunque los primeros días de noviembre bajaron 0,7%.

Mucho se habla de reconversión y adaptación al nuevo contexto macroeconómico, pero en CIPAN manifiestan que hicieron todo lo posible y aún así no alcanzó para frenar el deterioro. “Suspendimos personal y estamos produciendo menos. Ya no podemos ofrecer promociones porque la gente viene a comprar sólo lo justo y necesario”.

Los panificados subieron 3,4% en promedio durante las últimas cuatro semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes, en el mostrador tenían una gran variedad de productos —panes, facturas, sándwiches—, pero actualmente la realidad es muy distinta: trabajan con lo justo y apagan equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas. La venta por encargo fue otra de las alternativas adoptadas.

“Durante mucho tiempo regalamos la factura y el pan del día anterior. Después pasamos a venderlos al 50%. Hoy directamente preferimos no tener excedentes: tratamos de que no sobre nada y de quedarnos sin producto a las siete de la tarde”, señaló Pinto.

Consultado por la posibilidad que las reformas estructurales que se pretenden aprobar en el Congreso generen alivio, apuntó que cambios en materia tributaria podrían ofrecer cierto respiro al sector. Detalló, por ejemplo, que el sueldo promedio de un panadero ronda $1.300.000 y deben pagar $800.000 adicionales en concepto de contribuciones y aportes. De todos modos, sin un aumento de las ventas ven difícil la continuidad de muchos locales.