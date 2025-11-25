Economía

Las reservas netas del BCRA se acercan a cero por el swap con EEUU y el pago al FMI, según un informe privado

Un reporte de una consultora expuso que, con las últimas operaciones, las tenencias del Central rondan los USD 275 millones. La meta que tenía que cumplir Luis Caputo con el Fondo Monetario Internacional

Se activó un tramo del
Se activó un tramo del swap con Estados Unidos por USD 2.500 millones.

A pesar del hermetismo del equipo económico, en las últimas semanas, se confirmaron, por fuentes externas, operaciones que complican el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Por un lado, la activación del swap con Estados Unidos para que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pueda llevarse los dólares que vendió en las semanas previas a la elección, y por otro, el pago del último vencimiento del 2025 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Frente a esos dos movimientos, un informe de la consultora 1816 expuso el estado crítico en que quedaron las reservas internacionales netas, restando los pasivos al número bruto, de la entidad que conduce Santiago Bausili. “Como el BCRA pasó a tener un nuevo pasivo por USD 2.500 millones y además crecieron los pases en moneda extranjera otros USD 1.000 millones, las reservas netas caen un total de USD 3.500 millones”, marcaron.

Variación negativa

Según estos cálculos, las tenencias netas del Central son prácticamente cero y la cifra se vuelve negativa si se incluyen como pasivos en dólares los pagos de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) a 12 meses vista. “Siguiendo la metodología del EFF, calculamos que quedamos a alrededor de USD 13.000 millones de la meta de diciembre 2025 del programa con el FMI”, puntualizaron.

La consultora 1816 calcula que
La consultora 1816 calcula que las reservas netas a valor de mercado del Banco Central de la República Argentina (BCRA) son de USD 275 millones.

Los pasivos del Banco Central se componen de los USD 18.291 millones del swap con China; USD 15.897 millones de encajes en dólares; USD 2.500 millones del swap con Estados Unidos; USD 3.295 millones del Repo SEDESA más otros repos con vencimiento en un año; y USD 99 millones de préstamos de organismos internacionales.

En la última revisión con el organismo que conduce Kristalina Georgieva, se recortaron las metas de acumulación de reservas internacionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió a tener USD -2.600 millones a fin de año. Pero ahora, con la asistencia financiera por parte de los Estados Unidos (del swap por USD 20.000 millones), sostuvo que la situación es otra.

“Lejos de ser algo que nosotros subestimamos, para nosotros es una prioridad, pero hoy por hoy está separado lo que es acumulación de reservas de lo que es el pago de nuestras deudas (...). Hoy estamos en una situación que cambió, se abrieron varias avenidas desde lo financiero. No solo tenemos el swap chino y el apoyo de Estados Unidos, sino que ahora se han abierto otras alternativas que es la que escuchan, también estamos hablando con bancos”, afirmó el ministro durante su participación en la Conferencia Industrial de la UIA.

Durante su disertación en el encuentro industrial, Caputo sostuvo que muchos economistas se equivocan al decir que se necesita flotar para poder comprar reservas internacionales. “Este es el Gobierno que más reservas compró por lejos, más del doble que el que nos sigue. Hemos comprado USD 29.000 millones de reservas. Se han comprado muchas reservas y se han retenido muchas menos porque hemos tenido que usar esas reservas para pagar deuda”, reconoció.

Luis Caputo y Santiago Bausili
Luis Caputo y Santiago Bausili hablaron de las estrategias del Gobierno para acumular reservas. REUTERS/Matias Baglietto

En esa misma línea fue la semana pasada Bausili, quien sostuvo que el objetivo del programa no puede ser la acumulación de reservas a cualquier costo cuando se puede poner en riesgo la estabilidad económica.

El titular del Central también afirmó que el objetivo final de su gestión es lograr la flotación del tipo de cambio y la competencia de monedas, pero reconoció que eso llevará su tiempo y que en una primera etapa la adquisición de divisas no se dará a través de la cuenta corriente. “Lo importante es no perder de vista los objetivos del programa de estabilización económica, el crecimiento económico sostenido y la reducción de la inflación. La acumulación de reservas será consecuencia del éxito del programa, no su motor”, sentenció.

Compras del Tesoro

Después de la victoria en las elecciones de medio término, con los depósitos en pesos en el BCRA, el Tesoro ha llevado a cabo compras de dólares. Según cálculos de las consultoras privadas, lo hizo por cerca de USD 200 millones.

Para la consultora Analytica, en base a los informes diarios del BCRA, desde el lunes 27 de octubre hasta el pasado viernes 14 de noviembre, el Tesoro compró USD 201 millones. Un cálculo similar tienen en la consultora Eco Go, en donde consideran que las compras fueron levemente superiores y llegaron a USD 260 millones.

Pero esta estrategia encontraría un límite en el vencimiento de deuda pública en el mercado local. Esta semana la Secretaría de Finanzas tiene que enfrentar una licitación por $15 billones y cuenta con un bajo nivel de depósitos en pesos, que rondan los $4,4 billones.

