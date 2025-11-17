Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 17 de noviembre

Tras las elecciones, y en un contexto de mayor certidumbre para los mercados, las empresas argentinas —con las energéticas a la cabeza— aceleraron el ritmo de emisiones de Obligaciones Negociables (ON) en dólares. El nuevo clima político y la expectativa de un marco macroeconómico más previsible impulsaron a varias compañías a aprovechar la ventana financiera.

En la economía argentina, cada movimiento del dólar o cambio en las tasas de interés renueva un ritual conocido: la búsqueda de refugio , la desconfianza y la carrera por anticiparse al mercado. En un país donde en una semana pueden producirse más cambios que en varios meses o años de otras economías, lo que hoy parece una estrategia segura puede convertirse mañana en fuente de pérdidas.

La euforia bursátil del viernes puede transformarse en una tendencia alcista que persista durante noviembre y diciembre, arriesga alguna consultora. Otra ve fragilidad en el acuerdo comercial con EEUU. Y hay quienes apuestan a que la Argentina vuelve en el corto plazo a los mercados internacionales de capitales.

La semana pasada el Indec informó que la inflación de octubre fue del 2,3%, una leve aceleración. Las consultoras privadas no son optimistas: consideran que los precios seguirán corriendo a un ritmo similar en lo que resta del año, generando tensiones con el régimen cambiario , cuyas bandas se desplazan al 1% mensual.

El dólar minorista es negociado sin variantes esta mañana, a $1.425 para la venta en el Banco Nación. El billete al público anota una baja de 50 pesos o 3,4% en lo que va de noviembre.

Tras haber alcanzado el viernes 14 un mínimo en un mes, de $1.403, el dólar mayorista es operado esta mañana con ligera alza de siete pesos o 0,5%, a 1.410 pesos. El régimen de bandas cambiarias dispuesto por el BCRA fijó para este lunes un límite superior en los $1.504,48 y un límite inferior en 929,88 pesos.

Últimas noticias

Aumentó Netflix: cómo quedarán los nuevos valores según el plan Los nuevos valores se aplicarán desde este mes y alcanzarán a todos los usuarios del país, tanto en los planes principales como en las cuentas adicionales

Cuál es el secreto para manejar las cajas automáticas que equipan a los autos más económicos Se trata del sistema conocido como CVT, que simula de manera electrónica el funcionamiento de una caja automática. La falta de respuesta en las esquinas enfurece a los conductores, pero hay una solución

Boom del e-cheq: el BCRA quiere suprimir por completo los cheques en papel y reemplazarlos por la versión digital Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, confirmó en redes sociales que la entidad avanza hacia la eliminación del cheque físico. La versión digital ya representa más del 81% del monto operado

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei se perdieron más de 19.000 empresas y casi 280.000 empleos registrados La situación en este frente se agudiza mes a mes y la caída es generalizada por sectores económicos