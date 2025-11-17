Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 17 de noviembre

El dólar al público es ofrecido a $1.425 para la venta en el Banco Nación

Guardar
13:49 hsHoy

Leve alza del dólar mayorista

Tras haber alcanzado el viernes 14 un mínimo en un mes, de $1.403, el dólar mayorista es operado esta mañana con ligera alza de siete pesos o 0,5%, a 1.410 pesos. El régimen de bandas cambiarias dispuesto por el BCRA fijó para este lunes un límite superior en los $1.504,48 y un límite inferior en 929,88 pesos.

13:15 hsHoy

El dólar, a $1.425 en el Banco Nación

El dólar minorista es negociado sin variantes esta mañana, a $1.425 para la venta en el Banco Nación. El billete al público anota una baja de 50 pesos o 3,4% en lo que va de noviembre.

13:12 hsHoy

Inflación al 2% y bandas al 1%: analistas anticipan tensiones en el régimen cambiario

Las consultoras privadas proyectan que en los próximos meses los precios seguirán corriendo por sobre el ritmo del crawling peg. Problemas que traería al esquema de flotación

Fotografía: Adrián Escandar
La semana pasada el Indec informó que la inflación de octubre fue del 2,3%, una leve aceleración. Las consultoras privadas no son optimistas: consideran que los precios seguirán corriendo a un ritmo similar en lo que resta del año, generando tensiones con el régimen cambiario, cuyas bandas se desplazan al 1% mensual.

Leer la nota completa
13:12 hsHoy

Cautela de los analistas sobre el acuerdo comercial con EEUU: es positivo, pero ven un flanco débil en acumulación de reservas

Falta información precisa. Los primeros análisis arriesgan áreas y empresas “ganadoras”, pero también habrá perdedores. Y en política económica la prioridad sigue siendo bajar la inflación

En términos interanuales, el índice
La euforia bursátil del viernes puede transformarse en una tendencia alcista que persista durante noviembre y diciembre, arriesga alguna consultora. Otra ve fragilidad en el acuerdo comercial con EEUU. Y hay quienes apuestan a que la Argentina vuelve en el corto plazo a los mercados internacionales de capitales.

Leer la nota completa
13:11 hsHoy

Los 7 pecados capitales del ahorrista

Un repaso crítico por los errores recurrentes en las decisiones de inversión en Argentina, en un año donde la volatilidad obligó a repensar hábitos, priorizar el análisis y desafiar certezas históricas

En las decisiones de inversión
En las decisiones de inversión en activos líquidos se repiten errores que con disciplina y perspectiva, aún pueden corregirse (Foto: Reuters)

En la economía argentina, cada movimiento del dólar o cambio en las tasas de interés renueva un ritual conocido: la búsqueda de refugio, la desconfianza y la carrera por anticiparse al mercado. En un país donde en una semana pueden producirse más cambios que en varios meses o años de otras economías, lo que hoy parece una estrategia segura puede convertirse mañana en fuente de pérdidas.

Leer la nota completa
13:10 hsHoy

Qué anticipa la ola de emisiones corporativas sobre el riesgo país y la economía en 2026

Las firmas argentinas aceleraron el ritmo de colocaciones en un contexto más estable tras las elecciones legislativas

Las emisiones corporativas descomprimen las
Las emisiones corporativas descomprimen las tensiones cambiarias. REUTERS/Rick Wilking/File Photo/

Tras las elecciones, y en un contexto de mayor certidumbre para los mercados, las empresas argentinas —con las energéticas a la cabeza— aceleraron el ritmo de emisiones de Obligaciones Negociables (ON) en dólares. El nuevo clima político y la expectativa de un marco macroeconómico más previsible impulsaron a varias compañías a aprovechar la ventana financiera.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

