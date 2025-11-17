Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 17 de noviembre

Tras haber alcanzado el viernes 14 un mínimo en un mes, de $1.403, el dólar mayorista es operado esta mañana con ligera alza de siete pesos o 0,5%, a 1.410 pesos. El régimen de bandas cambiarias dispuesto por el BCRA fijó para este lunes un límite superior en los $1.504,48 y un límite inferior en 929,88 pesos.
El dólar minorista es negociado sin variantes esta mañana, a $1.425 para la venta en el Banco Nación. El billete al público anota una baja de 50 pesos o 3,4% en lo que va de noviembre.
La semana pasada el Indec informó que la inflación de octubre fue del 2,3%, una leve aceleración. Las consultoras privadas no son optimistas: consideran que los precios seguirán corriendo a un ritmo similar en lo que resta del año, generando tensiones con el régimen cambiario, cuyas bandas se desplazan al 1% mensual.
La euforia bursátil del viernes puede transformarse en una tendencia alcista que persista durante noviembre y diciembre, arriesga alguna consultora. Otra ve fragilidad en el acuerdo comercial con EEUU. Y hay quienes apuestan a que la Argentina vuelve en el corto plazo a los mercados internacionales de capitales.
En la economía argentina, cada movimiento del dólar o cambio en las tasas de interés renueva un ritual conocido: la búsqueda de refugio, la desconfianza y la carrera por anticiparse al mercado. En un país donde en una semana pueden producirse más cambios que en varios meses o años de otras economías, lo que hoy parece una estrategia segura puede convertirse mañana en fuente de pérdidas.
Tras las elecciones, y en un contexto de mayor certidumbre para los mercados, las empresas argentinas —con las energéticas a la cabeza— aceleraron el ritmo de emisiones de Obligaciones Negociables (ON) en dólares. El nuevo clima político y la expectativa de un marco macroeconómico más previsible impulsaron a varias compañías a aprovechar la ventana financiera.