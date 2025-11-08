Economía

A cuánto llegarán el dólar y la inflación en diciembre y a cuánto en 2026, según los principales analistas de mercado

El último Relevamiento de Expectativas de Mercados (REM) proyectó qué ocurrirá con el tipo de cambio oficial y con la evolución de los precios en los próximos meses

Guardar
Las consultoras relevadas por el
Las consultoras relevadas por el BCRA anticiparon un dólar a $1.500 para fin de año. (Imagen ilustrativa Infobae)

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió que los principales analistas del mercado proyectaron un dólar oficial a $1.500 y una inflación mensual por debajo del 2% para diciembre de 2025.

Para el cierre de noviembre, las proyecciones reflejaron que el tipo de cambio nominal promedio se posicionará en $1.463, en tanto que la mediana del REM anticipó para enero de 2026 una cotización mayorista todavía en torno a ese valor, según la información presentada por el BCRA. Entre los analistas que históricamente mostraron mayor precisión en sus pronósticos, el promedio arrojó cifras similares para ambos meses.

Previsiones del dólar para 2026

En tal sentido, el el tipo de cambio oficial avanzaría a $1.525 en enero del año que viene; subiría a $1.553 en febrero; aumentaría a $1.575 en marzo, y llegaría a $1.582 en abril. A la vez, los participantes del sondeo señalaron que, en un año, se ubicaría en $1.679.

El BCRA también reflejó en su reporte que, según los 42 participantes, el tipo de cambio nominal mostró una variación interanual estimada en 47% para el cierre de 2025. El documento indicó que el ritmo de depreciación esperado para los primeros meses de 2026 sería moderado, sin proyecciones de saltos abruptos al inicio del nuevo año.

De esta manera, los principales encuestados prevén la continuación del sistema de bandas que rige el actual esquema cambiario hasta comienzos del año entrante. En la actualidad, el límite superior figura en $1.499,50 y se actualiza a un ritmo de 1% mensual.

Durante su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei confirmó que las bandas seguirán vigentes al menos hasta las elecciones presidenciales previstas para fines de 2027, en una entrevista concedida al Financial Times.

El mandatario libertario busca reducir la volatilidad permanente de la economía argentina con esta medida. Además, desestimó las críticas sobre una presunta apreciación cambiaria, al sostener: “Tenemos un programa y lo vamos a seguir manteniendo”.

Desde el triunfo oficialista en las elecciones legislativas, el dólar se mantuvo estable y con tendencia bajista. Por ese motivo, Milei señaló que no tiene previsto realizar cambios en el esquema cambiario y adelantó que al ritmo de ampliación mensual de 1%, “serán mucho más amplias en dos años”. A la vez, sumó que las bandas están pensadas para expandirse con el tiempo hasta que dejen de tener importancia.

Inflación por debajo del 2%

Por otra parte, el REM del BCRA estimó qué ocurrirá en materia de precios. El informe detalló que el consenso del mercado anticipa una inflación mensual para diciembre de 2%, después de una marca estimada de 2,2% en octubre y 2% en noviembre. De esta manera, las previsiones para todo 2025 ascienden a 29,6%.

Al mismo tiempo, los participantes del relevamiento de la autoridad monetaria proyectaron una tendencia a la baja de la dinámica inflacionaria para el año que viene: 1,8% en enero de 2026, 1,7% en febrero; 1,8% en marzo; y 1,6% en abril.

Los analistas encuestados consideraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) núcleo, que no contempla la suba de estacionales ni regulados, en octubre será de 2,1%. Para los últimos meses de 2025, se espera que la inflación general mensual se mantenga cerca del 2% y que empiece a bajar desde diciembre, llegando al 1,6% en abril de 2026.

Actividad económica, desocupación y cuentas públicas

Por otra parte, los analistas del REM estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB), ajustado por estacionalidad, habría caído 0,5% en el tercer trimestre del año frente al segundo trimestre de 2025. Para el cuarto trimestre de 2025 se espera un crecimiento del 0,3% y para el mismo período de 2026 se proyecta una suba del 1%. En promedio, para 2025 se calcula que la actividad económica crecerá 3,9% respecto a 2024.

Asimismo, la tasa de desocupación para el período comprendido entre julio y septiembre de 2025 se calculó en 7,5% de la población económicamente activa. Para los últimos tres meses del año corriente se prevé una tasa de 7,2%.

En cuanto al comercio exterior de bienes, se espera que en 2025 las exportaciones alcancen USD 84.732 millones y las importaciones USD 76.445 millones. El superávit comercial anual proyectado es de USD 8.287 millones. Para las cuentas fiscales, se prevé un superávit primario de $13,2 billones en el año actual.

Temas Relacionados

DólarInflaciónBanco CentralREMMercadoEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La industria fintech argentina ya abarca a 1.000 empresas y proyecta un crecimiento del 35% para 2026

La Cámara Argentina Fintech publicó el primer relevamiento integral sobre la actividad. La expansión internacional, la profundización del crédito y la cooperación con el resto del sistema financiero impulsan nuevas oportunidades. La presión fiscal, el principal obstáculo

La industria fintech argentina ya

Abrió hoy Decathlon su primer local en la Argentina: qué productos ofrece y a qué precios

La cadena francesa de ropa deportiva volvió al país luego de una breve experiencia en 2001. La apertura de la tienda en el Complejo Al Río es la primera de 20 que el grupo contempla inaugurar en los próximos cinco años

Abrió hoy Decathlon su primer

Los gremios aeronáuticos rechazaron la oferta salarial de Aerolíneas Argentinas y amenazan con medidas de fuerza

Las principales organizaciones sindicales del sector aéreo desestimaron la última propuesta de la empresa, exigiendo una mejora que contemple la inflación y el atraso salarial acumulado

Los gremios aeronáuticos rechazaron la

Populismos a izquierda y derecha: qué resultados económicos tuvieron, según un estudio académico

Una investigación evaluó las experiencias de 60 países a lo largo de más 120 años y midió sus efectos económicos e institucionales

Populismos a izquierda y derecha:

La erosión productiva y la excepción de Vaca Muerta: por qué el Gobierno apuesta a las reformas estructurales

Mientras la mayoría de los sectores productivos pierde peso en la generación de riqueza, la extracción de gas y petróleo se consolida como la actividad más expansiva

La erosión productiva y la
DEPORTES
Franco Colapinto se despistó, chocó

Franco Colapinto se despistó, chocó y abandonó la sprint del Gran Premio de San Pablo en Brasil: la carrera se detuvo tras una bandera roja

El despiste de Franco Colapinto que lo dejó afuera de carrera en la Sprint del Gran Premio de San Pablo de Brasil

“Estoy realmente orgulloso”: el emotivo respaldo de James Vowles a Franco Colapinto tras la renovación con Alpine

El Inter Miami de Messi jugará una final anticipada ante Nashville en busca del boleto a la próxima ronda de la Conferencia Este de la MLS: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto se disfrazó, se mezcló entre sus seguidores y sorprendió a todos en el escenario del fan zone del GP de Brasil

TELESHOW
Sebastián Estevanez se emocionó al

Sebastián Estevanez se emocionó al recrear con Carina Zampini una escena de Dulce Amor: “Hasta el fin del mundo”

La inesperada coincidencia que une a Luis Novaresio y Mario Pergolini: “La última vida”

Rodrigo Vila y sus anécdotas del rodaje de The Letter con Harvey Keitel en Argentina: pasión por el asado y el dulce de leche

Actriz, directora y madraza: el presente sin tiempos libres de Patricia Palmer

Buenas vecinas: Wanda Nara, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comparten horas, juegos con sus hijos y compras

INFOBAE AMÉRICA

Tras el millonario robo, el

Tras el millonario robo, el Louvre anuncia plan urgente de modernización y seguridad

EN VIVO: Comenzó la sesión de investidura de Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia

Israel abatió a dos terroristas de Hezbollah en un bombardeo en el Líbano

Jair Bolsonaro podría ir a prisión la próxima semana mientras Brasil celebra la COP30

Kim Jong-un desafía a Occidente: el régimen de Corea del Norte anunció acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil