Economía

La agenda de Caputo: pago al FMI, segunda licitación, evento con Macri y los dos datos claves de la actividad

El ministro de Economía tiene que realizar un giro por USD 850 millones este lunes y afrontar un evento junto con el ex presidente. La expectativa por los vencimientos de deuda pública

Guardar
Macri y Caputo en una
Macri y Caputo en una reunión del G20

La victoria del Gobierno en las elecciones de medio término le dio aire al programa económico -en el cortísimo plazo- y con ello, al ministro Luis Caputo, pero los desafíos continuarán durante la primera semana de noviembre e incluirán desde la definición de la estrategia de la Secretaría de Finanzas -acéfala- hasta un evento compartido con el ex presidente, Mauricio Macri.

Este lunes, Caputo tiene que enfrentar un pago con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El Ministerio de Economía que tiene apenas USD 77 millones depositados en el Central, debe pagarle al FMI cerca de USD 850 millones de intereses y suponemos que le comprará los dólares al BCRA”, destacaron en la consultora 1816.

En donde consideraron que se hará con los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del propio Fondo aunque se encuentran en propiedad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) -luego de la cancelación de las Letras Intransferibles-, para no afectar su poder de fuego con un dólar mayorista que se encuentra a $51 del techo de la banda ($1.496).

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía no existió una respuesta sobre si harán el pago con DEGs al cierre de esta nota. Aunque está la versión de que el jueves pasado el Tesoro realizó una compra directa al BCRA por USD 700 millones, que se confirmará este lunes con la publicación del informe diario.

Evento con Macri

Luego de la visita de Macri al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos el viernes por la noche, donde hubo desacuerdos por la renuncia del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero sobre todo por la elección su reemplazo, Caputo tendrá que compartir el evento de ABECEB que se realizará el martes en el Faena Art Center.

Y si bien, no compartirán panel, ya que Macri estará en el del “Rol estratégico de América Latina en un mundo bajo configuración política” y el ministro a cargo del cierre, el evento reunirá a importantes empresarios. Que estará ansiosos por escuchar a Caputo y las pistas que pueda dar sobre el programa económico, pero también sobre los mismos pesarán las palabras del ex presidente para descifrar cómo continuará la relación del Gobierno con su principal aliado en el Congreso.

¿Se consolida la estrategia?

Al día siguiente, el miércoles 5 de noviembre, la Secretaría de Finanzas debe enfrentar la segunda licitación luego de la victoria en las urnas. En donde se verá si lo que sucedió la semana pasada fue un evento puntual o si se consolida una nueva estrategia de roll-over menor del 100% y recorte de tasas.

En la última licitación, el Gobierno liberó casi $5 billones. “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó $6,867 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7,843 billones”, destacaron en el comunicado, lo que significó un rollover de 57,18% sobre los vencimientos del día de la fecha.

En donde las tasas de colocación fueron mucho menores que en las anteriores (en términos absolutos se mantienen elevadas). La mayor cantidad de pesos ($ 2,337 billones) se colocaron a 3,09% TEM, 44,09% TIREA. Lo que fue evaluado como positivo por los analistas que consideraban un buen momento para empezar a liberar el apretón monetario.

Esta semana, según la consultora Equilibra, los pagos en pesos para bancos y privados son por un monto de $10,5 billones seguido por $14,1 billones en la del 26 de noviembre y $12,6 billones el 11 de diciembre.

“Debería ratificar su política de baja de tasas, que ya comenzó. Sería una señal importante para buscar recuperar el crédito en noviembre y diciembre y apuntarla la caída de la actividad económica”, destacó el presidente de Analytica, Ricardo Delgado.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre por qué no se anuncia el nuevo secretario de Finanzas tras la salida de Pablo Quirno (actual canciller) aseguran que los tiempos dependen de presidencia. Aunque fue en Casa Rosada donde se hizo correr la versión de que sería el secretario de Política Económica, José Luis Daza quien lo sucedería.

Malos datos de actividad

A pesar de que el equipo económico encare una nueva fase de baja de tasas, los malos datos sobre la actividad van a seguir por un tiempo. El viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer qué fue lo que pasó con la industria manufacturera y la construcción en septiembre.

La oferta de bienes sufrió
La oferta de bienes sufrió un traspié durante septiembre, cayendo 1,4% mensual desestacionalizado mientras que en la de servicios no se exhibieron cambios.

“En el septiembre, la economía mostró señales fuertes de recesión. Con una pobre difusión del crecimiento (47% de los sectores), el índice sufrió una baja mensual del 0,9% desestacionalizada, impulsada principalmente por la caída en agricultura, industria y la construcción (-1,4%, -2,0% y -1,5% s.e. respectivamente)“, destacaron en el informe de la consultora Eco Go.

El deterioro de la industria y la construcción en el noveno mes del año para el director asociado de Eco Go, Sebastián Menescaldi era esperable frente al proceso de fuerte dolarización y apretón monetario. “Post elecciones, se deberían liberar tensiones y la actividad empezar a crecer”, comentó.

Temas Relacionados

Luis CaputoFMIMauricio MacriLicitaciónTasas

Últimas Noticias

Empieza el Cybermonday 2025: las expectativas de las empresas y las nuevas tendencias entre los consumidores

Este lunes llega uno de los eventos más para importantes del año en volumen de ventas para el ecommerce. Qué se espera

Empieza el Cybermonday 2025: las

Cybermonday: todas las recomendaciones para evitar estafas y ciberataques

Millones de argentinos buscan aprovechar los descuentos del evento, mientras la seguridad en las compras online sigue siendo clave para no ser víctima de fraudes

Cybermonday: todas las recomendaciones para

El Gobierno apuesta a reactivar la economía en medio de vencimientos por 25 billones de pesos

El Banco Central y el Ministerio de Economía ajustan políticas para estabilizar el mercado interno y enfrentar pagos clave en noviembre en moneda local y extranjera

El Gobierno apuesta a reactivar

Dólar post electoral: cómo se comportará la variable más sensible de la economía

El fortalecimiento político de Javier Milei impulsó subas en bonos y acciones, estabilizó el tipo de cambio y abrió camino a nuevas emisiones corporativas. Analistas destacan el rol de la acumulación de reservas y la caída del índice de riesgo país

Dólar post electoral: cómo se

Primeras compras del Tesoro: a qué cotización entró Caputo, ¿encontró el piso para el dólar?

El jueves pasado se habría realizado una operación por USD 700 millones que se confirmará este lunes. Se sospecha que fue directa con el Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Primeras compras del Tesoro: a
DEPORTES
El Monumental habló: el termómetro

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

El caótico final de la caída de River ante Gimnasia: la polémica del penal, el gesto de Salas que no se vio y el tiro atajado a Borja

Marcelo Torres, el verdugo de River: de la cantera de Boca a dar el golpe en el Monumental con un dorsal especial

TELESHOW
Llega la gran noche de

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia admitió que mantiene contactos

Rusia admitió que mantiene contactos con el régimen venezolano y que posee “varias obligaciones contractuales”

“Mitate”: el arte japonés que ‘mirar la mirada’ para convertir lo cotidiano en belleza

El Gobierno de Haití declaró el estado de emergencia en varias regiones del país por los daños causados por el huracán Melissa

¿Cómo un país de luchadoras por la libertad se transformó en uno de aspirantes a amas de casa?

La belleza de la semana: 6 cuadros fundamentales en el Día del Artista Plástico Argentino