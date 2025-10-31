La deuda externa del sector privado superó los USD 107.311 millones en el segundo trimestre, el nivel más alto en la era Milei

El aumento de la deuda externa del sector privado estuvo impulsado por el comercio de bienes

La deuda externa del sector privado cerró el segundo trimestre de 2025 con un aumento de USD 2.690 millones en relación al período enero-marzo, al alcanzar un stock total de USD 107.311 millones, de acuerdo con el informe trimestral sobre deuda externa privada difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El crecimiento se explicó por un incremento de USD 1.798 millones en la deuda comercial y de USD 892 millones en la deuda financiera, según precisó el organismo.

Cómo se conforma el endeudamiento

El principal componente del stock total fue la deuda por importaciones de bienes, que sumó USD 38.954 millones. Le siguieron los préstamos financieros, con USD 26.752 millones, y los títulos de deuda en manos de no residentes, que totalizaron USD 14.656 millones.

Más atrás se ubicaron la deuda por servicios, con un stock de USD 13.799 millones, la deuda por exportaciones de bienes, con USD 9.688 millones, y la categoría “Otra deuda financiera”, con USD 3.463 millones al cierre del trimestre.

En cuanto a las variaciones por tipo de operación, el aumento de la deuda comercial respondió principalmente al crecimiento de la deuda por exportaciones de bienes en USD 2.455 millones, parcialmente compensado por cancelaciones de deuda por importaciones de bienes (USD 305 millones) y servicios (USD 352 millones).

En tanto, el incremento de la deuda financiera estuvo impulsado por la suba de los títulos de deuda (USD 864 millones) y de la categoría “Otra deuda financiera” (USD 492 millones), compensadas por la baja en los préstamos financieros, que retrocedieron USD 464 millones.

Desglose por sectores

Dentro de la deuda por importaciones de bienes, el financiamiento entre empresas relacionadas alcanzó USD 21.850 millones, con una caída trimestral de USD 243 millones. El resto de los acreedores sumó USD 17.105 millones, también con un leve descenso de USD 62 millones.

Por actividad, el sector fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques concentró el 21% del total (USD 8.101 millones), seguido por el comercio mayorista (20%, USD 7.950 millones). Otros rubros mostraron bajas por unos USD 623 millones, compensadas por aumentos en productos informáticos, comercio minorista y suministro de energía, que sumaron USD 342 millones.

En el caso de la deuda por exportaciones de bienes, la posición con acreedores relacionados fue de USD 5.010 millones, con un incremento trimestral de USD 1.519 millones. El resto de los acreedores totalizó USD 4.678 millones, con un alza de USD 936 millones.

El sector de elaboración de productos alimenticios, que incluye a las empresas exportadoras de oleaginosas y cereales, representó el 69% del total, con un stock de USD 6.692 millones y una suba de USD 2.184 millones en el trimestre. Le siguió el comercio mayorista, con USD 1.299 millones (13% del total). Entre ambos explicaron más del 80% de la deuda por exportaciones.

Servicios y deuda financiera

La deuda por servicios alcanzó USD 13.799 millones, de los cuales USD 10.136 millones correspondieron a acreedores relacionados y USD 3.663 millones al resto. Los sectores más relevantes fueron servicios de programación y consultoría informática, con el 8% del total, y fabricación de vehículos automotores y transporte aéreo, con el 7% cada uno.

Por su parte, la deuda financiera del sector privado sumó USD 44.871 millones, con USD 21.286 millones en acreedores relacionados, USD 14.656 millones en títulos de deuda y USD 8.929 millones con otros acreedores.

El 35% de esa deuda correspondió al sector de extracción de petróleo crudo y gas natural, que acumuló USD 15.787 millones y registró un aumento trimestral de USD 1.082 millones. Le siguieron suministro de electricidad, gas y vapor (8%, USD 3.642 millones) y extracción de minerales metalíferos (7%, USD 2.950 millones).

Vencimientos y origen geográfico

Al cierre del trimestre, las empresas privadas enfrentaban vencimientos de capital por USD 60.146 millones en deuda comercial (96% del total) y USD 20.894 millones en deuda financiera (47% del total) dentro de los doce meses siguientes. Según el Banco Central, “el perfil de la deuda financiera mostró una mejora interanual en los plazos, con un aumento del peso de los vencimientos a cinco años o más”.

El mayor endeudamiento externo por actividad correspondió a la industria manufacturera, con USD 40.263 millones, financiados en un 63% por empresas del mismo grupo. Le siguieron la explotación de minas y canteras (USD 25.215 millones) y el comercio mayorista y minorista (USD 13.330 millones). Estos tres sectores concentraron alrededor del 73% de la deuda privada externa.

En cuanto al origen de los acreedores, Estados Unidos se mantuvo como el principal país de procedencia de la deuda comercial, con USD 12.036 millones (19% del total), seguido por Brasil (USD 8.566 millones) y Suiza (USD 5.281 millones).

En el caso de la deuda financiera, también encabezó Estados Unidos (USD 6.612 millones, 22%), seguido por Países Bajos (USD 4.587 millones) y Uruguay (USD 2.467 millones). En conjunto, los tres países concentraron el 45% del stock financiero (sin incluir títulos de deuda).