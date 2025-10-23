Reforman el sistema de licencias de conducir para profesionales: cuáles son los cambios

El sistema renovado de licencias profesionales busca eliminar la doble tramitación en el transporte comercial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que depende del Ministerio de Economía, difundió un paquete de reformas orientado a transformar los Centros de Emisión de la Licencia Nacional de Conducir (CEL) dentro del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC). Los cambios se verán reflejados este viernes en la Disposición 219/25 que se publicará en el Boletín Oficial, y el foco está puesto en acortar plazos, bajar costos y transparentar los procedimientos para la obtención y renovación de permisos destinados a conductores de transporte de carga y de pasajeros.

La medida recibió la firma del titular de la ANSV, Francisco Díaz Vega, y constituye un capítulo más en la política de desregulación estatal promovida desde el inicio de 2024. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado comunicó que busca terminar con cargas administrativas y requisitos técnicos previos, que trababan el funcionamiento de los centros municipales y provinciales en la red nacional.

La cartera que dirige Federico Sturzenegger anticipó el paquete de reformas mediante un comunicado y el propio ministro también publicó en sus redes los impactos que tendrá. Definió la reforma como “una herramienta para aliviar la vida de los trabajadores del transporte y romper con negocios armados en gestiones anteriores”. En su análisis, la disposición permite a las jurisdicciones adheridas al SINALIC otorgar la Licencia Nacional de Conducir a conductores profesionales dentro de las categorías C, D y E. Estas categorías corresponden a transporte de cargas y servicios de pasajeros de distintas características.

Cuáles son los cambios

La reforma centra uno de sus cambios en la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) para camiones de carga, un permiso que antes de su derogación requería a los choferes la realización de trámites adicionales, controles duplicados y gestiones extra en sedes vinculadas a organizaciones sindicales. El nombre popular de este documento, “registro Moyano”, remite al Sindicato de Choferes y Camiones (SICHOCA), segmento que administraba parte de los exámenes exigidos para la LiNTI a través de sus clínicas. Las fuentes oficiales remarcaron que el sistema anterior habilitaba la “doble licencia” y establecía circuitos cerrados de proveedores, con sobrecostos y limitaciones para los conductores profesionales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló del "fin de los curros kirchneristas"

En el texto de la disposición, la ANSV determinó que los CEL deberán cumplir con requisitos técnicos y administrativos menos restrictivos en comparación con la normativa anterior. Uno de los puntos señalados por la cartera fue la supresión de la obligatoriedad del simulador para la evaluación de los aspirantes. La falta de equipamiento en muchos centros públicos de distintas provincias había limitado la oferta nacional, generando concentración del mercado y dificultando el acceso a la licencia profesional en varias jurisdicciones.

A partir de la nueva disposición, desaparece como condición indispensable la existencia de un circuito cerrado de manejo. Cuando no haya un predio de esas características, las autoridades podrán habilitar calles de baja circulación que se cierren de manera transitoria y permitan la realización de los exámenes prácticos en condiciones reguladas pero accesibles para los postulantes.

Cómo se renovarán las licencias

En el marco de la revisión general de los trámites, la ANSV explicitó que la renovación de la licencia profesional, a partir de la Disposición 219/25, se reduce a dos instancias centrales: la aprobación de un examen psicofísico y la asistencia a un curso teórico de actualización. Ya no será necesario cumplir con las veintes horas de clases teóricas y prácticas que antes figuraban como rutina para obtener la renovación. Para quienes tramiten la primera licencia profesional, el nuevo marco normativo rebaja la carga horaria a poco menos de la mitad de las cincuenta horas que se requerían en el pasado.

El texto de la disposición clasifica los Centros de Emisión en dos grandes grupos: CEL tipo A (avanzado) y CEL tipo B (intermedio), según las categorías de licencia que otorgan y los requisitos de infraestructura y personal especializado que cumplen. La reforma regula las etapas clave del sistema, con lineamientos sobre la capacitación de instructores y operadores, la adecuación edilicia mínima obligatoria, la instalación de sistemas informáticos controlados y la realización de auditorías de rutina para evitar irregularidades.

“Seguimos demoliendo curros del kirchnerismo. La Disposición 219/25 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, firmada por Francisco Díaz Vega, simplifica la emisión y renovación de licencias profesionales. A comienzos de este año habíamos eliminado la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) un curro que habían armado Néstor Kirchner y Moyano en 2003 (Resolución 2623/03) que obligaba a una doble licencia para los conductores profesionales y que era una excusa para expoliarlos con gastos de dinero y tiempo. Nuestra idea, al eliminar la LiNTI era que, así como con las licencias para autos particulares, las licencias comerciales las emitan las municipalidades, por supuesto respetando los requisitos que se exigen para dicha licencia”, dijo Sturzenegger vía su cuenta de X.

Desde la entrada en vigencia de la nueva resolución, la potestad de emitir licencias profesionales vuelve a las autoridades provinciales y municipales, lo que permite que los CEL integren más rápidamente las innovaciones normativas sin pasar por proveedores específicos. Tanto la estructura edilicia mínima, como la formación exigida a instructores y operadores, pasan a un esquema más flexible. Salvo los requisitos psicofísicos, que se mantienen, el resto de las condiciones se simplifica y se uniforma a nivel nacional.

La disposición contiene un apartado específico para los procedimientos de control y auditoría. Cada CEL se debe someter a verificaciones periódicas, y la ANSV monitorea los procesos por medio de herramientas informáticas, que registran los exámenes y validan la integridad de los datos ingresados en el sistema nacional. Esto apunta a impedir irregularidades en la carga de información y a lograr que todos los conductores profesionales argentinos se evalúen bajo un parámetro idéntico, sin distinciones geográficas ni discrecionalidades locales.

El reemplazo del simulador por la flexibilidad de circuitos controlados o el uso de vías públicas en condiciones específicas busca ampliar las opciones para los gobiernos locales, que señalaban falta de fondos o problemas de compra de tecnología cuando aplicaba el esquema anterior. La baja sustancial de horas exigidas en cursos también responde a reclamos de organizaciones de transportistas que reclamaban una revisión del contenido y la carga horaria.