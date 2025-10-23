Economía

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cae a $1.505 para la venta

El precio del billete minorista resta diez pesos o 0,7%. El blue alcanza los $1.550. El mayorista sigue cerca del techo de las bandas cambiarias, con intervención del Tesoro de EEUU

14:10 hsHoy

Mínima baja para el dólar blue

Tras haber anotado un récord nominal intradiario en los $1.555, el dólar blue es operado este jueves a $1.545 para la venta, con un descenso de cinco pesos o 0,3% respecto del cierre anterior.

14:06 hsHoy

Caen todos los contratos de dólar futuro

En los primeros negocios de dólar futuro en A3 Mercados ceden todos los contratos, en un rango de 1% a 2,3%, con las posturas más negociadas de vencimiento a fin de mes que recortan 15 pesos, a 1.479 pesos, para alejarse del techo de las bandas cambiarias.

13:50 hsHoy

Baja el dólar en el Banco Nación

El precio minorista del dólar resta diez pesos o 0,7% este jueves, a $1.505 para la venta en el Banco Nación. En el mercado mayorista el billete es negociado con mínima baja de tres pesos, a $1.486 para la venta en los primeros negocios.

13:16 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público no registró variantes el miércoles, a $1.515 para la venta en el Banco Nación, un precio que, de todos modos, es un máximo nominal. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.520,90 para la venta (suba de 2,16 pesos o 0,1%) y a $1.468,43 para la compra.

13:16 hsHoy

Por qué Caputo defiende las bandas cambiarias para después de las elecciones y niega que el dólar esté atrasado: qué datos mira

El ministro de Economía aseguró, entre otras cuestiones, que el tipo de cambio real es 15% mayor a que tenía el gobierno de Macri cuando abrió el cepo. Ayer hubo fuertes ventas del Tesoro americano para mantener la cotización de la divisa bajo control

Pablo Wende

Por Pablo Wende

El ministro de Economía de
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, participa en un evento empresarial, en Buenos Aires, Argentina, 13 de mayo de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

Con ayuda del Tesoro americano el Gobierno logró que el dólar se mantenga por debajo del techo de la banda cambiaria, faltando ya apenas dos jornadas hábiles para las elecciones legislativas. Esta vez no fueron necesarias más ventas de reservas por parte del Banco Central y se logró que tanto el dólar oficial como los financieros se mantuvieran estables.

Leer la nota completa
13:16 hsHoy

Frente a la volatilidad cambiaria y la tensión del mercado, el Gobierno intentó sumar anuncios económicos

El Ejecutivo anticipó que bajará la tasa del impuesto a las Ganancias y que se firmarán convenios laborales que promuevan la productividad

Luis Beldi

Por Luis Beldi

El dólar oficial cerró en
El dólar oficial cerró en $1.489, mientras el MEP y el CCL se ubicaron en $1.593 y $1.612, respectivamente (Shutterstock)

El Gobierno siguió su estrategia de enviar buenas noticias cada día de esta semana. Ahora anunció que bajará la tasa del impuesto a las ganancias y habrá nuevos convenios colectivos de trabajo que alentarán la productividad. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que después del lunes continuará el sistema de flotación entre bandas.

Leer la nota completa
13:16 hsHoy

El Tesoro de EEUU vendió cerca de USD 500 millones en el mercado para abastecer la demanda de dólares

Las ventas institucionales le pusieron techo al dólar mayorista en $1.489, con alta presión de la demanda. No hubo intervención del BCRA. En el Banco Nación el dólar minorista quedó sin variantes a $1.515

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

El dólar oficial permanece al
El dólar oficial permanece al filo de la banda superior que dispone el BCRA.

El precio del dólar quedó estabilizado este miércoles, con la cotización mayorista muy cerca del techo de las bandas cambiarias, y contenido por las ventas del Tesoro de los EEUU, que inyectó entre 400 y 500 millones de dólares, más de la mitad del volumen de negocios, frente a una demanda que se mantiene muy alta en la previa electoral.

Leer la nota completa
13:15 hsHoy

Récord para el dólar blue

El dólar blue subió cinco pesos o 0,3% el miércoles, a $1.550 para la venta, tras haberse operado al mediodía a $1.555, un récord nominal. Los dólares financieros retrocedieron entre 4 y 12 pesos desde sus precios máximos. El “contado con liquidación” finalizó a $1.1.598,14 (-0,7%), mientras que el MEP terminó a $1.582,24 (-0,3%).

