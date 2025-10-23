Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cae a $1.505 para la venta

El Tesoro de EEUU vendió cerca de USD 500 millones en el mercado para abastecer la demanda de dólares Las ventas institucionales le pusieron techo al dólar mayorista en $1.489, con alta presión de la demanda. No hubo intervención del BCRA. En el Banco Nación el dólar minorista quedó sin variantes a $1.515

El dólar oficial permanece al filo de la banda superior que dispone el BCRA.

El precio del dólar quedó estabilizado este miércoles, con la cotización mayorista muy cerca del techo de las bandas cambiarias, y contenido por las ventas del Tesoro de los EEUU, que inyectó entre 400 y 500 millones de dólares, más de la mitad del volumen de negocios, frente a una demanda que se mantiene muy alta en la previa electoral.