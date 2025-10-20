No se detiene la suba de tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

El salto de la tasa promedio superó los 8 puntos porcentuales en una sola semana, impulsado por la competencia entre bancos y la reacción a la inflación

El mercado de plazos fijos en Argentina experimentó durante la última semana una escalada significativa en las tasas nominales anuales (TNA) ofrecidas por los principales bancos. La comparación entre los valores actuales y los que rigieron hace siete días muestra que la mayoría de las entidades optaron por ajustes al alza, con subas que impactaron tanto en bancos de capital nacional como extranjero y en actores enfocados en servicios digitales. Según los relevamientos informados por Infobae, la tasa promedio del sistema trepó de 35,87% a 44%, acelerando un proceso que en algunos casos resultó aun más marcado.

La evolución de esta tendencia alcanza a bancos de primera línea, entidades regionales y compañías financieras enfocadas en productos de alta renta para depósitos online. La brecha entre la tasa más competitiva y la menos rentable dentro del sistema escaló hasta valores próximos a los $15.000 para una colocación de $1 millón a 30 días, lo que modificó por completo la lógica de comparación entre alternativas de ahorro en pesos.

Dentro de los bancos de mayor volumen de depósitos, Banco de la Nación Argentina subió la TNA de 39% a 44%, con un resultado proyectado de $1.036.164 para un depósito de $1 millón a 30 días. Esta entidad mostró una de las respuestas más visibles a la presión competitiva de las tasas y se alineó con lo registrado en el resto del sistema. Infobae resaltó que, de mantenerse este rendimiento, la ganancia mensual para el ahorrista supera los $36.000 por cada millón invertido, cifra que se ubicaba por debajo de los $32.000 hace apenas una semana. El salto porcentual acumulado llegó al 5% en tan solo siete días.

En cuanto a la banca extranjera, Banco Santander Argentina Sociedad Anónima mantuvo su posición estancada en 37%, eligiendo no modificar la tasa respecto de días previos. La distinción frente a sus competidores se hizo más evidente, porque otras entidades del mismo segmento sí implementaron nuevas subas de forma rápida. El monto final de cada $1 millón colocado es de $1.030.411, según el informe relevado por Infobae, cifra que no varió durante el período en revisión. El caso refleja cómo, incluso en escenarios de modificaciones masivas, algunas instituciones optaron por buscar diferencial de negocio sin adaptarse al ritmo general.

El relevamiento posiciona con claridad a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. entre los protagonistas de la semana. La entidad subió su TNA desde 35,25% hasta 41%, resultando en un monto de $1.034.247 para cada millón adjudicado por 30 días. La decisión del banco de acompañar el movimiento alcista del mercado lo ubicó entre los mejor posicionados en la competencia por captar depósitos en moneda local. Si se toma el salto individual, la suba alcanzó los 5,75 puntos porcentuales en cuestión de días, algo que no se observaba entre bancos generales desde inicios de septiembre.

El mismo comportamiento de suba se vio replicado en Banco de la Provincia de Buenos Aires, entidad que llevaba semanas en 34% y decidió actualizar sus ofrecimientos al 39%. El monto abonado por cada millón llegó a $1.032.055 en la actualidad, cuando hasta el último ajuste se ubicaba en torno a los $28.000. La entidad provincial también modificó la tasa en su canal digital Cuenta DNI, llegando a 48% en esa plataforma.

En la banca privada, Banco BBVA Argentina S.A. ajustó su tasa a 42%, con un resultado de $1.035.068 por cada millón, aunque no incluyó información precisa sobre el valor anterior para su producto tradicional.

Los bancos medianos adoptaron una postura aún más agresiva en el mercado. Banco Macro S.A. incrementó la TNA desde 36,5% hasta 48%, lo que permitió que el monto final de un depósito a 30 días saltara de $1.029.726 a $1.039.452. Banco Credicoop Cooperativo Limitado también modificó su tasa, elevándola de 37% a 42%, lo que derivó en una actualización relevante para los clientes que buscan maximizar el rendimiento de ahorros en pesos.

En el sector de bancos de capital extranjero y digital, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. subió su tasa de 35,15% a 42,4%, fijando el monto potencial de un depósito en $1.035.403. De acuerdo con el análisis sistematizado por Infobae, Banco de la Ciudad de Buenos Aires aumentó la TNA de 31% a 38%, llevando la proyección para clientes a $1.031.233.

Las alternativas digitales y regionales acapararon la atención con ofertas que superan el 54% de TNA. Banco Bica Sociedad Anónima pasó de poco más del 44% a 54%, estableciendo el retorno en $1.044.438. Banco CMF S.A., Banco Meridian S.A., Banco VOII S.A., Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A. también ofrecen tasas de 54% o superiores, consolidando el segmento más rentable del sistema. La diferencia con las entidades tradicionales lleva la brecha de beneficio mensual por depósito a niveles inéditos.

Entre los bancos que también revisaron al alza sus tasas se ubicaron Banco Comafi Sociedad Anónima (subió a 43% desde un nivel previo de 40,5%), Banco de Corrientes S.A. (alzó su tasa de 44,5% a 46%), Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (que aumentó de 39,5% a 46%), Banco Hipotecario S.A. (saltó de 44,5% a 49%) y Banco Mariva S.A., que pasó de 44% a 52%. Banco del Chubut S.A. y Banco del Sol S.A. también avanzaron desde tasas menores hacia 43,5% y 48%, respectivamente.

En la revisión histórica sintetizada por Infobae, la tasa promedio para plazos fijos nominales en bancos nacionales se ubicaba en 35,87% al inicio de octubre, tras finalizar septiembre en 36,24%. La rápida reacción de los bancos frente a las condiciones de mercado y el avance de la inflación empujó la actualización generalizada que atraviesa el sector. El monto potencial de ganancias trepó de aproximadamente $29.000 a más de $44.000 en menos de dos semanas, dependiendo del banco elegido y el canal utilizado.

Algunas entidades se establecieron por encima del 54% anual, ampliando la brecha respecto del resto de los bancos y compañías financieras del sistema (Reuters)

No todas las entidades siguieron el ciclo alcista. Además de Santander, Banco Julio Sociedad Anónima mantuvo la TNA en 37%, lo que resultó en un monto sin cambios de $1.030.411 por millón a 30 días. Casos similares se observaron en Banco Masventas S.A. (35%) y Banco de Formosa S.A. (30%), que decidieron sostener los niveles vigentes. Estas instituciones quedaron por fuera del violento incremento protagonizado por entidades grandes, medianas y digitales.

El impacto de las recientes modificaciones se manifestó en la comparación directa de los montos invertidos en cada institución. El retorno más alto muestra una diferencia de hasta $20.000 frente al más bajo, cifra que acentúa la importancia de revisar con frecuencia las condiciones de cada banco. El beneficio proyectado para ahorristas no sólo depende de la TNA, sino también de las condiciones para clientes existentes y la modalidad de constitución del depósito en los canales digitales.

Junto al crecimiento en las tasas, la oferta de productos para no clientes y las alternativas vía apps ampliaron la paleta de opciones. La banca digital profundizó la competencia y llevó el rédito máximo muy por encima del promedio tradicional. Varias entidades regionales, como Bibank S.A. y Banco Provincia de Tierra del Fuego, elevaron sus tasas de 39% a 40% y 45% respectivamente, en un contexto de reposicionamiento en la escala comparativa.

El crecimiento de la tasa promedio semanal se confirmó como la principal novedad del sistema. De 35,87% a 44% en sólo siete días, el ajuste constituye el salto más abrupto en este segmento durante el segundo semestre del año. Las entidades que encabezaron el ranking por TNA durante la última semana fueron Banco Meridian, Banco VOII, Crédito Regional y Reba, con una oferta consistente en la franja del 54%. Estas cifras, verificadas por relevamientos en el sector, marcan el máximo histórico reciente dentro del universo de depósitos a plazo fijo.

La dinámica general mostró una tendencia a la convergencia en las políticas de ajuste, aunque con estrategias diferenciadas según el segmento de clientela y el nivel de exposición al mercado mayorista. El fenómeno dejó como resultado una dispersión inédita en la brecha de rendimientos, así como la ampliación del menú de alternativas para savers. El monitoreo semanal de tasas se consolidó como recurso esencial para quienes buscan optimizar la rentabilidad de ahorros en moneda local.