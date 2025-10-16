Economía

Caputo prometió a los empresarios del Coloquio de IDEA avanzar con las reformas laboral y tributaria más incentivos al ahorro en pesos

El ministro de Economía envió al tradicional evento de Mar del Plata un mensaje grabado, ya que se encuentra en Washington por la Asamblea del FMI y el Banco Mundial. “Creemos que la competitividad no va a venir de una devaluación”, dijo

Agustín Maza

Por Agustín Maza

Luis Caputo envió un mensaje
El ministro de Economía, Luis Caputo, prometió en la segunda jornada del Coloquio de IDEA que el Gobierno impulsará una reforma laboral y tributaria, además de “importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno” pero no dio detalles. “Creemos que la competitividad no va a venir de una devaluación”, reiteró.

Caputo se encuentra en Washington en donde participa de reuniones en el marco de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, por lo que no pudo asistir a la edición número 61 del tradicional evento que se celebra en el Hotel Sheraton en Mar del Plata. También continúan la conversaciones con Estados Unidos por el salvataje que prometió Donald Trump a Javier Milei. Por este motivo, el funcionario envió un mensaje grabado desde el Palacio de Hacienda para los empresarios que asisten al foro.

Desde el inicio de su intervención, el ministro agradeció el apoyo de los empresarios durante los veinte meses de gestión y remarcó que el Gobierno realizó un cambio de modelo económico “bien, bien claro”. “Estamos dejando de lado, hemos dejado de lado un modelo de déficit fiscal financiado con impuestos, con deuda y con emisión monetaria, que a lo que le daba era una depreciación de nuestra moneda, que se traducía en devaluaciones, en mayor inflación y en menores salarios”, indicó.

En su mensaje, Caputo explicó que el equipo económico se dedicó a corregir lo que definió como “distorsiones”, y puntualizó que este proceso se llevó a cabo “sin romper contratos” y que se evitó repetir prácticas del pasado como “congelamiento de depósitos” o “especificaciones asimétricas”.

El funcionario resaltó que actualmente el país atraviesa “un contexto económico mucho más previsible”, en el que se consiguió estabilizar la macroeconomía y alcanzar el equilibrio fiscal, un objetivo que, según afirmó, Argentina no concretaba “desde hacía casi un centenar de años”. “Hay equilibrio monetario, logramos reducir la inflación a niveles mucho más normales, todavía altos, pero con una tendencia que vamos a lograr hacer converger nuestra inflación a lo que son las inflaciones internacionales”, sostuvo.

Caputo también señaló que su gestión redujo la pobreza en más de veintiséis puntos porcentuales y que doce millones de argentinos salieron de esa condición. Subrayó, además, la recuperación “de los salarios reales” y una reducción de impuestos “por más de dos puntos y medio” del Producto Bruto Interno (PBI).

El funcionario remarcó que el sendero del Gobierno consiste en buscar que todos los argentinos se beneficien, y anticipó el inicio de una “segunda etapa” de reformas que van en línea con los lineamientos del Coloquio de IDEA. “Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación. Esencialmente, nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria”, afirmó.

En relación a la reforma laboral, Caputo manifestó que Argentina cuenta con “un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible”, y se dirigió directamente a los empresarios: “Ustedes son los primeros que lo padecen, y razón por la cual el empleo no crece desde el 2011. Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente, en particular para las pymes, que a veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que tengan que cerrar su empresa o su emprendimiento”. Aseguró que el país necesita “un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio”.

Además, el ministro confirmó la decisión de avanzar con una reforma tributaria que incluirá “la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros, la simplificación del régimen tributario” y “importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno”. Destacó que el desarrollo del mercado de capitales y el ahorro interno de largo plazo permitirán canalizar la inversión hacia el sector privado.

Caputo sostuvo que la competitividad de la economía argentina no debe estar basada en una moneda débil: “A esta altura encuentro casi arcaico la gente que cree que la única forma en que Argentina puede ser competitiva es teniendo una moneda débil. Una moneda débil no es otra cosa que el reflejo de una economía débil”, aseveró.

El ministro explicó que el Ejecutivo prefiere promover desregulaciones, bajas de impuestos, reformas y financiamiento de largo plazo. “Nosotros creemos que la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo, que eso es desregulaciones, bajas de impuestos, esta reforma laboral, la reforma tributaria y mucho más financiamiento de largo plazo a tasas mucho más razonables, eso también va a mejorar sustancialmente la competitividad”, detalló.

En el mensaje, Caputo pidió acompañamiento al sector privado, reconociendo las dificultades que implica pasar de “una economía cerrada” a una abierta, y subrayó la meta de transformar el país. “Tenemos que pensar que finalmente hay que lograr construir un nuevo país, y esto es algo fundamental para los cuarenta y cinco millones de argentinos que necesitan ese cambio”, expresó.

El titular de Hacienda insistió en que el Gobierno apuesta a que Argentina alcance “el país más libre dentro de los próximos veinte años”, y “el país con mayor crecimiento dentro de los próximos veinte años”. Garantizó que se cumplirá ese objetivo: “Vamos a dejar el alma para conseguir estos objetivos, vamos a trabajar veinticuatro siete para realmente cumplir con ese sueño que compartimos todos los argentinos, que es que nuestro país vuelva a ser una potencia”.

