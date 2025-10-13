Economía

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación baja a $1.370 para la venta

El dólar al público cede 80 pesos o 5,5%. El dólar mayorista cae a $1.355. Los contratos de dólar futuro se desploman 6%

<br>

14:06 hsHoy

Los contratos de dólar futuro se desploman 6%

En una rueda bajista para el dólar en todos los segmentos de la plaza cambiaria se observa una baja aún más pronunciada en los contratos de dólar futuro, que retroceden hasta 6%, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de octubre bajan 75,50 pesos o 5,2%, a 1.370 pesos.

“Hoy será un día de muchos problemas financieros. El Estado ganará mucho dinero con la baja del dólar futuro, los que están comprados en dólar futuro tendrán que reponer garantías muy elevadas. No será un día fácil para muchos. Por suerte apostamos por una revaluación del peso”, consideró el economista y asesor Salvador Di Stefano.

14:05 hsHoy

Baja fuerte el dólar al público

Dada la tendencia del dólar mayorista, la divisa para la venta en bancos cae 80 pesos o 5,5%, a $1,370 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista se negocia $1.389,05 para la venta y a $1.334,13 para la compra.

13:35 hsHoy

Se desploma el dólar mayorista

El dólar mayorista resta 65 pesos o un 4,6% este lunes, a $1.355 para la venta, el precio más bajo desde el 26 de septiembre. El régimen de bandas cambiarias establecido por el Banco Central marca un techo de $1.487,11 (un 9,7% por encima del precio mayorista) y un piso de 940,85 pesos.

13:35 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público en el Banco Nación finalizó el jueves a $1.450 para la venta. sin variantes en el balance semanal, aunque con máximos a $1.490 por la mañana del jueves. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.459,28 para la venta (alza de 4,42 pesos o 0,3%) y a $1.403,54 para la compra.

Los dólares bursátiles colapsaron cerca de 100 pesos el jueves. Así, el “contado con liquidación” mediante bonos finalizó a $1.429,78 (baja semanal de $88,74 o 5,8%), mientras que el dólar MEP quedó a 1,416,60 (baja semanal de $74,31 o 5%), los valores más bajos desde el 23 de septiembre.

13:11 hsHoy

Los mercados se acomodan al nuevo status y esperan anuncios de EEUU: ¿estabilidad cambiaria hasta las elecciones?

Entre las consultoras hay coincidencia en que el apoyo norteamericano tranquilizó el mercado, pero ese está condicionad al resultado electoral

Luis Beldi

Por Luis Beldi

FOTO DE ARCHIVO. Un operador
FOTO DE ARCHIVO. Un operador mira una pantalla en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Argentina. Sep 2, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

La rueda de este lunes es la del reacomodo tras el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre la ayuda a la Argentina. Una distorsión se corregirá: el mercado mayorista, por donde cursan las divisas importadores, exportadores y empresas, cerró a las 15:30 el jueves pasado, casi al unísono con el post de Bessent anunciando el acuerdo.

Leer la nota completa
13:11 hsHoy

“Están dispuestos a seguir comprando pesos”: versiones sobre la intervención del jueves y las dudas para este lunes

El mercado maneja diferentes cifras sobre la magnitud de la intervención del Tesoro norteamericano y no se sabe que sucederá hoy con el feriado en EEUU. Eso proyecta incertidumbre sobre el arranque cambiario de la semana

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de
FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar estadounidense aparecen en esta ilustración tomada el 14 de febrero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La expectativa del Gobierno está puesta en el próximo martes, cuando el presidente Javier Milei anuncie junto con su par Donald Trump el paquete de rescate desde la Casa Blanca, pero aún hay un round que debe sortear: lo que pase con el dólar este lunes.

Leer la nota completa
13:11 hsHoy

La dolarización endógena avanza sin prisa y sin pausa en los ahorristas, pese a la inestabilidad cambiaria

En un contexto de incertidumbre electoral y enfriamiento de la economía, muchos argentinos siguen confiando en el sistema bancario tanto para depositar sus activos externos, como para tomar préstamos en divisas

Daniel Sticco

Por Daniel Sticco

Ahorristas y las empresas, que
Ahorristas y las empresas, que siguen eligiendo el sistema bancario tanto para resguardar fondos en divisas como para financiarse en moneda dura (Foto: Reuters)

A pesar de la incertidumbre cambiaria y el clima político agitado, los depósitos y préstamos en dólares mantuvieron en septiembre su ritmo de crecimiento. Ni las presiones electorales, ni el enfriamiento de la actividad económica han logrado quebrar la confianza de los ahorristas y las empresas, que siguieron eligiendo el sistema bancario tanto para resguardar fondos en divisas como para financiarse en moneda dura.

Leer la nota completa
13:10 hsHoy

Dólar: tras el efectivo respaldo del Tesoro de EEUU, persisten las dudas en el mercado por la continuidad de las bandas cambiarias

La intervención directa de EEUU en el mercado de cambios revirtió las expectativas devaluatorias. Pero las ventas oficiales previas consumieron rápido los dólares absorbidos por las retenciones “cero” al agro

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

Las ventas del Tesoro norteamericano
Las ventas del Tesoro norteamericano alejaron al dólar del techo de las bandas de flotación (Foto: Reuters)

La histórica intervención del Tesoro de los EEUU para bajar el precio del dólar en Argentina, con ventas directas -sin la intermediación del BCRA y el Tesoro argentinos- significó un giro total en las expectativas del mercado y una sobrevida para el régimen oficial de bandas cambiarias.

Leer la nota completa
13:10 hsHoy

Luis Caputo dijo que EEUU podría intervenir también en el mercado del dólar financiero y del dólar futuro

El ministro enfatizó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que hará todo lo que sea necesario para ayudar a la Argentina. Y que el gobierno de Trump lo decidió porque vio el ataque político contra la Argentina y está “alineado” con la orientación de Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo anoche que luego de la elección del 26 de octubre seguirá funcionando el sistema de bandas cambiarias y que no habrá devaluación, pues el dólar seguirá flotando dentro de los límites del esquema cambiario iniciado en abril pasado.

Leer la nota completa
13:10 hsHoy

Caputo descartó una dolarización y aseguró que EEUU “está dispuesto a seguir comprando pesos”

El ministro de economía habló de los resultados de su viaje a EEUU, dijo que dolarizar “es una alternativa”, aunque no para este momento y dio razones técnicas para negar una devaluación después del 26 de octubre

Caputo descartó una dolarización y aseguró que EEUU “está dispuesto a seguir comprando pesos” (Video: LN )

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló luego de permanecer una semana en Estados Unidos, en donde definió los detalles del acuerdo que negoció Argentina con Estados Unidos, lo que se tradujo en medidas específicas para contener la presión sobre el dólar, que incluyeron un swap por 20 mil millones de dólares y la compra de bonos y pesos. En una entrevista con Luis Majul en LN+, el funcionario reiteró que el sistema de bandas cambiarias con flotación de la divisa norteamericana continuará luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Leer la nota completa

