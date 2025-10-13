Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación baja a $1.370 para la venta

Caputo descartó una dolarización y aseguró que EEUU “está dispuesto a seguir comprando pesos” El ministro de economía habló de los resultados de su viaje a EEUU, dijo que dolarizar “es una alternativa”, aunque no para este momento y dio razones técnicas para negar una devaluación después del 26 de octubre

Caputo descartó una dolarización y aseguró que EEUU “está dispuesto a seguir comprando pesos” (Video: LN )

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló luego de permanecer una semana en Estados Unidos, en donde definió los detalles del acuerdo que negoció Argentina con Estados Unidos, lo que se tradujo en medidas específicas para contener la presión sobre el dólar, que incluyeron un swap por 20 mil millones de dólares y la compra de bonos y pesos. En una entrevista con Luis Majul en LN+, el funcionario reiteró que el sistema de bandas cambiarias con flotación de la divisa norteamericana continuará luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.