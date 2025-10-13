Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación baja a $1.370 para la venta

En una rueda bajista para el dólar en todos los segmentos de la plaza cambiaria se observa una baja aún más pronunciada en los contratos de dólar futuro, que retroceden hasta 6%, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de octubre bajan 75,50 pesos o 5,2%, a 1.370 pesos.
“Hoy será un día de muchos problemas financieros. El Estado ganará mucho dinero con la baja del dólar futuro, los que están comprados en dólar futuro tendrán que reponer garantías muy elevadas. No será un día fácil para muchos. Por suerte apostamos por una revaluación del peso”, consideró el economista y asesor Salvador Di Stefano.
Dada la tendencia del dólar mayorista, la divisa para la venta en bancos cae 80 pesos o 5,5%, a $1,370 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista se negocia $1.389,05 para la venta y a $1.334,13 para la compra.
El dólar mayorista resta 65 pesos o un 4,6% este lunes, a $1.355 para la venta, el precio más bajo desde el 26 de septiembre. El régimen de bandas cambiarias establecido por el Banco Central marca un techo de $1.487,11 (un 9,7% por encima del precio mayorista) y un piso de 940,85 pesos.
El dólar al público en el Banco Nación finalizó el jueves a $1.450 para la venta. sin variantes en el balance semanal, aunque con máximos a $1.490 por la mañana del jueves. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.459,28 para la venta (alza de 4,42 pesos o 0,3%) y a $1.403,54 para la compra.
Los dólares bursátiles colapsaron cerca de 100 pesos el jueves. Así, el “contado con liquidación” mediante bonos finalizó a $1.429,78 (baja semanal de $88,74 o 5,8%), mientras que el dólar MEP quedó a 1,416,60 (baja semanal de $74,31 o 5%), los valores más bajos desde el 23 de septiembre.
La rueda de este lunes es la del reacomodo tras el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre la ayuda a la Argentina. Una distorsión se corregirá: el mercado mayorista, por donde cursan las divisas importadores, exportadores y empresas, cerró a las 15:30 el jueves pasado, casi al unísono con el post de Bessent anunciando el acuerdo.
La expectativa del Gobierno está puesta en el próximo martes, cuando el presidente Javier Milei anuncie junto con su par Donald Trump el paquete de rescate desde la Casa Blanca, pero aún hay un round que debe sortear: lo que pase con el dólar este lunes.
A pesar de la incertidumbre cambiaria y el clima político agitado, los depósitos y préstamos en dólares mantuvieron en septiembre su ritmo de crecimiento. Ni las presiones electorales, ni el enfriamiento de la actividad económica han logrado quebrar la confianza de los ahorristas y las empresas, que siguieron eligiendo el sistema bancario tanto para resguardar fondos en divisas como para financiarse en moneda dura.
La histórica intervención del Tesoro de los EEUU para bajar el precio del dólar en Argentina, con ventas directas -sin la intermediación del BCRA y el Tesoro argentinos- significó un giro total en las expectativas del mercado y una sobrevida para el régimen oficial de bandas cambiarias.
El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo anoche que luego de la elección del 26 de octubre seguirá funcionando el sistema de bandas cambiarias y que no habrá devaluación, pues el dólar seguirá flotando dentro de los límites del esquema cambiario iniciado en abril pasado.
El ministro de Economía, Luis Caputo, habló luego de permanecer una semana en Estados Unidos, en donde definió los detalles del acuerdo que negoció Argentina con Estados Unidos, lo que se tradujo en medidas específicas para contener la presión sobre el dólar, que incluyeron un swap por 20 mil millones de dólares y la compra de bonos y pesos. En una entrevista con Luis Majul en LN+, el funcionario reiteró que el sistema de bandas cambiarias con flotación de la divisa norteamericana continuará luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.