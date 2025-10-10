Economía

El mercado recibió un mensaje contundente para los que apuestan a una devaluación: “No te enfrentes con Trump”

El Tesoro americano sorprendió con su intervención en el mercado cambiario. Se estima que fueron alrededor de USD 200 millones lo que provocaron una baja de $ 40 en la cotización de dólar. Para Estados Unidos, la Argentina atraviesa un problema de liquidez pero no de solvencia

Pablo Wende

Por Pablo Wende

El Presidente de Estados Unidos,
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein

Existe un mantra que se mantiene en Wall Street hasta estos días: “No pelees con la Fed”. Se trata de un mensaje para que los inversores no hagan apuestas que van en contra con la dirección que la autoridad monetaria de Estados Unidos quiere imprimirle a las tasas de interés o alguna otra variable financiera. Tras el anuncio de ayer, esta advertencia debería ser readaptada ligeramente: “No te enfrentes con Trump”.

Los inéditos anuncios realizados por el Tesoro americano buscan justamente torcerle el brazo a quienes venían apostando a una devaluación del peso post elecciones legislativas. La demanda de dólares se venía incrementando dramáticamente, ante el supuesto que la jornada posterior a los comicios habría una salida del esquema actual de bandas cambiarias. Una eventual flotación del tipo de cambio, siguiendo ese razonamiento, generaría un salto discreto de la cotización del dólar.

Con el cañonazo de dólares que anunció el gobierno norteamericano, ese peligro se diluye de manera sustancial. No parece ser buen negocio seguir comprando dólares apostando a una devaluación del peso, sobre todo si el que sale a poner el pecho ya no es un Banco Central escuálido de reservas, sino el propio Tesoro norteamericano.

infografia

Esta venta de dólares a cambio de pesos sucedida ayer es inédita y marca un hito en materia de salvatajes. El propio Scott Bessent reconoció que esta tarea debería corresponderle al FMI, pero el apremio en un contexto electoral motivó que se llevará adelante una intervención directa.

No se informó al menos por ahora cuántos dólares estaría dispuesto a vender el Tesoro americano para mantener al mercado en calma. Por un lado se descuenta que hará todo lo que sea necesario para que el tipo de cambio se mantenga estable. Pero al mismo tiempo se busca convencer a los inversores que dejen de demandar dólares solo para cubrirse de un salto cambiario.

Con un mercado ya muy dolarizado, cabría esperar exactamente lo contrario: que la oferta de dólares supere la demanda y el tipo de cambio caiga. Por lo pronto, todo indica que que la tranquilidad cambiaria está asegurada al menos en las próximas diez jornadas hábiles que quedan hasta las elecciones.

El menú anunciado por el Tesoro norteamericano es contundente. No solo será a través de la intervención directa en el mercado cambiario comprando pesos. También se acordó un swap de monedas por USD 20.000 millones, que no implica un financiamiento directo pero que sí incrementará automáticamente las reservas del Banco Central. Además, Bessent aclaró que estará dispuesto a intervenir con otras herramientas junto al FMI en caso que Argentina lo requiera.

Entre las explicaciones brindadas por el funcionario del Tesoro americano en redes sociales apareció el concepto de “iliquidez”. Esto significa que la ayuda a la Argentina se enmarca en un problema que es transitorio generado por la campaña electoral, pero que no es en realidad un problema de solvencia. En esa línea, ofrecer dólares al mercado hace que esa iliquidez pueda ser enfrentada con la oferta de un tercero, en este caso el gobierno norteamericano.

El impacto sobre el mercado cambiario se hizo sentir de inmediato. El dólar oficial que el gobierno argentino fijó en $1.475 (casi 3% arriba de la jornada anterior) terminó cayendo a $1.430. El minorista que en el arranque de la jornada estaba en $1.490 finalizó a $1.450. Se trata de una puerta de entrada de lujo para Bessent, que pudo vender dólares caros y ahora tiene dos opciones: recomprarlos a un precio más bajo si el mercado lo permite o invertir los pesos aprovechando altas tasas de interés.

No hubo anuncios específicos sobre la posibilidad de salir a recomprar bonos. El mercado de deuda, sin embargo, voló ante las noticias. El hecho que las reservas del BCRA queden más protegidas ya que ahora cuenta con el respaldo del Tesoro americano reduce de manera sustancial las chances de default al menos en los próximos dos años. No es casual que los más cortos, como el AL30, hayan sido los más beneficiados porque son los que repagan capital más rápido.

Tanto Bessent como la titular del FMI, Kristalina Georgieva, indicaron que uno de los objetivos principales es que que la Argentina se encuentre en condiciones de acumular reservas. La incógnita que sigue dando vuelta es si lo logrará con el actual tipo de cambio o hace falta uno más alto.

En la medida que aumente la demanda de pesos a partir de los últimos anuncios, será más fácil que el Tesoro vuelve a comprar dólares y empiece a recuperar las divisas perdidas en las últimas jornadas. Sin embargo, el FMI tiene un objetivo mucho más desafiante: la Argentina debería acumular nada menos que USD 80.000 millones hasta 2030.

Por supuesto queda sobrevolando la duda sobre lo que podría ocurrir el día después de las elecciones legislativas. ¿Y si el Gobierno sufre una gran derrota se mantendrá el apoyo del Tesoro americano?

No es menor que el anuncio y la primera intervención del Tesoro americano haya sucedido cuando todavía faltan más de dos semanas para las elecciones. La decisión persigue dos objetivos: frenar en seco la demanda de dólares del público y al mismo tiempo darle un empujón al gobierno para llegar con mayor tranquilidad a las elecciones del 26 de octubre.

Últimas Noticias

Cuáles son las señales que trae el respaldo de Estados Unidos sobre el futuro del dólar hasta las elecciones

Scott Bessent señaló que la banda cambiaria “sigue siendo adecuada” para el programa argentino. La lectura de los economistas sobre una asistencia inédita del gobierno norteamericano

En qué consiste el plan de salvataje financiero de EEUU y cuáles fueron sus primeros impactos en el mercado

Frente a la tensión cambiaria del jueves, con el dólar mayorista cerca del techo de la banda, el Tesoro de Estados Unidos compró pesos y sacó una carta inesperada, en especial antes de las elecciones del 26 de octubre

Scott Bessent: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

El secretario del Tesoro defendió el respaldo financiero por USD 20.000 millones y mencionó que la maniobra no implica pérdida para los estadounidenses. “Hay que comprar barato y vender caro, y el peso está subvaluado”, sostuvo

El riesgo país se desplomó un 15% y llegó a 902 puntos tras el anuncio del apoyo de EEUU

La reacción de los mercados se interpretó como una señal de confianza hacia la solvencia del Gobierno para cumplir con sus compromisos

El dólar oficial quedó en $1.420, su cotización más baja en lo que va de octubre

Luego de tocar un máximo de $1.470 en el inicio de los negocios, el dólar mayorista cedió a $1.420 tras la intervención del Tesoro de EEUU, un mínimo desde el 30 de septiembre

Cuáles son las señales que trae el respaldo de Estados Unidos sobre el futuro del dólar hasta las elecciones

El narco peruano acusado de ser el dueño de la droga del triple crimen estuvo preso y salió libre por la pandemia del coronavirus

Cinco recetas con frutos secos para innovar en la cocina y deleitarse

Javier Milei volverá a hacer campaña en PBA: visitará San Nicolás en busca del voto antikirchnerista

Scott Bessent: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

El dictador Kim Jong Un elogió los lazos de “cooperación” con China durante en aniversario del Partido de los Trabajadores norcoreano

“Cacería de brujas”, un espejo de las tensiones sociales contemporáneas

“Días eternos con peso sobre los ojos”: una mujer joven y un insomnio de años que tiene su porqué

Qué leer el fin de semana: 4 libros para recorrer el mundo y la historia

Werner Herzog desafía la verdad en la era de la inteligencia artificial

Las lágrimas de Marianela Nuñez por el homenaje que le dedicaron las niñas del Barrio 31: “Es mágico conocer sus historias”

La explosiva versión sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Hace 15 días que conocen su cuerpos”

Los preparativos de Catherine Fulop por el embarazo de Oriana Sabatini: “Soy una abuela feliz; ya le compré de todo”

Diego Topa lloró al recordar el bullying en su infancia: “No sabíamos cómo llamarlo, pero dolía igual”

Yami Safdie habló del hate que recibe en redes y el trabajo que hace para superarlo: “Tengo mi terapia”