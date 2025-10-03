Qué puede hacer el Gobierno para que el dólar no se dispare en las 15 ruedas cambiarias que quedan hasta las elecciones

La inestabilidad del dólar le agregó tensión a la campaña electoral.

Quedan 15 rondas operativas en el mercado de cambios hasta las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre que definirán la composición del Congreso para dar un panorama acerca de la factibilidad de llevar adelante el ambicioso plan de reformas del gobierno de Javier Milei.

Los analistas del mercado van más allá: entienden que los comicios también delinearán el margen de gobernabilidad de una administración debilitada por las tensiones financieras y su eventual capacidad de veto para defender el superávit fiscal de los proyectos de la oposición enfocados a incrementar el gasto público sin fuentes de financiamiento.

En el medio, las permanentes presiones al alza para el dólar y la necesidad de auxilio financiero del exterior recrearon “déjà vu” respecto de lo ocurrido entre 2018 y 2019, con un tipo de cambio que no encontró freno, el salvataje crediticio del FMI y finalmente, la derrota electoral del oficialismo. El contundente revés de La Libertad Avanza en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre socavó la estabilidad y la confianza del mercado, aún cuanto el estatus presente no es comparable con las PASO de 2019, cuando el resultado dio certeza de un inevitable cambio de Gobierno, con la salida de Mauricio Macri y la llegada al poder de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Es por esto que sostener el dólar dentro de las bandas cambiarias es un objetivo para el Gobierno, ya que lo impone como un baluarte de la credibilidad de su política económica. ¿Qué puede hacer el Gobierno para que el dólar no se dispare antes de las elecciones?

Ruedas frenéticas en el mercado de cambios

Hasta ahora se impuso el pragmatismo y cierto grado de improvisación. Para eliminar los controles cambiarios desde el 11 de abril se contó con un acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones, más el aporte de organismos multilaterales. Luego hubo dos emisiones del Bonte 2030, que aportaron otros USD 1.000 millones en dos emisiones, pero que debió suspenderse en agosto ante la escalada de las tasas, derivado del exceso de pesos por el desarme fallido de las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez).

En las últimas semanas, con un dólar que ‘testeó’ el techo de las bandas de flotación y obligó a ventas del Banco Central por un total de USD 1.110 millones entre el 17 y el 19 de septiembre, el Gobierno apeló a dos cartas fuertes que lograron contener al dólar: el respaldo financiero comprometido por el presidente de los EEUU Donald Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la eliminación temporal de retenciones a las exportaciones del agro hasta cubrir el cupo de 7.000 millones de dólares.

Con el reciente esquema de una rebaja retenciones, “los cerealeros les vendían a los bancos, pero mucho de esos dólares, el banco se dio vuelta y se los dio al Tesoro directo (las llamadas ventas “en bloque”). Sino todos esos millones hubieran destruido en un minuto al precio del dólar, más de lo que había bajado", comentó Nicolás Merino, agente de ABC Mercado de Cambios.

“Lo que pasa que el Tesoro también paga en el mercado y hace ese doble juego. Lo deja caer hasta donde quiere. O al revés, les dejaba de pagar a los bancos por afuera, entonces los bancos volcaban al MULC y lo tiraban para abajo”, añadió Merino a Infobae. En simultáneo “en esos días los importadores aparecieron todos juntos”, lo que explicó las fuertes ventas oficiales y el elevado volumen diario en la plaza, que se acercó a los USD 900 millones, y mermó la posibilidad de sumar más reservas.

Las cinco alternativas para contener al dólar

1) Jugada la carta de los exportadores, la esperanza de mantener al dólar dentro de la bandas está en la ayuda concreta que el ministro Luis Caputo y su equipo consigan en el encuentro con Scott Bessent en Washington, con efecto en el mercado a partir del lunes 6. Ahora, el dólar mayorista alcanza los $1.424,50, a solo 4% del límite que la administración Milei procura defender hasta las elecciones.

2) Las ventas de contado del Tesoro en el mercado, tras haber absorbido más de USD 2.000 millones de lo liquidado por las empresas agroexportadoras por la pausa en las retenciones, serán, junto con el auxilio que esté dispuesto a brindar EEUU, otra alternativa para mantener a raya al dólar.

“Los operadores estiman que el Tesoro estaría colocando una ‘muralla’ en el offer en busca de disuadir a la sostenida demanda privada en busca de aguantar las largas tres semanas que todavía restan hasta las elecciones nacionales. Hasta entonces, la hipótesis que se maneja entre los inversores es que se apuntaría principalmente a utilizar los dólares aportados por la anticipada liquidación de las cereales de las últimas jornadas, y de resultar insuficientes podrían incluso llegar más restricciones", apuntó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Existe consenso de que eventuales definiciones respecto a cambios en el régimen cambiario -ansiando los operadores una flotación más libre que incluso abra espacio a una decidida compra de reservas- quedaría para post octubre”, agregó Ber.

3) A la vez, de alcanzarse el dólar el techo de las bandas, por encima de los $1.482, el Banco Central estará habilitado a vender divisas sin necesidad de esterilizar los pesos utilizados para tal fin, tal como ocurrió en septiembre, con el sacrifico de reservas netas que esto implica.

4) Otra alternativa para ponerle un freno al dólar y las expectativas de devaluación es la que instrumenta en forma indirecta el Banco Central con ventas de contratos en el mercado de dólar futuro y bonos dollar linked, es decir atados a la suba del tipo de cambio oficial.

Nicolás Cappella, operador de IEB, explicó que “el BCRA se ‘stockeó’ con munición por USD 7.000 millones de bonos atados al dólar oficial. ¿Por qué es relevante esto? Porque el BCRA ahora puede ponerse a vender esos bonos, y de esa forma, quienes quieren apostar a que el oficial subirá -o lo mismo, que las bandas no existirán más- pueden comprarle esos bonos. El BCRA absorbe pesos y busca descomprimir la demanda de dólares, utilizando estos bonos”.

5) Una quinta alternativa con la que cuenta el Gobierno -aunque aún sin definir- es la del adelanto de desembolsos de organismos multilaterales. Estos fondos reforzarían en principio las reservas y para contar con ellos es imprescindible el respaldo del gobierno de EEUU y del FMI, rector de estas entidades.

En medio de la visita de Milei a Estados Unidos, el Banco Mundial anunció el 23 de septiembre un giro de USD 4.000 al país para robustecer las reservas en los próximos meses. Mientras, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) anunció el envió de USD 3.900 millones a la Argentina en los próximos 15 meses.

El BID prevé cerrar el año con cinco operaciones nuevas aprobadas para el sector público, por un total de USD 2.900 millones, destinadas a apoyar reformas estructurales. A esto se suman USD 1.000 millones adicionales, dirigidos a sectores estratégicos como energía, minerales críticos, conectividad, servicios de salud y financiamiento a las PyME mediante instituciones financieras.

El FMI insistió este jueves en que el Banco Central acumule reservas en divisas y también recalcó en “la necesidad de construir un apoyo político amplio para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas” de las autoridades argentinas. Así lo señaló, Julie Kozack, vocera del organismo, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en Washington.

”Creemos que fortalecer la confianza y mantener el enorme progreso en la reducción de la inflación seguirá requiriendo el compromiso inquebrantable de la autoridad con el ancla fiscal, respaldado por una política monetaria consistente y un marco cambiario orientado a la reconstrucción de reservas”, aseguró.

Un informe de EcoGo indicó que “la bala de plata del enorme apoyo de Estados Unidos y el incentivo fiscal para anticipar las liquidaciones del agro volvieron a ponerle piso a los precios de los activos financieros y frenaron la sangría de reservas. El anuncio descomprime los temores respecto al pago de los cupones de 2026 y reduce la incertidumbre respecto al tipo de cambio de equilibrio. Hasta ahora todos los préstamos otorgados por el Tesoro Americano requirieron garantías y exigieron correcciones”.