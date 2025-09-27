Economía

Caputo habló de los nuevos controles cambiarios: “Se cortó un kiosco de unos pocos, la medida favorece a los argentinos”

El ministro de Economía defendió la restricción anunciada por el mercado de cambios y aseguró que la gente podrá seguir comprando dólares con normalidad. Aseguró que el Tesoro compró USD 1.345 millones

Guardar
Caputo defendió también la baja
Caputo defendió también la baja temporal de retenciones al campo y aseguró que los productores sí se vieron beneficiados

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió los nuevos controles cambiarios y aseguró que la medida “favorece a los argentinos” porque limita maniobras especulativas en los mercados financieros. Según explicó, la decisión permitió aumentar la capacidad de compra de divisas del Tesoro y fortalecer tanto las reservas como el balance del Banco Central.

Durante una entrevista con TN, el funcionario sostuvo que “se cortó un kiosco de unos pocos que arbitraban en los dos mercados. Estamos hablando de unas 20 personas. Es una buena medida que favorece a los argentinos. Lo hicimos para recomponer aún más reservas”.

Caputo detalló que, tras la implementación de la medida, “ayer, el Tesoro, de lo que liquidó el campo, solo pudo comprar el 25%. Hoy, con esta medida, compró el 77%. Compramos USD 1.345 millones, de un total que liquidó el agro de USD 1.745 millones”. En ese sentido, subrayó que “los argentinos están mejor con esto. Esto va a volver a pasar lunes y martes cuando sigan liquidando. Se fortalece la solidez del Tesoro y el balance del Banco Central”.

El titular del Palacio de Hacienda agregó además que la última colocación de títulos mostró un impacto favorable en el comportamiento de los inversores. “Con la licitación del Tesoro de hoy, captamos $1,8 billones más, lo que también muestra que esos pesos no están yendo a dólar. Ese es un dato financiero que pasa desapercibido, pero es muy importante”, afirmó.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

CaputoCepoDólarMercado de cambiosÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Nueva licitación: el Tesoro adjudicó $7,34 billones y renovó la totalidad de los vencimientos

Se destacó la demanda de bonos vinculados al dólar

Nueva licitación: el Tesoro adjudicó

Desde la apertura del cepo los argentinos ya compraron dólares por más de USD 12.500 millones

Tras la eliminación de las restricciones cambiarias, más de 1,5 millones de personas accedieron al mercado para comprar dólares en forma legal

Desde la apertura del cepo

La semana de la ayuda de EEUU terminó con las reservas por encima de los USD 41.000 millones y nuevos controles cambiarios

Las cotizaciones bursátiles saltaron hasta 6,8% y creció la brecha con el dólar en el Banco Nación, que bajó a $1.350. Los bonos en dólares descontaron 3,5% y el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos básicos

La semana de la ayuda

Los motivos detrás de la decisión de poner un nuevo cepo al dólar, según la mirada de los economistas

Para los expertos, la medida busca preservar las reservas del Banco Central en plena etapa de liquidación del agro, aún a costa de ampliar la brecha cambiaria

Los motivos detrás de la

Distinguieron a la empresa OCP TECH en la Bolsa de Comercio por su proyecto Huella de Carbono

La compañía tecnológica fue reconocida durante la tercera edición del Premio Nacional Argentina Economía Circular en la categoría Grandes Empresas – Compromiso y Reporte de Sostenibilidad

Distinguieron a la empresa OCP
ÚLTIMAS NOTICIAS
El inesperado giro de Liam

El inesperado giro de Liam Gallagher: de ícono rebelde a ejemplo de autocuidado

La Justicia indagará a Cristián Graf por el cuerpo de un ex compañero enterrado en su jardín

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

Sorpresa entre los libertarios por un video a favor del aborto en la TV Pública

Procesaron al hombre que amenazó con explotar bombas en dos universidades de Pilar

INFOBAE AMÉRICA
Un reptil jurásico hallado en

Un reptil jurásico hallado en Alemania revela secretos de la vida marina de hace 180 millones de años

Kim Jong-un ordenó que todos los recursos de Corea del Norte sean destinados a su programa nuclear

Donald Trump advirtió que las negociaciones sobre Gaza son “intensas” y que continuarán hasta lograr un acuerdo de paz

Bogotá se alista para recibir más de 8.000 corredores en un evento deportivo con causa social

Amnistía Internacional denunció más de 1.000 ejecuciones en Irán en lo que va de 2025

TELESHOW
La China Suárez volvió a

La China Suárez volvió a Turquía y compartió una charla íntima con Rufina sobre el hate en redes

Paula Chaves contó las dificultades que vivió al dar sus primeros pasos en el modelaje: “Me apartaron de desfiles y campañas”

Tras su separación de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich blanqueó su romance con Ivana Figueiras

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya eligieron fecha y lugar para su casamiento

Andrea Rincón se separó para siempre de un objeto muy querido: “Hice de todo acá arriba”