Economía

Las empresas quieren que pase rápido la elección, están optimistas para 2026 y se resignan a ganar menos

La incertidumbre cambiaria que acompaña al proceso electoral es vivida por los planificadores como una nebulosa a superar antes de diseñar el próximo año

Guardar
La mayor parte se mostró cauta e
La mayor parte se mostró cauta e inclusive el 42% asume que la rentabilidad disminuirá (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 58% de los empresarios consultados sobre cómo ven la situación económica para los próximos doce meses respondieron que mejorará, contra un 29% que no espera cambios y el 13%, que cree que empeorará.

La mayor parte de los 263 números uno, CEOs, altos ejecutivos y dueños de empresas de Argentina que participaron de la encuesta para el Índice de Confianza Empresaria del segundo trimestre de 2025 se mostró cauta e inclusive el 42% asume que la rentabilidad disminuirá. Mientras para el 32% se mantendrá en los niveles actuales.

El estudio estuvo a cargo de Vistage Argentina, la red que conecta y potencia a los empresarios que trabajan para mejorar sus liderazgos y la toma de decisiones.

El escenario de parálisis actual y la concentración excluyente en la pulseada financiera afectan la estrategia que deben definir las empresas para el día después de las elecciones.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo (REUTERS/Tomas Cuesta)

Pero, además, 9 de cada 10 ya venían atravesando procesos de cambio, digitalización, reestructuración interna o nuevas direcciones de liderazgo.

Se trata de una incertidumbre endógena, ya que casi la mitad de los empleados no cree que sus equipos tengan las habilidades para adaptarse, según un estudio efectuado por Integralis Consulting Group, que expone una brecha silenciosa amenazante para la efectividad de las empresas locales.

El resultado es la creación de “narrativas paralelas”: la visión optimista de la alta dirección frente a la sensación de incertidumbre en la operación diaria.

Si bien no es un fenómeno aislado de la Argentina, sino que en México, donde también se realizó parte del relevamiento, las cifras son similares, se potencia en el país por la crisis política que se desató a partir del tercer trimestre.

El Índice de Confianza

“Los resultados reflejan un optimismo cauteloso en los empresarios. Es alentador ver que la mayoría de los CEOs proyectan un crecimiento para sus organizaciones en el próximo año, planeando aumentar sus inversiones, facturación y volumen de ventas. Sin embargo, el informe también revela una preocupación crucial: la disminución en la rentabilidad”, afirmó Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina.

El 49% de los consultados evaluó que este año el comportamiento de la economía argentina mejoró, mientras que para el 22% empeoró y según el 29%, se mantuvo sin cambios.

La parálisis de los últimos meses por el alza inusitada de las tasas de interés como política para frenar al dólar influyó en las decisiones de la mitad de los relevados acerca de incrementar la plantilla de personal y en mantener stand by las decisiones de inversión en activos fijos.

Superada esta instancia, después de las elecciones generales de medio término, a partir de noviembre, el 57% consigna que la facturación de la empresa se incrementará para el próximo año, mientras que el 31% señala que se mantendrá y el 12% que decrecerá.

El 45% de los empresarios no prevé mayores cambios en los precios de los productos/servicios que comercializan sus empresas, en cambio un 29% sostiene que aumentarán, y para el 26%, disminuirán.

Pero el 25%, precisamente, señala a los mayores costos (energía, materia prima, salarios, etc.) como el principal problema a enfrentar.

Luego mencionan la incertidumbre económica (23%); temas financieros (21%); inconvenientes relacionados a encontrar, contratar, retener o capacitar al personal (16%); problemas de crecimiento demasiado lento o demasiado rápido (9%); u otros tipos de problemas (6%).

La inflación

Ratifican un voto de confianza a la política oficial para bajar la inflación y estiman que terminará en el 32% en 2025 (6 puntos porcentuales menos que lo que preveían en el Índice de Confianza Empresaria del primer trimestre del año).

Pronostican, asimismo, un tipo de cambio en torno de $1490 (145 pesos más que lo estipulado en el Índice anterior).

El Índice de Confianza Vistage nació en EEUU en el primer trimestre de 2003 y se posicionó como el único y mayor informe general de las proyecciones de CEOs y líderes de pequeñas y medianas empresas en ese país.

Con información de NA

Temas Relacionados

EmpresasEmpresariosEconomía argentinaEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Tras la quita de retenciones, el Gobierno sostuvo que el campo es “prioritario” y lo consideró como “aliado”

“Tomamos al campo como sector prioritario, lo vemos como aliado”, afirmaron desde el Ejecutivo

Tras la quita de retenciones,

El impacto del fuerte respaldo de Trump: tendencia positiva para los bonos, dólar en baja y riesgo país que cayó otro 6 por ciento

Los títulos públicos en dólares repuntaron hasta 7 por ciento. El índice de JP Morgan operó por debajo de los 1.000 puntos y quedó en 1.023 unidades. La divisa cedió a $1.385 en el Banco Nación y a $1.369 en la rueda mayorista, un mínimo desde el 5 de septiembre, sin intervención del BCRA

El impacto del fuerte respaldo

Sin intervención oficial en el mercado de cambios por segundo día, subieron las reservas del Banco Central

Los activos de la entidad mejoraron USD 58 millones, a USD 39.176 millones. Expectativas por las liquidaciones del agro con la rebaja de retenciones, el posible auxilio financiero de EEUU y créditos multilaterales

Sin intervención oficial en el

“Fuerte señal”: el análisis de un gigante de Wall Street sobre el alivio para la deuda y el potencial de los bonos argentinos

La señal de confianza internacional al gobierno de Milei, luego del encuentro con Donald Trump, alivia tensiones inmediatas, aunque la sostenibilidad fiscal y la dependencia de capital privado siguen en el centro del debate

“Fuerte señal”: el análisis de

Las ventas de los supermercados cayeron 2,1% en julio, pero se mantienen “en verde” en el acumulado anual

Se siguen sumando señales de enfriamiento del consumo. Los hipermercados mayoristas volvieron a caer en el séptimo mes del año

Las ventas de los supermercados
ÚLTIMAS NOTICIAS
El titular de la AGN

El titular de la AGN alertó sobre la “inédita situación” por la falta de auditores que no vota el Congreso

El presunto fiscal Gómez de Saravia seguirá bajo investigación en la causa por la que condenaron al ex juez Melazo

La Universidad Nacional de Rosario anunció la incorporación de seis carreras: una estaba suspendida desde 1977

El impacto del fuerte respaldo de Trump: tendencia positiva para los bonos, dólar en baja y riesgo país que cayó otro 6 por ciento

Semana de la Moda de Milán: comienza una edición histórica con tributo a Giorgio Armani y nuevas colecciones

INFOBAE AMÉRICA
Ryan Routh intentó apuñalarse con

Ryan Routh intentó apuñalarse con un bolígrafo tras ser hallado culpable de planear el asesinato de Trump en 2024

Un nuevo barco fue atacado frente a la costa de Yemen

Brote de Ébola en el Congo: con casi 60 casos y 25 muertos, la OMS intensifica acciones por la alta letalidad en la zona

Zelensky celebró el “gran cambio” en la postura de Trump al reconocer una posible victoria de Ucrania sobre Rusia

“Ganamos una batalla, pero no la guerra”: El presidente Chaves celebró el fracaso legislativo que buscaba levantarle la inmunidad

TELESHOW
Zaira Nara sorprendió al revelar

Zaira Nara sorprendió al revelar cuál es su segundo nombre, que la vincula a la China Suárez

Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “El momento más lindo y especial de nuestras vidas”

Luz Tito, finalista de Gran Hermano, donó la casa que ganó para que sea un refugio para mujeres que sufren violencia

Mauro Icardi volvería al país en octubre: la posible entrevista que coincidiría con el estreno de Wanda Nara

Karina Jelinek se sinceró sobre su pelea y reconciliación con Flor Parise: “Estaba cansada”