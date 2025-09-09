Economía

iPhone 17 Air en pesos: cuándo llegará a la Argentina y cuánto costará el nuevo “tanque” de Apple

La última edición del smartphone de la “manzanita” tiene cuatro versiones. Todos los detalles de la llegada de la nueva línea al mercado local

El primer teléfono Air de Apple

Apple presentó hoy su nuevo modelo de iPhone, esta vez la versión 17. Como siempre que Apple lanza un nuevo modelo de su “tanque” la expectativa es global y enorme: no es para menos, ya que la nueva línea de equipos incluye el primer teléfono Air de la empresa que fundó Steve Jobs.

El iPhone Air representa una ruptura con la tradición de Apple y sigue la tradición de la notebooks livianas y “finitas” de la “manzanita”. A diferencia del modelo estándar, apuesta por un diseño ultradelgado y la ligereza gracias a su estructura de titanio.Mide apenas entre 5,5 a 6 milímetros de grosor y viene con una pantalla OLED de 6,6 pulgadas, que mejora mucho el tamaño de su antecesor, el iPhone 17 (8 mm y un display de 6,3 pulgadas). Ambas versiones ofrecen refresco de 120 Hz, pero el Air apunta a quienes buscan mayor tamaño sin renunciar a la portabilidad.

Los nuevos iPhone 17

La nueva línea tiene funciones de IA, como como traducción en tiempo real y búsqueda con imágenes, y tendrá hasta 8 horas más de duración de batería, respecto al anterior.

Además, como siempre, “el 17″ viene en tres configuraciones diferentes: iPhone, Pro y Pro Max. Y el Air. En la cobertura en vivo que realizó Infobae están todos los detalles técnicos de los modelos, como sus nuevas cámaras y otros detalles.Estos son sus precios en EEUU:

  • iPhone 17: USD 799
  • iPhone Air: USD 999
  • iPhone 17 Pro: USD 1.099
  • iPhone 17 Pro Max: USD 1.199

Y estos serán los precios estimados (con impuestos) en Argentina, donde se espera que llegue entre fines de octubre y comienzos de noviembre.

  • iPhone 17 (256 GB): $1,8-1,9 millones
  • iPhone Air: $2,50 millones
  • iPhone 17 Pro: $2,8 millones
  • iPhone 17 Pro Max: $2,95 millones

Si se toma como ejemplo el iPhone 17, comprarlo con tarjeta en EEUU (y pagar el resumen en pesos a dólar tarjeta) costaría casi $1,5 millones, unos $400.000 menos que el precio local, que paga los impuestos de importación y aranceles, pero tiene garantía local y service. Si se los paga en EEUU con dólares cash o con tarjeta y se abona el resumen con dólares en la cuenta (lo recomendado en estos casos), costaría $1,1 millones.

Desde el sector, aclararon que habrá un impacto en precio distinto si se regulariza la normativa de la baja de aranceles proyectada para enero de 2026.

Tim Cook, CEO de Apple, durante la presentación

“Apple presentó los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, todos equipados con el potente chip A19 y el nuevo sistema operativo iOS 26, que llevan la experiencia de usuario a otro nivel”, destacaron desde MacStation, el Apple Premium Reseller mas grande de la Argentina que está a punto de abrir su octava tienda local.

“Estamos muy entusiasmados con este anuncio de Apple, que nos permitirá ofrecer el iPhone 17 en la Argentina en tiempo récord. A finales de octubre ya estará disponible, con un precio del modelo base en torno a $1.900.000. Esto significa que, por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de EEUU, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país”, afirmó Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore.

Desde MacStation agregaron que “estos dispositivos marcan un hito en rendimiento, rapidez y velocidad, diseñados para maximizar la productividad y la proactividad en cada tarea. Conjugan potencia, eficiencia y durabilidad con un diseño elegante y resistente, sumando la mejor protección y privacidad de datos. La resolución y frecuencia de pantalla alcanzan nuevos estándares visuales, mientras que la perfecta integración entre hardware y software potencia al máximo la tecnología y la inteligencia de la experiencia Apple”.

