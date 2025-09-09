Economía

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.435 para la venta

La divisa al público es ofrecida con alza de diez pesos o 0,7% en el día. El dólar blue alcanza los $1.395 para la venta

Guardar
14:13 hsHoy

¿Cuánto vale el dólar blue?

El dólar blue gana diez pesos, en un ascenso en sintonía con el resto de las cotizaciones del mercado. El billete informal sube un 0,7% en el día, a $1.395 para la venta, para mantenerse con el precio más bajo de todas las plazas, aún debajo de la barrera de los 1.400 pesos.

14:11 hsHoy

Nueva alza del dólar mayorista

El tipo de cambio oficial vuelve a subir este martes, esta vez unos 11 pesos o un 0,8% en las operaciones de contado en el mercado mayorista, a $1.420 para la venta. La divisa de referencia para operaciones de comercio exterior tocó un máximo histórico nominal intradiario de $1.450 el lunes.

14:09 hsHoy

El dólar al público gana diez pesos

El dólar minorista asciende diez pesos o 0,7% este martes, a $1.435 para la venta en el Banco Nación. El billete tocó un récord nominal el lunes, a $1.460 por la mañana, tras la dura derrota electoral de La Libertad Avanza en los comicios bonaerenses.

14:02 hsHoy

Primera licitación post elecciones

El Grupo SBS reportó que “el Tesoro comunicó las condiciones para la licitación pautada para el día de mañana, en la que se enfrentan vencimientos por alrededor de $7,2 billones. En esta ocasión, el menú de instrumentos ofrecidos comprende 3 Lecaps (S31O5, S10N5 y S16E6), una nueva Letra TAMAR a diciembre 2025 (M15D5), el Boncer cupón cero TZXM6, y dos dollar linked (D31O5 y TZVD5)”.

14:00 hsHoy

Redrado analizó el resultado electoral: “No acumular reservas y la suba fenomenal de tasas golpearon a los sectores productivos”

El ex presidente del Banco Central analizó el panorama posterior a las elecciones y describió cuáles fueron, a su criterio, los errores de gestión que afectaron a la economía real

Martín Redrado, presidente de Fundación
Martín Redrado, presidente de Fundación Capital

Martín Redrado, presidente de Fundación Capital y ex titular del Banco Central, se refirió al panorama económico después de los comicios y señaló que el país atravesaba “el agotamiento de una primera etapa del programa económico”. Según explicó, esa fase inicial se concentró en garantizar el equilibrio fiscal, pero dejó sin respuestas a los problemas de los sectores productivos.

Leer la nota completa
13:12 hsHoy

El dólar oficial escaló a $1.425 en una rueda volátil donde se aproximó al techo de la banda de flotación

La divisa avanzó 45 pesos o 3,3% en el Banco Nación, tras tocar un máximo intradiario de $1.460. Cuáles son las expectativas para la divisa de cara a los comicios de octubre

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

El dólar mayorista tocó un
El dólar mayorista tocó un récord nominal de $1.450.

La tensión política sacudió al mercado cambiario en el día después de la derrota de los candidatos del Gobierno en los comicios bonaerenses. En la rueda se observó una firme tendencia al alza para el precio de la divisa, que testeó máximos y se arrimó a la banda superior de libre flotación establecida por el Banco Central, aunque sobre el cierre la suba se fue moderando en todas las franjas del mercado, sin intervención oficial según estimaron los analistas.

Leer la nota completa
13:12 hsHoy

El FMI se mantendrá en silencio ante la derrota electoral de Milei y fijará posición técnica cuando Caputo defina medidas para contener al mercado

Sin embargo, en el Fondo impactó la amplia victoria del peronismo, y se asume en el organismo multilateral que podría afectar el cumplimiento de la meta vinculada a la acumulación de reservas

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Javier Milei y Kristalina Georgieva
Javier Milei y Kristalina Georgieva durante su encuentro en el G7 de Italia

(Desde Washington, Estados Unidos) El Fondo Monetario Internacional (FMI) no hará una evaluación pública sobre la derrota de Javier Milei ante Axel Kicillof, y fijará su posición técnica cuando Luis Caputo defina medidas de coyuntura para aplacar la tensión en los mercados. Sin embargo, en el organismo impactó la victoria del peronismo.

Leer la nota completa
13:12 hsHoy

Subió el dólar pero el mercado se cuidó de no llevarlo al techo de la banda cambiaria

Tras la derrota electoral, hubo algunas señales por parte del gobierno que hicieron recortar pérdidas y moderar la caída inicial

Luis Beldi

Por Luis Beldi

Foto NA
Foto NA

Pasado el mediodía, el mercado se reacomodó. Esperaba señales de cambio y algunas llegaron. El anuncio de una nueva mesa para la toma de decisiones fue recibido como una forma de quitarle poder a quienes fracasaron en el armado de la lista de candidatos que ignoraron que la gente no siempre acompaña los pactos de las cúpulas.

Leer la nota completa
13:12 hsHoy

Bajo presión, el Gobierno evitó intervenir en el dólar y analiza los próximos pasos del plan

Entre los operadores observaron que a diferencia de la semana pasada el Tesoro se mantuvo al margen de la plaza cambiaria y la divisa quedó a $50 del techo de flotación. La opción de una nueva suba de encajes a los bancos para afrontar la licitación de deuda de esta semana

Mariano Boettner

Por Mariano Boettner

El Tesoro se mantuvo al
El Tesoro se mantuvo al margen de la plaza cambiaria y la divisa quedó a $50 del techo de flotación. Fotografía: Adrián Escandar

Luis Caputo y su equipo fueron y volvieron desde el Ministerio de Economía a la Casa Rosada al menos dos veces entre el mediodía y la tarde de este lunes, en un día de ritmo frenético de reuniones en el gabinete mientras los mercados atravesaban un día de ventas masivas en bonos y acciones por el shock de la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires.

Leer la nota completa
13:12 hsHoy

El BCRA como pivote

Estrategias cruzadas de contención y financiamiento

Federico Vacalebre

Por Federico Vacalebre

Hitos históricos que definieron el
Hitos históricos que definieron el nomos global, desde Westfalia hasta la actualidad

Aunque la política monetaria no está formalmente destinada a financiar al fisco, se encuentra cada vez más subordinada al objetivo de contener la presión cambiaria. En este escenario, el BCRA dispuso una nueva suba de encajes bancarios, junto con un incremento en el porcentaje de integración mediante títulos públicos. Se trata del cuarto ajuste desde julio. La exigencia de efectivo mínimo ya supera el 50%, el nivel más alto desde comienzos de los años noventa.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

Impuesto automotor bonaerense: cuándo vence la cuarta cuota y cómo pagarla con descuento

ARBA extendió hasta este martes el plazo para realizar el pago del tributo con beneficios. Buscan estimular el uso de medios digitales

Impuesto automotor bonaerense: cuándo vence

Redrado analizó el resultado electoral: “No acumular reservas y la suba fenomenal de tasas golpearon a los sectores productivos”

El ex presidente del Banco Central analizó el panorama posterior a las elecciones y describió cuáles fueron, a su criterio, los errores de gestión que afectaron a la economía real

Redrado analizó el resultado electoral:

De generación en generación: cómo proteger el patrimonio familiar

El desafío de preservar activos y evitar conflictos internos se vuelve clave para la supervivencia de los emprendimientos intergeneracionales

De generación en generación: cómo

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos tras la derrota del Gobierno en la provincia de Buenos Aires

Datos del sistema financiero mostraron cambios en los depósitos a 30 días después de las elecciones bonaerenses, en un contexto de alta volatilidad cambiaria y fuerte tensión en los mercados

Plazo fijo: cuánto pagan los

De cuánto es la PUAM de ANSES en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó el calendario de cobro y las nuevas cifras para jubilados, pensionados y beneficiarios de la PUAM, con todos los detalles relevantes sobre fechas, requisitos y modalidades de pago para septiembre 2025

De cuánto es la PUAM

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quiénes son los bonaerenses que

Quiénes son los bonaerenses que pagarán retenciones de Ingresos Brutos por sus movimientos con billeteras digitales

Subir audios a Gemini ya es posible: así podrás transcribir y analizar grabaciones

El percance de Emily Lucius con Belu y su madre en el aeropuerto de Miami: “Tomé una mala decisión”

Receta de sopa de pollo con fideos, rápida y fácil

Meta reorganiza su división de inteligencia artificial para acelerar la carrera hacia la superinteligencia

INFOBAE AMÉRICA

Un juez en Hong Kong

Un juez en Hong Kong falló a favor del reconocimiento parental de una pareja de dos mujeres en un caso histórico

El enigmático regreso de Dacre Montgomery tras alejarse en pleno auge de Stranger Things

Más de 120.000 evacuados tras las inundaciones en el centro de Pakistán

Un estudio confirma que diferentes personas muestran respuestas cerebrales similares ante los mismos colores

Una filtración reveló los negocios privados de Boris Johnson tras su mandato

DEPORTES

Ganaban la final con su

Ganaban la final con su gol, pero perdió el control y pegó una de las patadas más descalificadoras del año

La decisión de Carlo Ancelotti en la selección de Brasil que desató la polémica en España

Sin Messi, Argentina visita a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias 2026: hora, TV y posibles formaciones

Impacto en Brasil por la trágica muerte de un reconocido fisicoculturista: acusan a su pareja de apuñalarlo tras una discusión

Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Ecuador por las Eliminatorias al Mundial 2026 y cómo verlo en vivo