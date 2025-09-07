Uno por uno: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más baratos del mercado

La silueta y el despeje SUV es particular pero a la vez muy variado. En Argentina es el tipo de vehículo con mayor oferta de modelos

En un mercado en el que apenas un millón de pesos es la brecha entre el precio más barato y el más caro del segmento de autos más accesibles para los usuarios, no hay margen para el error. La política comercial de las marcas se debe estudiar con lupa mes a mes, tanto para definir precios y ofertas de financiación, como para escalonar los modelos del portafolio para poder ganar dinero sin perder volumen de ventas.

Como es sabido, los autos más baratos son los que menor margen toleran que se aplique sobre el precio, y por lo tanto, los que menos ganancias dan a las automotrices. Son los vehículos donde se prioriza volumen de ventas por medio de precio que muchas veces financian los “hermanos mayores” de la marca, donde sí se puede aplicar mayor utilidad porque el cliente la pagará.

En Argentina hay un primer escalón en las versiones de mayor equipamiento de los modelos más accesibles, que suelen estar considerablemente más caros que las versiones de entrada a la gama. Pero el escalón en el que se pueden trazar estrategias comerciales más convenientes es en la segunda franja de precios, donde caen inexorablemente los modernos y codiciados SUV.

En un mes con una proyección limitada de ventas por el escenario político y sus “coletazos” en la economía como será septiembre, las marcas argentinas definieron los precios de sus SUV más vendidos, donde el volumen es suficientemente grande para que un mayor margen compense la apuesta por vender mejor los autos más baratos.

La llegada de más modelos elevó a 120 las variantes de SUV que hay en el mercado. El año que viene se sumará el Renault Boreal en el segmento C

Un mercado en pleno recambio

Paralelamente, en este particular segmento, la apertura irrestricta de las importaciones está transformando la oferta con muchos más vehículos. En el recuento de ventas totales hasta agosto hay 112 diferentes modelos de SUV en el mercado, que subirán a más de 130 con la llegada de los autos híbridos y eléctricos del cupo habilitado por el gobierno para importar sin arancel.

Pero en la zona caliente de los SUV hay varias peleas que le están dando dinamismo al mercado. Uno es el caso del crecimiento del Ford Territory, un C-SUV que Ford trae de China y que a pesar de pagar arancel de importación del 35% por su procedencia, tiene una combinación de precio y equipamiento muy difícil de igualar para sus competidores.

En el segmento más bajo de la categoría, los B-SUV, acaba de llegar uno de los modelos que tendrán un impacto directo en la distribución de los compradores. Se trata del nuevo Volkswagen Tera, que recién tendrá en septiembre su primer mes completo en las concesionarias, y que la marca lo posicionó más barato que el tradicional VW Polo como estrategia para penetrar agresivamente en el mercado.

Mientras este proceso se desarrolla, los productos nacionales se defienden con precio. Stellantis está impulsando fuertemente el Peugeot 2008, General Motors renovó su exitosa Chevrolet Tracker, y Volkswagen aplicó un aumento de precio de sólo el 1,7%, el menor de toda su línea, a la VW Taos, que si bien ya no se produce más en General Pacheco, tiene un stock de unidades disponibles en la red para abastecer al mercado hasta que empiece a llegar la versión importada que llegará desde México el año que viene.

Y para fin de año, a mediados de noviembre, Toyota lanzará en Argentina el Yaris Cross, que además de ser el B-SUV que la marca no tenía, ofrecerá la motorización híbrida como un diferencial de peso.

Los 10 SUV más baratos

Con los nuevos aumentos de precios de los autos 0km que terminaron de definir las terminales automotrices argentinas este viernes, septiembre muestra un nuevo mapa de modelos de SUV, que comienza con los modelos del segmento más chico, pero que se mezcla con los medianos más competitivos.

El Citroën Basalt es el SUV más barato del mercado

1. Citroën Basalt: $28.640.000

Este es el SUV más accesible del mercado con la particularidad de ser además el SUV Coupé más barato de una oferta que crece cada vez más con el estilo de un remate trasero tipo Fastback. Sin embargo, el Basalt tiene un bajo porcentaje de mercado en comparación con otros modelos más caros. Entre enero y agosto sumó 4.568 unidades que representan el 1,09% del mercado total.

El Renault Stepway se vende en un precio muy adecuado para un modelo que el año que viene dejará de fabricarse

2. Renault Stepway: $ $30.530.000

Es el último producto derivado de la marca Dacia que se está fabricando en Santa Isabel, y que tendrá su fin de ciclo en algún momento de 2026. El Stepway, por su mayor despeje del suelo queda encuadrado en el segmento de los B-SUV. Las ventas fueron cayendo a medida que subieron las del Renault Kardian. En los primeros 8 meses del año se vendieron 2.033 unidades y tiene el 0,5% del mercado.

El nevo VW Tera llegó en agosto y es una de las opciones mejor posicionada en precio

3. Volkswagen Tera: $30.797.000

Tal como prometió Volkswagen, el nuevo VW Tera es el auto más económico de todo su portafolio y a la vez uno de los SUV de nueva generación más accesibles por su precio. La preventa de 200 unidades puesta para los clientes en agosto se agotó en pocas horas y este mes tendrá su bautismo de fuego en el mercado local.

Aunque muchos no lo cuentan como un SUV convencional el nuevo Chevrolet Spin tiene un precio muy competitivo

4. Chevrolet Spin: $31.263.900

Así como el mes pasado fue el Onix en su versión más económica, este mes el Spin es la apuesta de General Motors para vender más volumen, ahora en el este competitivo segmento. Para muchos, el Spin no es un SUV propiamente dicho, pero si se toma como parámetro que no es un auto convencional hatchback o sedán, la calificación aplica bien. Volvió al mercado este año con un rediseño acorde a la imagen de la marca, vendió 1.986 autos y tiene el 0,5% del total de patentamientos 2025.

La versión de acceso del Renault Kardian ya es un éxito y el modelo se uboca en el top 5 por precio

5. Renault Kardian: $31.570.000

Este es otro de los modelos de la nueva era de los SUV que llegó el último año a Argentina. El Kardian reemplazará finalmente al Stepway en la preferencia de los usuarios, cosa que ya se aprecia en las ventas de los primeros 8 meses con 8.176 unidades y una participación en el mercado del 1,9%.

La llegada del Nuevo Kicks para 2026 permitió a Nissan bajar el precio del Kicks Play y ponerlo más competitivo

6. Nissan Kicks Play: $31.589.200

El Kicks sigue siendo un B-SUV de gran equipamiento y diseño, pero debió cambiar su nombre porque el nuevo Kicks será más voluminoso, más equipado y más caro, aunque llegará en 2026 y compartirá la oferta de la marca en Argentina. En lo que va del año se vendieron 3.970 autos, un 0,9% del total del mercado.

Fiat Pulse, el B-SUV que se destaca por sus dimensiones compactas y una versión deportiva Abarth

7. Fiat Pulse: $32.833.000

Aunque tiene varios años de vida, el Pulse mantiene un público muy específico, el que busca un B-SUV muy corto y cómodo para el tránsito urbano. El Pulse, además, tiene la versión deportiva Abarth, que además de un rendimiento mejor tiene una personalización estética muy particular acorde a los modelos de la marca deportiva de Fiat. Este año ya se vendieron 4.379 unidades equivalentes el 1% del mercado.

Citroën C3 Aircross, el B-SUV que ofrece una versión de tres filas de asientos

8. Citroën C3 Aircross: $32.930.000

Dentro de la plataforma CCubo de Citroën, desarrollada en Brasil para el mercado sudamericano, el C3 Aircross es el modelo de mayor capacidad, que incluso ofrece una versión de 7 asientos, inédita para el segmento en este mercado. El Citroën C3 Aircross tiene ventas por 6.035 autos entre enero y agosto, con un 1,4% del mercado.

El nuevo Chevrolet Tracker no sólo es uno de los más vendidos sino también uno de los 10 más accesibles

9. Chevrolet Tracker: $33.681.900

A pesar de su éxito de ventas, el Chevrolet Tracker no es uno de los más baratos del mercado. Sin embargo, en la comparación con Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos y Ford Territory, todos C-SUV pero contra los que compite en participación del mercado, este B-SUV es uno de los tres modelos más vendidos, con 12.810 patentamientos en 2025, que le dan un 3% del total de ventas.

Renault Duster, el más accesible de los SUV que tienen versión 4x4

10. Renault Duster: $35.950.000

Este es otro SUV que se destaca por un diseño diferente a lo habitual. El Duster se fabrica en Colombia y es el más accesible de los modelos que tienen en su oferta una versión de tracción integral. El Duster vendió 3.494 unidades con un 0,8% del mercado.

Fuera de los 10 modelos más accesibles, sin embargo, están los SUV que dominan el mercado en volumen de ventas. Así el Peugeot 2008 está en el puesto 13 del ranking con un precio de inicio de la gama de $40.170.000; el Ford Territory está en el puesto 15 con un precio de arranque de $ $41.740.300; el Toyota Corolla Cross está en el 16to puesto con un precio base de $43.963.000; y el Volkswagen Taos en el puesto 20 con su precio de la versión de acceso en $50.033.298.