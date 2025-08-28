Economía

Dólar hoy: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 28 de agosto

Los mercados abren atentos tras una jornada previa de tensión e intervención oficial. El Banco Central sumó reservas, el dólar mayorista retrocedió y el Tesoro logró refinanciar la deuda a tasas elevadas

13:34 hsHoy

El primer precio mayorista del día

El peso argentino inicia la jornada con una depreciación de 0,37% y el primer precio mayorista del dólar se ubica en $1.355 por dólar, según operadores.

12:53 hsHoy

Una por una, así quedaron las cotizaciones del dólar

Al cierre de la última jornada, las principales cotizaciones del dólar en Argentina permanecieron estables. El dólar oficial finalizó en $1.360, el dólar tarjeta en $1.768 y el dólar blue en $1.365. En el segmento financiero, el dólar MEP terminó en $1.358, mientras que el contado con liquidación cerró en $1.363.

12:51 hsHoy

Ricardo Arriazu consideró que el dólar no superará el techo de la banda y recomendó hacer “carry trade”

El economista, que es muy escuchado por el Presidente, consideró que la desconfianza de los inversores con Argentina sigue muy alta. “El Central tiene USD 25.000 millones líquidos para defender el tipo de cambio”, aseguró en un evento con agentes de Bolsa

Pablo Wende

Por Pablo Wende

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por el círculo rojo y por el propio Presidente Javier Milei, cuestionó ayer muchas decisiones que tomó el equipo económico tras la liberación del cepo cambiario. Reiteró, por ejemplo, su rechazo al esquema de bandas cambiarias definido con el FMI. Sin embargo, recomendó aprovecharlo: “El Gobierno está comprometido a que el dólar no supere el techo de la banda y tiene de sobra para evitarlo. Todo el mundo tendría que estar haciendo carry trade”.

12:48 hsHoy

El dólar minorista cerró a $1.360 el miércoles

El mercado local inicia la rueda tras una jornada previa marcada por intervención oficial y movimientos relevantes en todos los frentes. El Banco Central cerró ayer con un incremento de reservas de USD 70 millones, alcanzando los USD 41.253 millones. El dólar minorista cedió levemente tras una pequeña suba inicial y finalizó en $1.360 -10 pesos debajo del cierre del martes-, bajo la sospecha de participación oficial en el mercado de futuros para contener la cotización.

En un contexto de fuerte incertidumbre, los bancos permanecen condicionados por elevados niveles de encajes. El Tesoro colocó deuda por $7,7 billones, renovando el 114% de los vencimientos del día y convalidando una tasa de hasta 75% anual para los plazos más cortos. Mientras tanto, los plazos fijos ofrecen rendimientos de hasta 56% anual y las acciones argentinas en Wall Street retrocedieron hasta 6%. El riesgo país continuó al alza, ubicándose en 850 puntos básicos.

El clima político suma presión y domina el ánimo de los inversores, en la antesala de una nueva rueda clave para los mercados.

12:45 hsHoy

El ruido político domina a los mercados: subieron las tasas y hubo intervención para evitar la suba del dólar

Todo lo que registran las pantallas tiene más que ver con el tiempo preelectoral que con la economía

Luis Beldi

Por Luis Beldi

(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Hasta que termine la próxima semana nada de lo que suceda en los mercados tendrá que ver con la economía. La política manda. Es difícil recordar un tiempo preelectoral legislativo con tantas campañas agresivas y operaciones políticas como el actual. Pero cuando se cree que lo más grave pasó, la realidad sorprende como lo hizo ayer con el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora.

