Travel Sale 2025: cuotas sin interés, ofertas y todo lo que hay que saber para viajar más barato

El evento que celebra una década permite planificar viajes con ofertas especiales y medios de pago en cuotas para todo tipo de experiencias

El Travel Sale es organizado por Faevyt y cuenta con la participación de más de 60 agencias de viajes de todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del 25 al 31 de agosto se realizará una nueva edición del Travel Sale, el evento turístico online organizado por Faevyt (Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo) que reúne a agencias de viajes de todo el país para ofrecer descuentos y financiación en cuotas sin interés.

Desde su lanzamiento en 2015, el Travel Sale se consolidó como un espacio para acceder a una amplia variedad de productos turísticos nacionales e internacionales, con más de 100 agencias participantes en sus ediciones más importantes. En 2024, participaron 60 agencias que ofrecieron más de 4.000 productos turísticos, generando más de 6,4 millones de impresiones y un millón de visitas a la web oficial. “Estos números reflejan la relevancia que ha alcanzado esta iniciativa en el calendario turístico nacional”, señalaron desde Faevyt.

Carlos Nuñez, Director Ejecutivo de Facve (Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes), resaltó la importancia de este tipo de eventos: “Representan una gran oportunidad e impulso para que todas las empresas que forman parte puedan exhibir sus ofertas y brindar muy buenas oportunidades para responder al interés de las personas que anhelan viajar tanto a nivel local como internacional”.

La financiación en cuotas sin interés se presenta como un incentivo para que los viajeros puedan distribuir el costo de sus viajes sin cargos adicionales (Imagen ilustrativa Infobae)

En ese marco, desde Facve compartieron cinco consejos para aprovechar la edición 2025 del Travel Sale:

  • Verificar medios de pago: Antes del evento, es importante confirmar los límites de las tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y autorizaciones necesarias para realizar compras. El Travel Sale ofrece financiación en cuotas sin interés, pero validar los medios de pago con anticipación asegura concretar reservas sin inconvenientes durante los momentos de alta demanda.
  • Programar alertas inteligentes: Suscribirse en el sitio oficial (www.travelsale.com.ar) y activar las notificaciones en redes sociales del evento es fundamental. Las ofertas se publican en tiempo real y algunas pueden agotarse con rapidez, por lo que estar atento permite acceder primero a las mejores oportunidades.
  • Priorizar necesidades de viaje: Tener preparada una lista con los elementos indispensables —vuelos, hospedaje, alquiler de autos, seguros y destinos— junto con el presupuesto disponible, optimiza la búsqueda y evita perder ofertas relevantes entre la gran cantidad de propuestas.
  • Seguir canales oficiales: Además del sitio del Travel Sale, monitorear las redes sociales y portales de las agencias participantes permite acceder a información actualizada, consejos exclusivos y promociones especiales que se van anunciando durante toda la semana.
  • Mantener flexibilidad: Ser adaptable en fechas y destinos amplía las posibilidades de encontrar ofertas únicas. El Travel Sale es una oportunidad para planificar desde escapadas cortas hasta vacaciones familiares o viajes laborales, tanto dentro del país como al exterior.

“El sistema de cuotas sin interés se posiciona como un componente esencial para facilitar la concreción de viajes, permitiendo a los consumidores distribuir el gasto total en pagos mensuales sin cargos adicionales”, explicaron desde el sector. Esta modalidad representa un incentivo para aprovechar descuentos y acceder a productos turísticos que, de otra manera, podrían resultar más costosos al pagar al contado.

En 2024, el Travel Sale alcanzó más de un millón de visitas a su sitio web y generó un alto volumen de ofertas turísticas para destinos nacionales e internacionales (IStock)

Por su parte, el presidente de Faevyt, Andrés Deyá, destacó que el Travel Sale se transformó en una herramienta clave para el turismo. “No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen eligiendo planificar sus viajes con profesionales, accediendo a beneficios exclusivos y propuestas pensadas a medida”, señaló.

Por su parte, Martín Romano, vocero del evento, subrayó el crecimiento sostenido de la acción. “Esta edición reafirma el crecimiento sostenido del Travel Sale como evento clave para acercar oportunidades reales de viaje. Año tras año sumamos más agencias, más destinos y más beneficios, haciendo que cada vez más argentinos puedan concretar sus planes de viajar con confianza y buenos precios”, expresó.

