El comercio de salmones y los tours de aventuras promueven vuelos directos entre Buenos Aires, San Pablo y Chile

Punta Arenas impulsa gestiones para vuelos directos desde San Pablo y Buenos Aires - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El austral municipio chileno de Punta Arenas, junto a organizaciones gremiales vinculadas al negocio del turismo, están realizando intensas gestiones para que lleguen vuelos directos a la capital de Magallanes desde San Pablo y Buenos Aires. La idea es aprovechar el flujo permanente de cargas de salmón que salen de la región con destino a Brasil que en la actualidad se hace vía terrestre.

Brasil es uno de los principales mercados del salmón chileno y en 2024 las exportaciones del producto alcanzaron las 146.957 toneladas que se tradujeron en USD 915 millones. Magallanes a su vez es una de las principales regiones productoras de salmón con alrededor de 160.000 toneladas y exportaciones por USD 650 millones.

La mayor parte de la carga salmonera viaja desde Puerto Natales hasta San Pablo en camiones con acoplados refrigerados. Son 7700 kilómetros entre ambos puntos atravesando territorio argentino. Sin embargo, se trata de una ecuación compleja puesto que esos mismos transportes traen carga de abastecimiento a la Zona Franca de Punta Arenas. En Magallanes proyectan que el centro de compras será otro polo de atracción especialmente para los argentinos quienes en los últimos meses han copado el espacio.

Otra parte de la producción salmonera es enviada desde Puerto Natales hacia El Calafate (268 kilómetros) y de allí a Buenos Aires y luego Europa. En el aeropuerto internacional de Ezeiza los productores tienen sus propias bodegas de almacenaje en tránsito hacia el Viejo Continente.

Por lo demás, Punta Arenas espera captar de primera mano el turismo internacional que llega cada año a Magallanes para conocer el Parque Nacional Torres del Paine considerado uno de los mejores del planeta en lo que a opciones trekking se refiere. Hoy en día los turistas arriban desde Santiago o El Calafate vía terrestre. Cada año ingresan al parque unos 250 mil turistas de todo el mundo.

El turismo representa ingresos en la región por USD 400 millones anuales y ocupa más de 20 mil puestos de trabajo. No obstante, estos números podrían haberse disparado en los últimos 6 meses debido al enorme caudal de turistas argentinos que viajan a Magallanes con el solo fin de comprar en Zona Franca. El espacio comercial por excelencia de Punta Arenas factura USD 420 millones anuales.

300 mil argentinos por año llegan hasta la Zona Franca de Punta Arenas

Un vuelo directo Buenos Aires-Punta Arenas podría alimentar todavía más el número de compradores argentinos que ya exhibe el centro de compras. Se estima que entre 200.000 y 300.000 argentinos han llegado hasta Zona Franca en los últimos 12 meses.

En los primeros 3 meses de 2025 ingresaron 86,844 visitantes argentinos a Magallanes, de acuerdo a datos de la concesionaria de Zona Franca. Este número representa un crecimiento del 41,1 % respecto al mismo período de 2024. En este primer trimestre el espacio comercial recibió casi 3 millones de visitas.

La iniciativa surgió al interior de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine que representa a operadores y hoteleros que trabajan en las cercanías del parque. Sus integrantes se entrevistaron ya con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, con los directivos de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes y al menos dos aerolíneas.

Zona Franca de Punta Arenas atrae a cientos de miles de turistas argentinos (Imagen ilustrativa Infobae)

“Vinieron los representantes de los hoteleros de Torres del Paine, uno de los principales polos turísticos de la Región de Magallanes, con la intención de visibilizar la necesidad de vuelos directos desde Punta Arenas a Sao Paulo y viceversa, y también en el caso de Buenos Aires”, recordó días atrás Radonich ante el medio Salmonexpert.

“Se mostraba la oportunidad con los salmones, y producto de eso pedí una reunión con representantes de la industria, ya que más del 50 % de la producción de salmón magallánico se va a Sao Paulo. Hoy la competencia aérea es tan brutal, que uno debe ir con una propuesta de negocios concreta, y que el mix de rentabilidad sea perfecto entre cargas y pasajeros”, agregó.

El alcalde Radonich también mantuvo conversaciones con el Embajador de Brasil en Chile, Paulo Pacheco, con el propósito de avanzar en una reunión con el Gobernador del Estado de Sao Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas.

“Esperamos que nos vaya bien, estamos haciendo el catastro de empresas en Magallanes que estén dispuestas a realizar el transporte de salmón -que hoy es terrestre-, directo por vía aérea, para lo cual la Asociación de la industria de la región es clave”, señaló la autoridad magallánica.

“No olvidemos que en Sao Paulo -que tiene un PIB más elevado que el de Argentina, es decir, una tremenda economía- hay una gran comunidad de japoneses, que consumen mucho salmón”, sumó.

El alcalde también dejó una crítica para las gestiones de los funcionarios del gobierno de Gabriel Boric que no han aprovechado la coyuntura para implementar este tipo de conexiones.

“Llama la atención que en las giras comerciales del Gobierno este tema no haya sido tocado, pues tiene horizontes de crecimiento insospechados. Hay vuelos directos a Sao Paulo desde Bariloche, Ushuaia, El Calafate, por qué no Punta Arenas”, afirma Claudio Radonich.

Boom de exportaciones de alimentos

Chile vive un boom de exportaciones y los alimentos son uno de sus puntos fuertes. En 2024 el país rompió un récord histórico de exportaciones superando los USD 100.000 millones. Este 2025 las cifras también van en alza. “Las exportaciones de alimentos desde Chile anotaron valores históricos entre enero y junio de 2025, al llegar a un total de US$ 12.460 millones, un crecimiento de 9,5 % respecto del mismo período del año anterior”, indican datos del Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas. Los envíos que crecieron abarcan frutas, deshidratadas y secas, así como productos del mar y carnes.

“Entre enero y junio, los envíos de salmón -el alimento chileno con mayor valor exportado- crecieron 4,5 % y llegaron a los US$ 3.290 millones, gracias a un incremento en los envíos a Estados Unidos, Brasil y Europa. También aumentaron los envíos de jurel (US$ 294 millones en el período, 28,4 % más que en los mismos meses de 2024), mejillones (US$ 207 millones, 28,7 %) y jibia (US$ 212 millones, casi el triple que en el mismo período del año anterior)”, señala un reporte de organismo de promoción.

El turismo y la salmonicultura, motores económicos de Magallanes (Reuters)

“En tanto, el valor exportado en cerezas frescas anotó un récord de US$ 2.243 millones, 14,4 % más que en el primer semestre de 2024; las uvas subieron 10,9 % hasta los US$ 325 millones; y los kiwis 11,6 % hasta los US$ 155 millones”, agrega.

“Por su parte, los envíos de carne de ave crecieron 22 % hasta llegar a los US$ 253 millones; los de nueces aumentaron 53,6 % hasta los US$ 145 millones y las avellanas más que duplicaron su valor exportado, hasta los US$ 144 millones”, indica.

En términos totales, Chile exportó bienes en los primeros 6 meses del año por USD 52.817 millones, un alza de 6,7 % frente a igual periodo del año 2024, según datos de la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

En Punta Arenas aspiran a que se multiplique el flujo de turistas con un proyecto de esta naturaleza. Los brasileros y argentinos podrán tener un acceso directo a la región donde están ubicadas las Torres del Paine, pero cae de maduro que estos últimos se dejarán caer por Zona Franca donde aprovecharán sus ofertas diferenciales en productos sobre todo eléctricos y de vestimenta.

“El objetivo es que nuestros visitantes no solo lleguen a una ciudad, sino que conozcan una red integrada que incluye Punta Arenas, Torres del Paine y Tierra del Fuego. Queremos que los turistas permanezcan más tiempo en nuestra región, y para ello, contar con vuelos directos desde mercados estratégicos como Sao Paulo y Buenos Aires es fundamental”, concluye Radonich.

“Sabemos que la mayoría de nuestros visitantes son extranjeros. Contar con vuelos directos desde ciudades como Buenos Aires o Sao Paulo potenciaría enormemente la llegada de turistas a una zona tan austral como la nuestra”, señaló Sara Adema, gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST).

En la actualidad el movimiento de cargas de la industria salmonera ha permitido incrementar los vuelos directos entre Santiago y Puerto Natales (a 60 kilómetros de Torres del Paine), una conexión impensada hace 30 años cuando el sector no existía aún. En los 80 la región de Magallanes ofrecía pocas oportunidades de crecimiento y buena parte de la población masculina de Puerto Natales, por ejemplo, trabajaba en la mina de carbón de Río Turbio a 30 kilómetros. El turismo y la salmonicultura ayudaron a disparar la economía local.