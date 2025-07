Milei atribuyó la suba del dólar y del riesgo país a “la casta política tratando de hacer daño”

Milei cuestionó los análisis que alertan sobre una crisis cambiaria por saltos diarios del dólar

El presidente Javier Milei sostuvo este miércoles que la reciente suba del dólar y la desconfianza que mantienen algunos inversores tiene que ver con las señales que envía la oposición a los mercados, al tiempo que reiteró que mantener la cantidad de pesos constante evita los riesgos de una disparada.

“Lo que vos sí tenés es a la casta política tratando de hacer daño, pegándole al riesgo país y eso te genera volatilidad en el tipo de cambio”, afirmó Milei en declaraciones a El Observador.

El dólar oficial finalizó ayer en $1.275 después de haber tocado los $1.280, su nivel nominal más alto desde la flexibilización del cepo, y escalado 10% desde finales de junio. En el segundo semestre se espera menor oferta de divisas, tras la liquidación de la cosecha gruesa, y mayor presión por pagos de deuda.

El Gobierno proyecta una colocación mensual de USD 1.000 millones para pagar deuda al Banco Central (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Durante la entrevista, Milei defendió la política cambiaria de su gobierno y señaló que el esquema actual implica aprender a convivir con un tipo de cambio que se mueve dentro de una banda. “Primero, el dólar flota y dentro de la banda. Esto es parte del esquema. O sea, es aprender a vivir en flotación”, describió.

El Presidente criticó con dureza las lecturas sobre la dinámica cambiaria y calificó de “poco serio” el análisis que interpreta movimientos diarios como signos de crisis. “A mí lo que me parece loco es que un día el dólar baja 50 pesos y entonces se produce la quiebra de todo el sistema. O al revés: el dólar está retrasado. Sube 50 pesos, se viene la hecatombe. La verdad, digamos, es poco serio. Los análisis que están haciendo son poco serios”, enfatizó.

El mandatario insistió en que la clave es la cantidad de pesos en circulación y explicó que mientras no haya emisión monetaria no debería haber presiones sostenidas sobre el tipo de cambio.

“Si yo quiero mirar lo que está pasando con el dólar, yo lo que tengo que estar mirando es con qué compro los dólares. Entonces, la única forma de meterle presión al dólar es que haya un exceso de peso. ¿Estás emitiendo dinero? No”, señaló.

Agregó que hoy no hay expansión monetaria. “La emisión en la Argentina es cero. Por lo tanto, no tenés pesos nuevos entrando para poder comprar. Lo que vos sí tenés es reconfiguración de los pasivos. O sea, para terminar de limpiar el balance del Banco Central, desaparecieron las Lefis”, describió.

El Presidente defendió la emisión cero y la colocación de bonos en dólares como ancla (EFE)

El presidente explicó que el Tesoro colocará bonos en pesos suscribibles dólares para cancelar deuda con el Banco Central sin expandir la base monetaria. “Nosotros tenemos un programa que colocamos 500 millones de dólares cada 15 días, o sea, 1.000 millones por mes. Todos esos dólares que nosotros tomamos al Tesoro, el Tesoro va con esos dólares y le cancela deuda al Banco Central. Entonces la deuda consolidada no varía, lo que cambia es la composición del deudor, pero lo que terminás haciendo es fortalecer el balance del BCRA”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió a la demanda de dinero y al nivel de actividad. “La economía en este trimestre está creciendo casi al 8%. Consecuentemente, la demanda de dinero está subiendo, no está bajando. Después tenés otro problema, es que la economía tiene un muy bajo nivel de monetización. Por lo tanto, la demanda de dinero tiene más para crecer que para caer. Entonces vos no tenés elementos que hagan a que el dólar tenga que moverse por una cuestión de índole nominal”, dijo.

El presidente también señaló que los movimientos del tipo de cambio pueden responder a cambios en los precios relativos sin implicar mayor inflación generalizada. “Si sube el tipo de cambio y vos sos inelástico a las cosas en dólares, vas a gastar más pesos en esos bienes. Entonces los otros precios van a caer, porque mientras que nosotros no modifiquemos la cantidad de dinero, lo que vas a tener es cambio de precios relativos. O sea, lo que va a pasar es que en realidad, como vas a tener la tasa de interés muy alta, entonces la economía te va a crecer menos y como va a crecer menos, la demanda de dinero va a crecer menos y como consecuencia de ello la inflación va a ser más lenta”, sostuvo.

Finalmente, en su respuesta al clima político, Milei relativizó el impacto de la oposición en la macroeconomía. “Y la verdad que la macro está tan sólida, tan sólida, que en realidad no me calienta, porque si querían hacer daño ya es demasiado tarde. No tienen forma de causar daño, entonces eso se vuelve transitorio, sin posibilidad de realizarse a permanente”, afirmó.