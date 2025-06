Dólar libre, pero no tanto: un informe estimó el gasto oficial en intervenciones cambiarias en lo que va del año

El dólar en Colombia cerró este lunes en su nivel más alto del año: 4.386 pesos - crédito Colprensa

Desde el lunes 14 de abril, cuando se inició la “Fase 3” del programa económico, el gobierno dijo que no intervendría en el mercado de cambios, en el que los exportadores dejaron de tener la posibilidad de liquidar hasta 20% de las divisas de exportación en el mercado de “Contado con Liquidación”.

El sistema se inició con una banda cambiaria inicial de 1.000 a 1.400 pesos, levantamiento del cepo cambiario para las “personas humanas” y un desembolso del FMI de USD 12.000 millones que sirvieron para “limpiar” el balance y aumentar las reservas brutas del BCRA.

Aunque el acuerdo con el Fondo admite la posibilidad de intervención oficial dentro de la banda cambiaria para mejorar la posición de reservas netas del BCRA o la liquidez en divisas del Tesoro, el gobierno aseguró que no lo haría y que solamente compraría dólares en el piso de la banda, presumiblemente para forzar una baja del tipo de cambio y una reducción más rápida de la inflación mensual.

Debido a eso, el gobierno logró ahora diferir, con acuerdo del Fondo, la fecha de corte para mensurar el aumento de reservas del Banco Central, que por ahora se limita a las divisas conseguidas a través de la colocación de bonos a suscribir en dólares. El gobierno alega que la decisión de no intervenir dentro de la banda cambiaria es para no emitir pesos y permitir que el mercado “descubra” el precio de equilibro del dólar.

“Activa intervención”

Sin embargo, un informe de la consultora Quantum afirma que el gobierno mantiene una “activa intervención en el mercado de futuros” y también mediante operaciones en los mercados MEP (el llamado “dólar bolsa”) y CCL.

El informe reconoce que entre el 14 de abril y el miércoles 4 de junio el tipo de cambio entre el peso y el dólar se movió “con volatilidad menor, sin tensiones, y acumula una apreciación nominal del ARS/USD de 9,8 por ciento”.

Pero, destaca, “hay movimientos señalando tanto una activa intervención en el mercado de futuros, en particular desde el 7 de mayo, como en el CCL. En este caso durante el mes de abril pero, en particular, durante la primera mitad del mes. Si bien no hay datos oficiales publicados, luego del levantamiento de las restricciones cambiarias, la actividad del BCRA en ese mercado habría sido mucho menor”.

Un gráfico del informe de Quantum sobre las intervenciones cambiarias oficiales

El análisis se basa en inferencias a partir de algunos datos. Por caso, señala que la evolución del interés abierto en ROFEX (el mercado de futuros de Rosario) “muestra un aumento total de más de 1,55 millones de contratos (el equivalente a USD 1.550 millones) entre el 7 de mayo y el 4 de junio” y llama la atención sobre “un aumento atípico de la posición de diciembre 2025 por más de 1,07 millones de contratos de interés abierto. Habitualmente las posiciones de menor plazo muestran mayor interés abierto que las de mayor plazo”.

Además, prosigue, “recientemente el BCRA informó que vendió dólar futuro durante abril, pasando de una posición neta nula a fines de marzo a una vendida de USD 400 millones a fines de abril”.

Concretamente, el último período informado por el BCRA es abril, “que no incluye el fuerte aumento del interés abierto observado entre el 7 de mayo y el 4 de junio lo que según Quantum “hace presumir que fue producto de importantes ventas del BCRA”.

La Comunicación “A” 8112/2024 del BCRA permite que las empresas accedan al mercado de cambios para precancelar deudas siempre que cumplan con ciertas condiciones (Foto: Shutterstock)

De hecho, apunta, el 7 de mayo el tipo de cambio “libre” se apreció 4% en un día, “tendencia que continuó en los días posteriores para, luego revertirse en las últimas semanas”.

Esto tuvo un efecto financiero, pues debido a las operaciones en el mercado de futuros, las tasas implícitas de la curva ROFEX, a 24-25% de tasa nominal anual, “quedaron por debajo de las tasas de interés en pesos”. De ese modo, los contratos de dólar futuro en el mercado rosarino dan cobertura a la cotización del tipo de cambio “libre”, aunque no cubren el “riesgo brecha” entre tasas en pesos.

En cuanto a las intervenciones del BCRA en los mercados de dólar bolsa y CCL, Quantum dice que en los últimos meses el gobierno “parecería haber estado activo a través de operaciones de compraventa de títulos públicos”.

Monetización a paso lento

En cuanto al objetivo oficial de “monetizar” la economía con un mayor uso de dólares, Quantum dice que hasta ahora ha habido un proceso de “dolarización parcial” de saldos monetarios y cita, en base al balance cambiario del BCRA, que durante abril la “formación de activos externos del sector privado” fue de USD 2.010 millones, un fuerte contraste con una demanda que, con cepo, registraba flujos mensuales de USD 170-200 millones y que vendía el BCRA.

El informe concluye que el flujo de compraventa de divisas “refleja el equilibrio de una parte del mercado de dinero, donde el BCRA no interviene, pero ese equilibrio está afectado por su intervención en otros mercados, como el ROFEX (operaciones ue no afectan de modo directo las reservas del BCRA) y MEP y CCL, por un monto que desde abril estiman en más de USD 2.200 millones.