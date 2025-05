Aumentan hasta un 6,5% los colegios privados: cómo quedan las cuotas de CABA y la provincia de Buenos Aires

Parte del aumento se debe la suba de los salarios docentes

Los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y la CABA definieron el nuevo cuadro tarifario que podrán aplicar los colegios privados con subvención estatal a partir de junio y julio en ambas jurisdicciones.

Según informó la Asociación de Institutos Privados Argentina (AIEPA), que nuclea a más de 3.500 institutos en Buenos Aires y otros 2.000 en todo el país, con el nuevo esquema habilitado por las autoridades provinciales, los aranceles de junio podrán incrementarse hasta un 6,5% el mes que viene y un 4,2% a partir de julio. Es un aumento acumulado de 11% en ese bimestre.

“La última actualización dispuesta por la Dirección General de Escuelas y Cultura provincial había sido del 3% para abril. El porcentaje dispuesto en esta ocasión coincide con la mejora que el gobierno bonaerense adjudicó a los docentes en el marco de la paritaria y que alcanza a los educadores que se desempeñan en el ámbito del sistema privado de enseñanza”, dicen en la entidad.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, los aranceles se podrán elevar 2% en junio y un 2,4% en julio. En ambos casos por debajo de la inflación de abril, que fue de 2,8%.

Los aranceles se podrán elevar 2% en junio y un 2,4% en julio en CABA

“Este nuevo cuadro tarifario permite mantener –como siempre- la calidad de los servicios educativos que ofrece el segmento de la educación privada. El porcentaje autorizado permite afrontar el pago de los sueldos otorgados oportunamente", dijo el secretario Ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.

Explicó además que “el nuevo cuadro arancelario no contempla el incremento que tuvo que afrontar el sector en temas de mantenimiento y en los servicios públicos. Las entidades deben hacer un gran esfuerzo, junto a las comunidades educativas para sostener el nivel educativo. No obstante, todos nuestros asociados están comprometidos a no resignar la calidad del servicio educativo”.

Los cuadros tarifarios

La Provincia de Buenos Aires estableció los nuevos montos de subvención educativa vigentes desde junio 2025, con valores diferenciados por nivel educativo y porcentaje de aporte. Para el 100% de subvención, los montos base son: $27.250 para Inicial y Primaria, $30.030 para Secundaria común, $34.620 para Secundaria Técnica, Agraria y Especializadas en Arte, y $39.240 para el nivel Superior.

En el nivel del 40% de subvención, las cifras aumentan significativamente: $123.090 (Inicial/Primaria), $159.940 (Secundaria), $183.040 (Secundaria Técnica) y $156.220 (Superior).

En julio, para el nivel de 100% de aporte, los valores serán de $28.390 para Inicial y Primaria, $31.290 para Secundaria común, $36.070 para Secundaria Técnica, Agraria y Especializadas en Arte, y $40.880 para el nivel Superior.

En el caso del 40% de subvención, los montos ascenderán a $128.250 (Inicial y Primaria), $166.650 (Secundaria común), $190.720 (Secundaria Técnica) y $162.780 (Superior).

Por su parte, según la tabla de aportes vigente a partir del 1° de junio de 2025 en CABA, los montos correspondientes al 100% de aporte son los siguientes: $34.860 para Inicial y Primaria en Jornada Simple, $38.455 para Medio Común (1° a 5° año, hasta 40 horas), $44.292 para Medio Técnico (hasta 40 horas), $50.164 para Superior Docente y $60.938 para Superior Técnico (1° a 3° año).

En el caso del 40% de aporte, los valores ascienden a $161.257 para Inicial/Primaria, $209.576 para Medio Común, $239.878 para Medio Técnico, $204.659 para Superior Docente y $231.238 para Superior Técnico. Cabe destacar que estos montos pueden incrementarse en casos de jornadas extendidas o cargas horarias superiores.

A partir del 1° de julio de 2025, los montos registrarán un incremento, con valores base de $35.696 para Inicial y Primaria en Jornada Simple, $39.378 para Medio Común (1° a 5° año, hasta 40 horas), $45.355 para Medio Técnico, $51.368 para Superior Docente y $62.400 para Superior Técnico (1° a 3° año) en el nivel de 100% de aporte.

Para el 40%, las cifras ascienden a $165.127 (Inicial/Primaria), $214.606 (Medio Común), $245.635 (Medio Técnico), $209.571 (Superior Docente) y $236.787 (Superior Técnico).