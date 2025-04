Horacio Marin, CEO de YPF: “La meritocracia es lo que cambia a un país”

El CEO de YPF, Horacio Marín, habló sobre el plan de inversiones de la empresa y se emocionó al hablar de sus orígenes y sus logros

El CEO de YPF, Horacio Marin, protagonizó un emotivo momento tras presentar, días atrás, el ambicioso plan de inversiones de la compañía en la Bolsa de Nueva York, un evento que culminó con el tradicional toque de la campana en el complejo bursátil.

En una entrevista concedida al medio especializado Energía On, Marin no pudo contener las lágrimas al reflexionar sobre el impacto personal y profesional de este logro, describiéndolo como una mezcla de emociones que conectan con su historia de vida y sus raíces familiares.

El plan presentado por YPF durante el Investor Day en Nueva York establece una hoja de ruta que busca transformar no solo a la empresa, sino también a la industria hidrocarburífera argentina. La petrolera proyecta alcanzar un nivel de exportaciones de 40.000 millones de dólares anuales para 2030, un objetivo que, según Marin, representa un cambio profundo y necesario para el sector. Este ambicioso proyecto se enmarca en un contexto de inversiones previstas para este año por 5.000 millones de dólares, lo que refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo energético del país.

En declaraciones al medio, Marin explicó que su reacción en la Bolsa de Nueva York fue el resultado de un cúmulo de sentimientos relacionados con su trayectoria personal. Recordó los sacrificios de su familia, especialmente de su madre y su abuela, quienes enfrentaron grandes adversidades. “Mi madre llegó de una guerra, era muy pobre, comió chocolate por primera vez a los 14 años. Entonces ve esto y no lo puede creer”, relató el ejecutivo, al destacar cómo esos valores de esfuerzo y superación han sido fundamentales en su vida y en su liderazgo.

Horacio Marin de YPF

Marin también reflexionó sobre su propio camino, desde sus estudios hasta su carrera profesional, y cómo nunca imaginó alcanzar hitos como el actual. “Yo no podría haber ido nunca a estudiar a Estados Unidos y fui dos veces, enviado por la empresa donde trabajaba”, comentó, subrayando la importancia de la meritocracia y la superación personal como motores de cambio tanto a nivel individual como colectivo. Para el CEO, estos valores son esenciales para transformar un país y su gente.

“Esto es el esfuerzo que te enseñan tus abuelos, tus viejos, que es lo que yo llamo la superación, la meritocracia, y éso es lo que cambia un país, cambia a la gente y es lo que hay que hacer”, reflexionó el CEO de YPF.

Búsqueda constante de objetivos

El liderazgo de Marin, que combina exigencia y sensibilidad, se refleja en su equipo de trabajo y en la cultura organizacional de YPF. Según detalló, su enfoque se basa en la búsqueda constante de objetivos, sin temor al fracaso. “Lo más importante es poner y poner, no importa después el resultado, lo importante es buscar”, afirmó, al añadir que lo esencial es darlo todo para alcanzar las metas propuestas, incluso si no se logran.

El ejecutivo también compartió cómo su experiencia como tenista amateur, que lo llevó a competir en el torneo de Wimbledon, ha influido en su filosofía de vida y trabajo. “Lo bueno es buscar el objetivo, pero si no lo lográs y otro es mejor, no es el fin del mundo”, señaló, al destacar que esta mentalidad es aplicable tanto al deporte como a la vida profesional. Marin parafraseó el lema “impossible is nothing” (nada es imposible) para ilustrar su convicción de que los grandes logros comienzan con objetivos ambiciosos.

YPF presentó recientemente su plan de inversiones en el Investor Day en Nueva York

En el caso de YPF, Marin destacó que la compañía ofrece un entorno único para plantear metas desafiantes y trabajar con pasión para alcanzarlas. “YPF lo que te da es la posibilidad de que libremente pongas objetivos muy altos, que no podés poner en otra compañía, y que te responda la gente con emoción”, afirmó. Este enfoque, según el CEO, es lo que inspira a su equipo y lo que lo llevó a emocionarse profundamente durante el evento en Nueva York.

El plan de inversiones presentado por YPF no solo busca posicionar a la empresa como un actor clave en el mercado energético global, sino también generar un impacto significativo en la economía argentina. Con una visión a largo plazo y un liderazgo que combina determinación y humanidad, Marin y su equipo enfrentan el desafío de transformar la industria mientras mantienen el compromiso con los valores que han definido su trayectoria.