Por qué el oro y el Bitcoin se volvieron un refugio para muchos inversores y subieron de precio

La amenaza de Donald Trump de despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, algo que no puede hacer porque el Banco Central de los Estados Unidos es autónomo, espantó a los inversores. Debe haber pocos momentos en la historia económica de ese país en que los precios de los bonos, del dólar y las acciones bajen al mismo tiempo y de manera constante.

La moneda norteamericana respecto de las seis principales divisas del mundo está en los niveles más bajos desde febrero de 2022 e iguala a los de la pandemia. Según la consultora F2 de Andrés Reschini “desde 1980 que no se veía una performance tan negativa”. El peso mejicano y el real, se recuperaron a pleno mientras el yuan se va revaluando por etapas y de los 7,32 por dólar de hace dos semanas, cotiza a 7,29; una buena noticia para la Argentina por la cantidad de yuanes que integran sus reservas.

La caída de los bonos del Tesoro de EEUU elevó las tasas de retorno a 4,41%, el nivel que tenían hace un año. Los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York se derrumbaron hasta casi 3%.

Y si algo faltaba en esta guerra comercial es que el gobierno chino advirtió que los países que respondan a la presión de Estados Unidos de reducir el comercio con ellos, van a padecer “contramedidas de manera resuelta y recíproca”. El Ministerio de Economía ya había tomado nota de esta advertencia, de allí la resistencia a modificar el swap con China.

El oro volvió a demostrar que es el refugio en los malos tiempos y batió por quinta vez en 10 días el récord al subir más de 3% a USD 3.425,33 por onza troy. Otro activo buscado para huir de los bonos y de Wall Street fue el Bitcoin, que elevó su precio a USD 87.153.

En este escenario global se desenvolvió ayer el nuevo modelo cambiario que rige en la Argentina. El peso se siguió revaluando y el dólar llegó a caer más de 5,5% pero luego fue corrigiendo.

Según Martín Yanzón, jefe de la mesa de ConoSur “el mercado comenzó optimista con el tipo de cambio apreciando fuerte y compresión de las tasas en pesos muy marcadas, pero con el pasar del día empezó a amainar en parte como venía el tema de afuera y por la caída en emergentes. El tipo de cambio llegó a estar muy abajo en la zona de $1.084. Fue una rueda de más a menos. Creo que el flujo de fondos no va a persistir mucho tiempo”.

Los dólares financieros tuvieron bajas de 3,8%. El MEP cerró a $1.122,08 y el contado con liquidación (CCL) a $1.132,46. El dólar libre ajustó todo lo que debía para estar a tono con los demás dólares y bajó $100 (-8%) a $1.150.

Según el informe de la consultora F2 “el saldo de la balanza comercial para marzo fue positivo en USD 323 millones. Contra marzo anterior, las exportaciones cayeron 2,5% mientras que las importaciones subieron 38,6%. Es el segundo menor saldo para el primer trimestre desde 2013 y el peor sin tener en cuenta 2023 a valores corrientes. El saldo comercial muestra un fuerte deterioro por lo que el Gobierno apunta a atraer inversiones para acumular reservas, más allá de lo que pueda dejarle la temporada de cosecha gruesa ante una eventual caída del tipo de cambio hacia la banda inferior”.

Cabe recordar que en el Mercado Libre de Cambios (MLC) el volumen de operaciones fue de USD 556 millones y no intervino el Banco Central.

F2 agrega que “el tipo de cambio oficial tuvo una fuerte caída que hundió al “A” 3500 8,7% hasta $1.070,42 siendo esta una marca inferior a los $1.078,375 de la previa al cambio de esquema y los primeros 5 vencimientos en futuros ajustaron desde mitad de bandas para abajo”.

Los bonos de la deuda tuvieron leves alzas de poco menos del 1% que hicieron que el riesgo país caiga 25 unidades (-3,4%) a 720 puntos básicos.

El informe de Adcap Grupo Financiero recomienda “posicionarse en los bonos soberanos de mayor duration, ya que esperamos que el mercado siga alcista en las próximas semanas gracias al compromiso del BCRA de retomar las compras para alcanzar la meta de reservas netas acordada con el FMI. En pesos, sugerimos aumentar exposición si el tipo de cambio se acerca al piso de la banda, impulsado por liquidaciones del agro. Preferimos los Boncer largos que deberían capturar toda la suba y cubrir riesgos del nuevo esquema”.

Los bonos en pesos a tasa fija abrieron con fuertes alzas, pero después del mediodía comenzaron a retroceder. Los rendimiento de las LECAP más cortas igualaron a los del viernes y está en 2,5% efectivo mensual promedio sin gran diferencia con los más largos.

Según el trader Adrián Wibly “creo por el momento llegamos a un equilibrio entre nivel de dólar y tasa. Muchos ya armaron sus posiciones de carry trade y a este nivel de dólar, luego de la baja post salida del cepo, el apetito está bajando. Con un dólar más cercano a la banda inferior no hay tasa en dólares asegurada así que quienes ingresan en estos niveles lo deben hacer bajo el supuesto de que se mantendrá relativamente cerca de la banda inferior. Con esto no quiero decir que no siga bajando el dólar y las tasas, pero espero que, en caso de darse, sea a una velocidad más lenta”.

La sensación es que el esquema de carry trade, operar en pesos para ganarle al dólar, está llegando a su fin y eso explica que los inversores estén más cautos. Pero los primeros fueron los grandes favorecidos. Ariel Sbdar de Cocos Capital indicó que “el que hace una semana apostó al peso, vendió dólar MEP y compro LECAP largas a tasa fija en pesos, hoy tiene 45% más en dólares”.

La Bolsa, en tanto, siguió su derrumbe contagiada por el mal escenario de Wall Street. El Merval de las acciones líderes bajó 6,1% en pesos y 2,4% en dólares. Solo subió la acción de Transener (+8,4%). Acá hay alguien que sabe lo que los demás no saben. Fue el único verde del día en ese panel.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de nueva York- tuvieron caídas de hasta 6,4%. La única suba fue la de Despegar con 0,2%.

Para hoy se espera un rebote de Wall Street, según lo que se estaba negociando en el after market. Las alzas promediaban anoche 0,5%, mientras el oro aumentaba 0,50%.

La proximidad del final o desaceleración del carry trade puede atraer hoy inversores a la Bolsa y a los bonos soberanos.