Para Luciano Laspina, el Gobierno “no puede estirar más la salida del cepo porque el FMI se lo pide”

Hace sólo algunas horas el FMI confirmó el acuerdo con Argentina por USD 20.000 millones y el Gobierno de Estados Unidos pausó la suba arancelaria para decenas de países, aunque sin desestimar las medidas comerciales. En ese escenario, Infobae en Vivo habló con Luciano Laspina, economista y diputado nacional del PRO, quien analizó cómo impactará el contexto económico a nivel mundial en los planes del gobierno de Milei.

“Esto agarra a la Argentina en un mal momento. Si el Gobierno tenía la idea de empezar a salir del cepo, esto le corrió el arco en un 6 o 7%. El Gobierno durante este tiempo estuvo disfrutando de una calma artificial”, comentó Laspina.

El problema, analizó, es que el cepo y la reestructuración de la deuda de Martín Guzmán, se están terminando. “Ahora el Estado tiene que empezar a tomar decisiones. Justo que está tomando la decisión más difícil, tiene el mar un poco más agitado. El Gobierno no puede estirar más la salida del cepo, el FMI se lo pide. El programa está hecho para eso”, apuntó el economista.

Asimismo, Laspina advirtió que el mercado ya da por hecho el fin de las restricciones cambiarias. “Por eso hoy perdimos 165 millones de dólares. Postergar no mejora la situación. Yo esperaría que se calme el escenario internacional, pero no mucho más. Las reservas están estancadas hace mucho tiempo. El Gobierno pensó que se quedaba sin nafta y por eso fue al fondo, pero no se esperaba la tormenta de Trump”, comentó.

En su lectura, el diputado del PRO dejó en claro que no está de acuerdo con el camino que siguió el Gobierno para salir del cepo cambiario. “Yo hubiera elegido salir antes del cepo, antes del año electoral”, reconoció.

“Turquía es el caso más parecido al de Argentina. En la parte macro tenía cepo con 30% de brecha y salió al otro día de ganar las elecciones. Estabilizaron la economía y es la moneda con más carry trade del planeta. Tenían problemas macroeconómicos más importantes de los que tenemos nosotros hoy”, destacó.

Para Laspina, la Argentina tendría que hacer algo parecido, aunque desde su punto de vista, lo tendría que haber hecho el año pasado. “Lo que va a tratar de hacer el Gobierno es que la brecha cambiaria, que hoy es del 26%, desaparezca. Si no normaliza el cepo, se quedará sin reservas”, opinó el especialista.

¿Cuál es el mejor camino para salir del cepo? De acuerdo con la mirada del economista, es mejor el shock que el gradualismo, “Con el shock llegan a octubre mostrando mejoras, pero con el gradualismo vas corriendo atrás del mercado. Si no ponemos sobre la mesa un nuevo régimen, que el mercado crea valorable, eso más rápido va a generar desinflación y va a mostrar signos de recuperación”, aseguró.

El escenario internacional

Laspina analizó también lo ocurrido a nivel mundial, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera pausar por 90 días la suba arancelaria para decenas de países, con excepción de China, país que enfrentará gravámenes aún mayores, de 125%.

“Es un mundo muy caótico, Trump rompió el orden global. Esto tiene que ver con la falta de propuesta del Gobierno de Estados Unidos. Sus propios aliados se empezaron a poner nerviosos. Lo de hoy muestra que Trump empieza a ceder y es una buena noticia”, observó.

Para el experto, fue clave la reacción de las bolsas del mundo. “Se destruyó más del 22% del mercado de valores. Trump no tenía dentro de sus márgenes el derrumbe de los mercados, eso lo hizo recular. Hay personas que creen que esto estaba todo planificado porque de Biden ya se venían tomando medidas duras contra China, pero la realidad es que parece todo improvisado", explicó Laspina.

El especialista aseguró que va a llevar mucho tiempo y muchas administraciones que pueda reconstituirse la confianza para que los inversores vuelvan a creer. “Hay un error de diagnóstico macroeconómico. El déficit americano no es un problema de protección arancelaria, es que Estados Unidos gasta mucho más de lo que produce y el que gasta más es el Estado. El déficit externo americano es consecuencia de su éxito, porque los gobiernos del mundo le compran bonos”, cerró.

