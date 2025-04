Según un estudio, ocho de cada diez argentinos pensaron en renunciar a su trabajo por la mala relación con su jefe

Escuchar, motivar y brindar autonomía son las cualidades más valoradas en un jefe, pero muchos empleados sienten que sus líderes no las cumplen (iStock)

Según una nueva edición del estudio "Líderes o Jefes" de Bumeran, el 77% de las personas trabajadoras en Argentina consideró renunciar a su trabajo debido a una mala relación con su jefe. Este dato representa un aumento de 7 puntos porcentuales respecto a 2024 y de 25 puntos en comparación con 2023.

Además, el 64% de los talentos no considera a su superior un/a líder, lo que representa un aumento de 6 puntos porcentuales respecto a 2024, cuando el 58% de los encuestados compartía esta percepción.

“La tendencia sigue en ascenso y confirma una realidad cada vez más determinante: la relación con los líderes es un factor clave en la permanencia de los talentos en un empleo. Los datos refuerzan la necesidad urgente de transformar el rol de los jefes para que se transformen en verdaderos líderes que inspiren, motiven y acompañen el crecimiento de sus equipos”, opinó Federico Barni, CEO de Bumeran.

La imagen de las autoridades

El 52% de los talentos describe la relación con sus superiores como regular o mala; mientras que para el 48% es buena o muy buena. La percepción negativa se consolidó en el último año, ya que en 2024 el 57% tenía una opinión positiva.

“Entre quienes tienen una percepción negativa, el 50% señala que su jefe o jefa no escucha sus necesidades; el 48% menciona que no recibe el apoyo esperado; y el 47% menciona que no confía lo suficiente su personal o en el resto del equipo”, precisaron los especialistas que realizaron el informe.

(Fuente)

En relación a las cualidades más apreciadas en un jefe, el 64% destaca la importancia de que escuche las necesidades y contribuya al crecimiento personal y profesional de los miembros del equipo; mientras que el 58% menciona que confíe en ellos y les brinde autonomía.

¿Reemplazar al jefe?

De acuerdo con el estudio, el 83% de los trabajadores en Argentina considera tener las cualidades necesarias para convertirse en líder. ¿Les gustaría tener la oportunidad de desempeñarse como líder? El 87% manifiesta que sí, frente a un 13% que prefiere evitarlo.

Entre aquellos que desean tener la posibilidad de liderar, el 69% desea hacerlo para mejorar las condiciones laborales y el ambiente de trabajo para todos; el 66% para contribuir al crecimiento y éxito de la organización; y el 64% para guiar y apoyar a otros en su desarrollo profesional.

Problemas de liderazgo

Cuando una persona en posición jerárquica tiene problemas de liderazgo, el 53% de profesionales en Recursos Humanos indica que aborda la situación proporcionando los recursos necesarios para que la persona mejore sus habilidades de liderazgo, tales como cursos de desarrollo, libros, herramientas de evaluación o sesiones de coaching.

(Fuente)

Como alternativa, las empresas exploran la reasignación de roles, cambios en la estructura organizativa o incluso terminación del empleo. También hay compañías que crean planes de desarrollo que aborde específicamente las áreas de mejora en sus habilidades de liderazgo.

Por último, parte de las empresas respondió en la encuesta que evalúa las habilidades de liderazgo de la persona, identificando áreas de mejora y comprensión de las razones detrás del problema.

El estudio refuerza la idea de que el liderazgo efectivo no solo impacta en la permanencia del talento, sino también en la productividad y la cultura organizacional. En este contexto, el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación y la empatía, cobra cada vez más relevancia.

Como plantea el estudio, para muchas compañías la clave está en invertir en programas de formación y mentoría que permitan fortalecer la figura del líder dentro de las organizaciones. Sin una evolución en los estilos de liderazgo, la rotación de personal seguirá siendo un desafío para las empresas en los próximos años.