Original lanzamiento de un nuevo SUV híbrido: un actor como “Embajador” de la marca y tecnología de Ciencia Ficción

La nueva generación del DS7 en versión electrificada. Se llama E-Tense 4x4 y ya se vende en Argentina

Desde hace por lo menos una década, el mundo del automóvil ha empezado a vivir a escala global la que para muchos especialistas es la transformación más grande de la historia de la movilidad. En general, este concepto se asocia a la llegada de la electrificación a los automóviles, tanto a través de modelos híbridos como totalmente eléctricos. Pero corriendo por un carril paralelo, hay otro gran cambio que quizás pueda ser más trascendente aún, el de la conectividad.

El auto moderno ya no es un vehículo que transporta a las personas de un punto a otro, sino que se ha transformado en una plataforma de servicios para sus pasajeros, que depende de la conexión entre el interior y el exterior y el aporte que hacen la Inteligencia Artificial y el Machine Learning para completar la experiencia del usuario a bordo.

Fusión

Lo más interesante ocurre cuando ambas cosas se unen en un mismo vehículo, porque la vivencia de sus ocupantes se asemeja en mucho a lo que hasta hace poco tiempo podía considerarse pura Ciencia Ficción.

El híbrido enchufable de DS7 tiene una autonomía eléctrica de 63 km sin consumir combustible

Stellantis Argentina presentó en el mercado local su nueva generación del DS 7 E-Tense 4x4, el SUV de su marca Premium, y aprovechó la oportunidad de tener un vehículo híbrido enchufable con un alto nivel de equipamiento tecnológico y conectividad, para hacer algo distinto en el lanzamiento del producto. La idea fue original porque permitió unir ambos mundos, el de la sustentabilidad y el de la conectividad, con el arte que también se asocia a una gama de vehículos que encuentra en la estética y el diseño, su punto distintivo en la comunicación con los clientes.

El DS 7 es un vehículo conocido en el mercado, que en 2023 había recibido una renovación estética para su versión naftera, pero que, debido a la política restrictiva para permitir la importación de automóviles que había en Argentina en ese momento, no había podido completar la gama con las versiones electrificadas.

Electrificación

El cambio de política económica y de comercio del gobierno actual permitió que la marca pudiera reiniciar el programa de electrificación que había quedado en pausa, y así llegó a Argentina el DS 7 E-Tense 4x4, como primer modelo que será complementado durante 2025 por versiones híbridas para el DS 3 y el DS 4.

Benjamín Vicuña es embajador de DS Argentina, pero además protagonizó un cortometraje en el que utiliza la tecnología del vehículo de un modo muy particular

Lo ocurrente de este lanzamiento fue que, en sintonía con esa idea de autos de Ciencia Ficción, los creativos de Stellantis decidieron hacer un cortometraje protagonizados por tres actores diferentes. El auto, un robot y el reconocido actor Benjamín Vicuña, casi un argentino más a pesar de su origen y acento chilenos.

“El arte de viajar” cuenta la historia de un actor que camino a una cena de trabajo para una producción cinematográfica con la que no está muy de acuerdo, interactúa con un robot que está sentado en el asiento trasero del DS 7 E-Tense y con el sistema de info-entretenimiento DS IRIS System, y luego de resistirse por algunos minutos, termina entendiendo que la tecnología y la interacción con la Inteligencia Artificial, incluso lo pueden ayudar a tomar mejores decisiones.

Embajador

“Creo que todos sentimos un pequeño vértigo cuando nos enfrentamos a estas cosas de tecnología, porque somos testigos de un cambio, y es muy loco como uno se acostumbra enseguida a incorporar esos cambios. Y el auto es una mezcla de todo, diseño, confort, motorización y equipamiento tecnológico que ahora ha tomado cada vez más protagonismo. Hace poco viaje al sur y alquilé un auto que no tenía nada, era muy básico, y ahí me di cuenta lo rápido que nos acostumbramos a la tecnología”, comentó Benjamín Vicuña a Infobae.

A pesar de tener un DS 7 E-Tense y ser embajador de la marca, para Vicuña fue especial este cortometraje porque dice que “todavía no termino de sorprenderme con estos avances tecnológicos. Todavía me siguen explicando cosas del auto y digo ‘mira la rosca que se dieron’, pero así como hay cosas que me sorprenden, hay otras que ya no tanto, que le parece que eran obvias que llegaran a un auto”, señaló.

Como es una característica de los autos DS, el diseño y la tecnología son protagonistas del código de comunicación con el cliente

Del mismo modo que la tecnología ha ido reemplazando acciones que hasta hace algunos años hacían los conductores, como frenar sin bloquear las ruedas, centrar la conducción en el carril, detectar un peatón que está por cruzar mientras el auto está retrocediendo y tantas cosas más, Vicuña no cree que un androide pueda reemplazarlo en su profesión en el futuro.

“Yo creo que la tecnología va a ser finalmente un complemento y no una competencia para las personas, más allá de un tema importante de Derechos de Autor respecto a la Inteligencia Artificial por los cuales las leyes nos protegerán”, dijo el actor, aunque también reconoció que le encantaría tener algún día un vehículo autónomo, “pero que tenga la opción, si tengo ganas de manejar, manejo, pero si no tengo ganas, que me lleve por sí mismo”.

El DS 7 E-Tense 2025 es un SUV híbrido enchufable del segmento C, que tiene una combinación entre un motor turbo naftero THP 1.6 litros y de 200 CV de potencia, que se complementa con dos motores eléctricos de 113 CV que les permiten ofrecer simultáneamente hasta 300 CV de potencia combinada. Todo es transmitido a las ruedas a través de una caja automática de 8 velocidades y el auto tiene tracción en las cuatro ruedas. Gracias a su sistema E-Save, el vehículo puede reservar energía para circular hasta 63 km utilizando únicamente electricidad para moverse. El precio de lanzamiento del DS 7 E-Tense 4x4 en Argentina en el mes de marzo es de $86.520.000.