Luis Caputo habló ante productores sobre retenciones: “En el ranking de baja de impuestos, el campo está arriba de todo”

El ministro de Economía, Luis Caputo, visitó este miércoles la feria ExpoAgro en la ciudad de San Nicolás y expuso ante los productores sobre las medidas del Gobierno para ordenar la economía y otras decisiones sectoriales, entre ellas, la baja temporaria de retenciones hasta mitad de año. En ese sentido, identificó al agro como el sector que se vería más beneficiado de una baja de impuestos adicional.

En su discurso, Caputo recordó que, al inicio del mandato del presidente Javier Milei, “el campo no podía planificar absolutamente nada” debido a la alta inflación, las dificultades para acceder a insumos importados y una brecha cambiaria de 200%. “Hoy estamos literalmente en otro país”, afirmó, y detalló las medidas impulsadas por el Gobierno para corregir estos desequilibrios macroeconómicos.

El titular de Economía aseguró a los productores que el Gobierno “nunca se va a desviar del orden macro” y continuará con la reducción del gasto público para disminuir la inflación y la carga impositiva. “Hemos venido a sacarle el pie de la cabeza al sector privado”, sostuvo, y destacó que se trabaja para simplificar la actividad de los productores y mejorar la rentabilidad del sector. “En el ranking de reducción de impuestos, el campo rankea (sic) arriba de todo”, agregó.

“La mayor garantía que nosotros podemos darles es que no nos vamos a desviar de este rumbo. Yo destaco siempre la figura presidencial. En general, las relaciones entre los ministros de Economía y los presidentes suelen ser tensas. La relación con el Presidente (ahora) debe ser la mejor que cualquier ministro de Economía pudo haber tenido en la historia. Esa convicción que el Presidente tiene me deja muy tranquilo y me permite poder hablarles con la mayor confianza y sinceridad que nunca nos vamos a desviar del rumbo macro”, definió el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo resaltó que el Gobierno eliminó retenciones a la carne de cerdo, y carne vacuna clase A, B, C, D y E, a la industria láctea y a las economías regionales. También mencionó la reducción de 25% de los derechos de exportación de las cadenas ovina, bovina, caprina y avícola, y 20% en los principales cultivos, como trigo, soja, maíz y sorgo. Además, se redujeron los aranceles a la importación de maquinaria de riego, herbicidas y fertilizantes, y se abrieron 70 nuevos mercados, junto con la reapertura de otros 16. En paralelo, se simplificaron o eliminaron 290 normas.

Según el ministro, estas medidas tuvieron un impacto positivo. “Las exportaciones de carne fueron récord en los últimos 100 años y superaron las 900 millones de toneladas”, afirmó. También destacó un crecimiento en las solicitudes de crédito, al señalar que “en solo un día y medio, el Banco Nación recibió pedidos por 3.800 millones de dólares para la compra de maquinaria agrícola, cuando en años anteriores, entre todos los bancos y tras toda la exposición, la cifra llegaba a 2.000 millones de dólares”.

La inauguración de ExpoAgro con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del ex presidente Mauricio Macri. ExpoAgro

Caputo consideró que el país atraviesa un momento de cambio y que la estabilidad permitirá un escenario más previsible para los productores. “Imagínense lo que puede venir en los próximos años en una situación de mayor estabilidad”, sostuvo. Finalmente, convocó a los productores a “invertir más que nunca y a recuperar el orgullo de ser argentinos”.

Hace un mes y medio el Gobierno decidió aplicar una baja temporal de retenciones para soja y otros cultivos. De esa manera, hasta mitad de año se bajaron en forma temporaria desde el próximo lunes hasta fines de junio las retenciones a los principales cultivos como la soja (poroto), que pasará del 33 al 26% y sus derivados que bajarán del 31 al 24,5%. También se reducirán los derechos para la exportación para el trigo (12 a 9,5%), la cebada (12 a 9,5%), el maíz (12 a 9,5%), el girasol (7 a 5,5%) y el sorgo (12 a 9,5 por ciento).

El primer mes de vigencia de la baja temporal de retenciones a las exportaciones de soja implicó una “devolución” de 100 millones de dólares a los productores, que es recaudación que cedió el Gobierno por las alícuotas más bajas. El costo fiscal total de la medida, que es temporal hasta mitad de año para la mayoría de la producción agropecuaria, está proyectada entre 800 millones y 1.000 millones de dólares en total.

Los números reflejan que tras la baja de retenciones, el sector agropecuario liquidó USD 2.181 millones en febrero, lo que implicó un aumento de 45% respecto del mismo mes de 2024. En comparación con enero, el incremento fue de 5,2%, según los datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Según interpretaron desde las dos entidades, el ingreso de divisas registrado en febrero reflejó el impacto inicial del decreto que redujo de manera transitoria los derechos de exportación para el complejo cerealero. En rigor, el efecto de la aceleración de liquidaciones comenzó a observarse a mediados de mes. Las primeras semanas tras conocida la medida tuvieron un ritmo más lento, algo que en el mercado fue adjudicado a la puesta en marcha de las reglamentaciones del decreto.