Qué va a pasar con los precios de los autos tras la reducción de impuestos internos

Los autos cero kilóemetro de más de $42.000.000 tendrán un impacto en precio que podría ser de hasta el 20% en los próximos 30 días (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión del gobierno de seguir bajando la carga impositiva de los autos cero kilómetro en Argentina tendrá a partir de febrero un gran impacto con la confirmación que dio este martes el ministro de Economía, Luis Toto Caputo en su cuenta de la red social X, y que había adelantado Infobae este lunes.

Desde febrero, fecha en la que debían actualizarse los montos del impuesto interno, se ha decidido eliminar la escala 1 que era del 20% e impactaba en un 25% en el precio de los autos con precio de entre $42.000.000 y $78.000.000, y reducir a la mitad la alícuota de la escala 2, que pasará de 35% al 18% para los autos con precio superior a ese monto.

De este modo, este distorsivo impuesto que nació como impuesto al lujo pero terminó impactando al 80% de los autos nuevos que se vendían en Argentina hasta 2023, volverá a gravar especialmente a los vehículos suntuosos o de alta gama, que de todos modos pasarán de tener un impacto directo del 52,8% a uno mucho menor, de tan solo el 21,9% desde el mes próximo.

“Todas estas medidas que toma el gobierno hay que trasladarlas a precio, porque ese es el sentido con el que se hacen las cosas. Nosotros como fabricantes, y los importadores independientes también lo hicieron, siempre dijimos que los autos eran muy caros por la alta carga impositiva que tienen. El año pasado pudimos hacer dos bajas de precio con la eliminación en dos tramos del impuesto PAIS, que impactaba sólo en la parte de componentes importados de los autos, pero no era lineal porque los costos nacionales de fabricar en Argentina no se veían afectados. Ahora, la baja deberíamos poder trasladarla más directamente. Cada marca hará su evaluación, pero la estimación que hizo el ministro Caputo es certera, los autos deberían poder bajar entre un 15% y un 20% en los próximos días”, confesó un ejecutivo de una terminal automotriz este martes por la mañana.

Los SUV de segmento C y D serán los más beneficiados con la medida de eliminar la escala 1 del impuesto interno

Actualmente, en el mercado argentino unos 35.000 autos que pagaron la escala 1 en 2024, y cerca de 1.200 que se vieron alcanzados por la escala 2. Aunque las fábricas esperarán la publicación del boletín oficial con el detalle técnico de aplicación, el impacto en precios deberá apreciarse en los autos que tienen actualmente un precio aproximado a los 65.000.000, que podrían bajar a unos 52.000.000 sin mayores dificultades.

En cambio, la baja del 35% al 18%, que tendrá un impacto real del 21,9% en el precio, permitirá que los autos que tenían un precio cercano a los USD 120.000 puedan bajar a unos USD 105.000 aproximadamente.

El impuesto interno no se aplica a los vehículos comerciales livianos como las pick-up, furgones y vans, por lo que los precios de esos segmentos no deberían bajar como si lo harán los de los autos particulares y SUV de media y alta gama.

“Ahora cada marca va a jugar sus cartas. Aunque tuvieran la información de lo que sucedería, pocos imaginaban una baja de la escala 2. Los precios tienen que bajar porque quién no lo haga quedará como un especulador. Es una excelente noticia para el mercado automotor argentino, que se esperaba hace mucho y que por fin se pudo concretar. Ahora le toca al sector privado mostrar que estos esfuerzos del gobierno se deben llevar a los compradores de autos nuevos. Entre el crédito y una baja de precios del 15 al 20%, las ventas de 2025 es probable que superen las 500.000 unidades cómodamente. Habrá que ir pensando en 600.000 autos como una real probabilidad”, dijo un importador independiente a Infobae.

El cupo de 50.000 unidades anuales y un precio FOB bajo que todavía no se conoce, impedirá que los puertos argentino se llenen de autos eléctricos chinos económicos. (Chinatopix vía AP, Archivo)

En relación con los autos eléctricos, la decisión comunicada por Toto Caputo señala que se bajarán a cero los aranceles de importación de autos híbridos y eléctricos de bajo FOB (Free on board), es decir para autos que antes de su costo de importación y flete, tienen un precio bajo.

Aunque no se dieron precisiones al respecto, y sólo se conocerán cuando se publique la reglamentación de la medida, se especula que será para autos con un precio originario de menos de USD 18.000, lo que reduce notablemente la lista de vehículos que podrían entrar en esa exención, y deja casi exclusivamente para el mercado de las marcas chinas esa medida.

También es por ese motivo que se pondrá un cupo de 50.000 autos anuales, lo que permitiría que lleguen al país autos eléctricos accesibles pero no ocurra lo que sucedió en el último año en Brasil, donde al no tener arancel de importación ni tampoco tener un cupo, llegaron más de 200.000 autos eléctricos chinos de los cuales la mitad todavía no se han vendido y ocupan los playones de los puertos.