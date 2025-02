Cada vez más 0km se venden por debajo del precio de lista: los motivos ocultos detrás del fenómeno

Entre el precio de lista y el precio de compra real, muchos de los autos más accesibles del mercado tienen una notoria diferencia. Hay varias razones (Imagen ilustrativa Infobae)

El cambio del mercado automotor argentino entre 2023 y 2024 fue de tal magnitud que pasó de tener tres compradores por auto a tener tres autos por comprador. Como consecuencia directa de esta transformación que se generó al eliminar los permisos de importación y permitir que cada marca traiga el volumen que pueda o desee libremente, el casi tradicional sobreprecio que había sido moneda corriente convirtió en ofertas, bonificaciones y descuentos tan sólo un año después, especialmente durante el primer trimestre, cuando las ventas cayeron un 30% en relación a las del año anterior.

De este modo, los precios de lista o precios sugeridos de las marcas pasaron de ser un piso a ser un techo, y hoy cualquier auto chico o mediano, especialmente las versiones de acceso de cada modelo, se vende con un valor inferior al publicado oficialmente. El motivo podría adjudicarse exclusivamente a la necesidad de ventas, como ocurrió entre enero y junio del año pasado, pero en realidad hay una segunda razón por la que se mantienen esos precios más bajos incluso en meses como enero de 2025, cuando las ventas proyectadas ya superan las 63.000 unidades y van camino a ser el mejor inicio de año desde 2019: los planes de ahorro.

La venta de autos por plan de ahorro previo de las marcas fue del 28% del total de unidades cero kilómetro vendidas en 2024, es decir unas 114.000 unidades. Representaron el 54% de las ventas con financiación. Esta modalidad de compra se hace tomando como referencia el precio de lista de los modelos base, es decir, la versión de menor equipamiento y precio de cada marca. Ese precio de lista es el que se toma como referencia para calcular el valor de la cuota mensual de los planes.

Los planes de ahorro fueron un refugio de capital cuando había poca oferta y sobreprecios. Hoy, esa ecuación es exactamente la contraria

El funcionamiento de los planes de ahorro requiere que se conformen grupos cerrados integrados por el doble de personas que el plazo total del plan. Así , para los planes de 84 cuotas son 168 ahorristas, ya que se adquieren dos autos por mes, uno para sacar por sorteo y otro para licitar, resultando el valor de la cuota pura, la resultante del precio de los autos dividido 84. Con la ampliación de planes a mayor cantidad de cuotas que han aparecido en el último tiempo, esos grupos son ahora también de 192 y 240 ahorristas, correspondientes a planes de 96 o de 120 meses respectivamente.

En 2023, quienes habían suscripto un plan de ahorro tenían garantizado comprar un auto sin pagar los abusivos sobreprecios que se pedían por un auto en venta convencional. En esas circunstancias, esos clientes salieron ganando. Pero ahora la situación es exactamente la contraria. El precio de lista es más alto que el precio al que se consiguen los autos, y quién compra en efectivo, hace mejor negocio.

“En realidad es lo más lógico del mundo. Es una cuestión de oferta y demanda. En una situación como la actual, los planes de ahorro deberían empezar a perder fuerza frente a las ventas con crédito de tasa bajas. Lo que ocurre es que calificar para un crédito es más difícil que suscribir un plan de ahorro, y ese sigue siendo un recurso que mantiene vivo a ese sistema”, explicó un empresario del sector a Infobae.

Las ventas financiadas han ganado terreno en relación con los planes de ahorro en 2024 y se espera que continúe la misma curva este año

Cómo se construye el precio de los 0 km

El juego de los precios en los autos 0 km tiene una serie de variables de ajuste muy interesantes, porque se combinan el stock de cada modelo, la flexibilidad para subir el volumen de unidades, tanto si es importándolas o produciendo localmente, el posicionamiento que le quiere dar la marca en su segmento, y la oferta de la competencia.

Pero a esas condiciones del mercado se debe sumar la rentabilidad, que como es sabido, siempre es mayor en los modelos más costosos y menor en los autos más accesibles para los usuarios. Por ese motivo, cuando se hicieron los mayores descuentos a comienzos de 2024, el precio de los automóviles más baratos no bajó demasiado, y sí lo hicieron los más caros. Pero ese es un mecanismo eventual, que permite salir de una crisis como la que hubo durante el primer semestre del año pasado.

“El negocio está en el volumen y los autos más caros son los que menos se venden. Quizás para un importador, que vende una cantidad limitada de unidades en todo el año, la cuenta sea distinta y no pueda darse el lujo de no ganar plata con la gama más accesible. Pero para las fábricas, que tienen ‘la canilla mucho más abierta’, el negocio es vender cantidad y el precio lo pueden bajar respecto a la lista oficial. Hoy, un auto de acceso tiene un precio promedio cercano a los 22 o 23 millones de pesos, pero hay otros que están más cerca de los 28 millones. Lo que pasa es que el que pide 23 no tiene stock y suele tener poca participación en plan de ahorro, y el que pide 28 tiene autos y tiene muchos suscriptores. De ese modo lo vende más caro para la cuota del plan y dependiendo de los movimientos del mercado, lo puede bajar a 23 o 24 millones de pesos”, aseguró el mismo empresario.