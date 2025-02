Cuál es el desconocido peligro de las luces automáticas de los autos

Las luces automáticas se encienden cuando falta luz natural. Sólo hay que colocar el mando en "Auto" para que el sistema funcione autónomamente

Primero llegaron las luces automáticas, gracias a las cuales los conductores se acostumbraron a no pensar en tener que prender o apagar las luces del auto en el tránsito cotidiano. Funcionan autónomamente cuando un sensor, generalmente ubicado en la parte superior del tablero de instrumentos, detecta falta de luz natural y enciende tanto las luces delanteras como las traseras.

El caso típico es el que se da cuando se atraviesa por un túnel urbano, como los que pasan por debajo de las vías del ferrocarril, luego del cual las luces se vuelven a apagar. Para accionarlas, tan solo basta con girar el mando de iluminación del vehículo hacia la palabra “Auto” o al símbolo de una luz con una letra A en su interior.

Pero luego aparecieron las luces llamadas DRL, sigla que representa en inglés a Daytime Running Light, o luz de circulación diurna. Éstas se encienden apenas se pone en marcha el motor y son completamente independientes del sistema de iluminación del vehículo. En algunos modelos, sin embargo, solo se encienden cuando se coloca la primera marcha, o la D en los vehículos con caja automática (mientras están en Neutro, están apagadas).

Las luces DRL nacieron como resultado de estudios que demostraron una notable reducción de los accidentes cuando los vehículos viajan con las luces encendidas

Este tipo de luces DRL nació luego de comprobar, a través de muchos estudios, que se reduce notoriamente la cantidad de accidentes viales cuando un vehículo circula con las luces bajas encendidas en comparación con otro que las tiene apagadas. La función de este sistema no es iluminar, sino mejorar la capacidad de ser visto.

Si bien existen autos con sistema DRL alógeno, en general todos están equipados con luces LED, ya que tienen mayor intensidad y mucho menor consumo de energía. En Argentina es equipo de serie obligatorio para autos cero kilómetro desde el año 2022.

Pros y contras

A favor, las luces DRL mejoran la seguridad vial por generar mayor visibilidad de los autos en la calle. Sin embargo, por esa misma razón, hay varios problemas que surgieron y que la industria debería solucionar.

Un mismo vehículo con las luces apagadas, con las luces DRL y con las luces bajas encendidas

Por su esencia, el sistema DRL solo enciende las luces delanteras y no las traseras. En los últimos años, con la incorporación de la tecnología LED en el tablero de muchos modelos de autos, al encender el motor también se encienden las luces del cuadro de instrumentos del conductor.

Esto genera una situación de peligro por las noches o en horas con poca luz natural, cuando es frecuente encontrarse en la calle con vehículos que sólo llevan encendidas las luces delanteras DRL pero no las luces posteriores.

“Es algo que está sucediendo con bastante frecuencia, porque los conductores ven el tablero con sus indicaciones, y ven la calle porque tienen la iluminación pública, pero también el haz de luz de las DRL que se aprecia por la intensidad de las luces LED. Entonces, van por la calle con las luces apagadas y eso es peligroso en algunas circunstancias”, le dijo a Infobae el especialista en tecnologías del automotor Luis Toso.

Esta misma situación se repite en otro caso muy frecuente, como es el de un día en el que una tormenta de lluvia oscurece el cielo y reduce la luz natural, también la visibilidad por el spray de agua que desprenden los autos. Es en estos casos cuando las luces traseras pasan a ser fundamentales para que los autos puedan ser vistos por quienes vienen detrás.

El sistema DRL no encienden las luces traseras, lo que genera peligros cuando la luz natural comienza a bajar su intensidad

Sin embargo, el caso más peligroso se da cuando en horas del atardecer el sol queda de frente a los conductores, encandilándolos parcialmente. Ante esta situación, tener las luces traseras encendidas es relevante para ser vistos por quienes vienen detrás con la misma situación de visibilidad reducida, particularmente en las rutas, donde la velocidad es alta y no hay edificaciones que tapen el sol antes que llegue al horizonte.

Lo qué dice la ley

Desde diciembre de 2017, el texto de la Ley Nacional de Tránsito fue actualizado de modo de autorizar el uso de luces DRL en reemplazo de las luces bajas, como decía originalmente la norma. Sin embargo, como la Ley 24.449 no es única y federal, sino que deja a libre elección de las jurisdicciones provinciales adherirse a ella o no hacerlo, hay distritos que no la adoptaron.

El caso ejemplo es Córdoba, que sigue exigiendo las luces bajas y no acepta la opción de las luces DRL, lo que hace años mantiene una fuerte controversia, especialmente para los turistas que transitan por su territorio, y que históricamente fueron sorprendidos por esta situación, lo que desencadenó en recibir onerosas multas que llegan hasta los $189.000.

Desde 2022, todos los autos nuevos que se venden en Argentina tienen que tener el sistema DRL como equipo obligatorio de serie

Para este verano, las autoridades provinciales decidieron aplicar por única vez un apercibimiento en las jurisdicciones limítrofes de la provincia, de modo de informar a los automovilistas de la reglamentación provincial. Una vez en el interior de la provincia, las multas continúan del mismo modo que siempre.

El nuevo texto dice que se aceptan tanto “luces bajas o luces diurnas (sistema DRL): mientras el vehículo transite por rutas nacionales, las luces bajas o las luces diurnas permanecerán encendidas, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural, o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponda la alta y en cruces ferroviales”.

De acuerdo a esta reglamentación, tanto en ciudad como en rutas, los autos ya no necesitan llevar las luces bajas encendidas, como muchos conductores todavía creen de acuerdo a la vieja legislación. Sin embargo, teniendo en cuenta que las luces DRL nacieron como modos de “ser vistos” y no de iluminar, en circunstancias como las descriptas anteriormente de baja luz natural, es recomendable encender las luces automáticas o recurrir directamente a las luces bajas.

Cuando hay situaciones de luz natural frontal intensa, el sistema de luces automáticas no se enciende y deja las luces traseras apagadas

El problema de las luces automáticas, por ejemplo en un atardecer viajando de frente al sol, es que también se quedan apagadas porque el sensor detecta luz adelante, con lo cual no enciende las luces bajas y, por lo tanto, deja sin funcionar las luces posteriores.

Una vez que la luz se ha ido completamente, las luces automáticas se encenderán y funcionarán en ambos sentidos, el de iluminar para hacer más visible el vehículo, pero también para evitar olvidos y sustos innecesarios, especialmente en viajes en la ruta. Usar las luces bajas siempre es una buena solución. Si se viaja a Córdoba, además, evitará un dolor de cabeza.