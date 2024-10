La capacidad de los argentinos para comprar autos 0 km mejoró un 7% respecto al primer trimestre del año, pero sigue lejos de 2023

Las ventas de autos nuevos siguen subiendo a pesar de un dólar libre que se mantiene muy cerca del oficial. En la industria aseguran que es debido a la mejora del poder de compra de los asalariados formales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los principales ejecutivos de la industria automotriz argentina aseguró, días atrás, que a pesar de un dólar libre estable y a la baja, las ventas de autos cero kilómetro de octubre siguen siendo altas porque los empleados con salarios formales recuperaron poder de compra respecto al primer trimestre del año.

Las cifras oficiales puede dar una mayor precisión al respecto, pero si se comparan con las de un año atrás y se contrastan también con el valor del dólar libre, el resguardo de valor que los ahorristas argentinos suelen usar ante la depreciación del valor del peso a causa de la inflación, se puede apreciar con mayor perspectiva el momento del comercio automotor argentino. Inicialmente, hay que decir que el poder de compra mejoró un 7% en relación con el mes de marzo en una mirada general, pero todavía está más de un 30% debajo de los valores de 2023.

Para hacer una comparación más detallada, se tomarán tres vehículos de los más accesibles del mercado. El Toyota Yaris XS 1.6 con caja manual, el Fiat Cronos Like 1.3 GSE y el Volkswagen Polo Track MSI, todos autos que estaban en el mercado el año pasado y permanecen siendo referencias de la gama de acceso en la actualidad. El Toyota con un precio de $21.069.000, el Fiat con un valor de $21.716.000, y el Volkswagen con un precio de $26.469.200. Si bien hay otros modelos más baratos que podrían tomarse, como el Fiat Mobi Trekking ($19.291.000) que regresó a las concesionarias este año, ese modelo no se comercializaba en 2023. De modo inverso, el auto más accesible el año pasado era el Toyota Etios, pero desde agosto 2023 ya no se fabrica, por lo que su precio de lista actual de $18.228.000 es sólo una referencia para eventuales modelos que hayan quedado en stock.

Los trabajadores formales perdieron poder adquisitivo de 2023 a 2024, pero en octubre se aprecia una recuperación del poder de compra de autos 0 km en relación con marzo de este año. Foto: Andina

7 años de sueldos para comprar un 0 km

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en el mes de octubre es de $271.571, equivalente a USD 223, lo que implica que para acceder a un Yaris es necesario gastar 77 sueldos, a un Cronos 80 salarios y para un Polo son 97 sueldos mínimos. El promedio actual resulta de 84 sueldos.

Siguiendo la misma lógica, retroceder a la mitad del primer semestre de este mismo año nos permite comparar el poder de compra de un trabajador con empleo formal de sueldo mínimo de marzo. En este caso, el salario oficial en marzo era de $202.800, que representaban USD 211. El precio del Yaris era $16.855.000 por lo cual se necesitaban 83 sueldos mínimos para comprarlo. El Cronos costaba $19.864.000, por lo cual eran necesarios 97 sueldos, mientras que el Polo Track MSI tenía un valor de $21.227.100 y eso implicaba 104 sueldos. El promedio es 94 y la diferencia es apreciable, poco más del 10% en general.

Pero para entender mejor la dinámica entre ingresos formales y costo de los autos cero kilómetro, tiene valor también una comparación con octubre de 2023, exactamente un año atrás, cuando el gobierno tenía otro signo político y otra política económica general. En aquel momento el SMVM era de $132.000, que en dólares significaban USD 135 en cotización libre de la moneda norteamericana. El precio del Toyota Yaris era de $8.365.000, el del Volkswagen Polo Track MSI era de $9.427.250 y el del Fiat Cronos Like 1.3 estaba en $8.830.500. La relación entre sueldos y autos daba que para comprar un Yaris se necesitaban 63 sueldos, para un Polo 71 sueldos, y para un Cronos 66 salarios. El promedio era de 66 salarios.

La última referencia es la de marzo de 2023, de modo de poder comparar también la referencia del primer trimestre de 2024 con idéntico momento del año anterior. En aquel entonces el SMVM era de $69.500 equivalentes a 178 dólares del mercado paralelo. El Toyota tenía un precio de $4.703.000 y eso equivalía a 67 sueldos mínimos, el Polo Track no existía aún, entonces la referencia aproximada era el Polo Trend más económico que costaba $5.349.000 e insumía 76 sueldos, mientras que el Cronos más accesible tenía un precio de lista de 4.705.000, que al ser prácticamente el mismo precio que tenía publicado Toyota para el Yaris, insumía también ahorrar el equivalente a 67 sueldos. El promedio daba 70 sueldos mínimos.

El Fiat Mobi Trekking es el auto más barato actualmente con un precio de $19.291.000, equivalentes a 71 sueldos mínimos

El escalonamiento de los precios

Hay una eventual salvedad que se puede hacer, y tiene que ver con el escalonamiento de precios de los autos cero kilómetro de cada marca. No es lo mismo definir un precio para el modelo más accesible que hacerlo para uno que tiene otro auto más barato dentro de la misma marca.

Así, podría suceder que el Toyota Yaris, cuando tenía el Etios por debajo de su precio, no necesitara ser situado en una franja que le permitiera ser más competitivo que sus rivales. Lo mismo podría suceder con el Cronos, que el año pasado era el modelo más barato de Fiat, pero ahora tiene modelo de menor precio. Así, como último ejercicio, tiene valor considerar el auto más barato del mercado hoy, el Fiat Mobi, el más barato en marzo, el mismo Toyota Yaris, y lo mismo con los meses de octubre y marzo de 2023.

El Fiat Mobi Trekking cuesta hoy $19.291.000, que equivale a 71 sueldos mínimos. El Yaris XS, en marzo 2024 tenía un precio equivalente a 83 sueldos por su precio de $16.855.000. En octubre del año pasado, el auto más barato era el Toyota Etios X con un precio de $7.023.000, que representaba el ahorro de 53 sueldos. Finalmente, el marzo de 2023, el auto más accesible era Citroën C3 Pure Tech 82, que tenía un precio de $3.473.500, lo que implicaba unos 49 sueldos mínimos.

La recuperación actual del poder adquisitivo de los salarios formales en relación con el precio de los autos es real respecto al primer semestre, ya que se pasó de 83 sueldos a 77 para poder comprar el cero kilómetro más accesible del mercado. Una mejora del 7% sin discriminar entre modelos o marcas de autos.

Sin embargo, en la comparación interanual, todavía se está un 33% por debajo de la capacidad de octubre de 2023. La recuperación es positiva en relación al primer trimestre, porque en marzo de 2024, la capacidad de compra estaba un 69% más baja que la del mismo mes del año anterior.