La desocupación en CABA alcanzó el 7,3% en el segundo trimestre

En el último año la población desocupada con certificaciones educativas universitarias completas aumentó 8,2 puntos porcentuales, pasando de 14,8% a 23,0% (iStock)

La desocupación en la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo trimestre alcanzó a 122.500 porteños, es decir, al 7,3% de la población. Esto implica un incremento interanual respecto al 6,8% del mismo período del año pasado y una leve disminución en relación al trimestre anterior, cuando se ubicó en 7,5%, según reveló el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

Al interior, un 51,7% de los desocupados son hombres y el 48,3% son mujeres. El 54,9% declara tener el nivel certificaciones educativas que corresponden a nivel medio completo o superior incompleto. Otro dato que preocupa es que en el último año la población desocupada con certificaciones educativas universitarias completas aumentó 8,2 puntos porcentuales, pasando de 14,8% a 23,0%.

El instituto estadístico porteño destacó que el 27,4% de los desocupados cesantes perdió su ocupación durante el año 2023 y el grupo más numeroso, el 49,6%, lo hizo en los dos primeros trimestres de 2024. “El 71,3% de las personas en condición de desocupación se encuentran en búsqueda activa inferior a seis meses; un año antes este guarismo se colocaba en 60,9%”, señaló el informe oficial. En tanto que “el desempleo que supera el año calendario denominado desempleo de larga duración abarca al 23,7% de la población desocupada”.

El 49,6%, de los desocupados perdió en su empleo en los dos primeros trimestres de 2024

La subocupación avanzó en términos interanual 1,5 puntos porcentuales y alcanzó al 10,9% de la población. Se trata de registro más alto en los últimos 3 años. “Los demandantes que están en la búsqueda activa de otra ocupación– representan el 50,6% del total de población subocupada, por encima del 41,8% del mismo período del año anterior”, indica el IDECBA.

A su vez, la tasa de actividad de la población de 10 años y más se ubica en 63,7% y la tasa de empleo para el mismo segmento etario, en 59,1%. Ambas están por debajo de los valores del mismo período del año anterior. Tanto el volumen de población activa como de población ocupada disminuyen en la comparación interanual (1,9% y 2,4%, respectivamente). En los dos casos, se observa reducción entre las mujeres, con relativa constancia entre los varones.

En lo que respecta a la categoría ocupacional, el 71,3% de la población ocupada de la Ciudad trabaja en condición de asalariada, disminuyendo un 4% interanual. Es el guarismo más bajo de la serie histórica y afecta principalmente a las mujeres.

“Al 73,9% de la población asalariada le efectúan descuentos jubilatorios. Tanto la población femenina como la masculina muestran registros similares a la marca total. Al 26,1% de la población asalariada no le efectúan descuentos jubilatorios. En particular, el 7,8% aporta por sí misma a la seguridad social; el otro 18,3% no lo hace, por cuanto no tiene registro de ningún tipo en la seguridad social”, se precisó.

Al 73,9% de la población asalariada le efectúan descuentos jubilatorios

En tanto, el 12,5% de la población ocupada porteña registra pluriempleo (más de una ocupación)”, con un promedio de 43,5 horas semanales trabajadas en todas las ocupaciones.

Por su parte, los cuenta propistas representan casi un cuarto de la población ocupada porteña (24,7%), siendo el registro más alto de la serie histórica y presentando un crecimiento del 5,4% con respecto a un año atrás.

Hay que destacar que la porción de población cuentapropista no profesional del sector privado en establecimientos de hasta 5 trabajadores es del 73,9%; un año atrás era de 70,1%, lo que significa un aumento interanual de 11,2%. Este fenómeno en realidad se extiende a más de la mitad de los porteños, no sólo a aquellos que trabajan por cuenta propia: “El 53,9% de la población ocupa puestos de calificación baja (operativa o no calificada)”.

El IDECBA también subrayó que el 35,4% de la población joven asalariada se encuentra en condición de precariedad laboral, guarismo que está muy por encima del correspondiente al total de la población asalariada de la Ciudad. “Cuando a este segmento se le adiciona la porción de los que se desempeñan como cuenta propia, la tasa de precariedad laboral llega al 39,3%”, explicó el informe.