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Israel golpeó el corazón de Hezbollah en Beirut y cortó otra ruta de abastecimiento terrorista en el sur

Las FDI atacaron el cuartel de inteligencia y la sede de la Fuerza Radwan en la capital libanesa, mientras destruían un nuevo cruce estratégico sobre el río Litani utilizado para el traslado de cohetes y armamento

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La Fuerza Aérea israelí destruyó centros de mando del grupo terrorista Hezbollah en Beirut

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron durante la noche cuarteles generales de Hezbollah en Beirut y otras zonas del Líbano, y destruyeron un cruce sobre el río Litani utilizado por el grupo terrorista para trasladar armamento, informó el ejército israelí el martes.

En Beirut, los ataques apuntaron a varios cuarteles generales de la organización, entre ellos el de la unidad “Fuerza Radwan”, desde donde, según las FDI, sus integrantes planificaban y ejecutaban atentados contra el ejército israelí y ciudadanos del Estado de Israel. En el mismo operativo, las FDI atacaron el cuartel general de inteligencia de Hezbollah en la capital libanesa.

Las FDI señalaron además que uno de los blancos fue una emisora de televisión que operaba bajo la égida de Hezbollah y que funcionaba como sede de la unidad Fuerza Radwan.

Edificios destruidos en los suburbios
Edificios destruidos en los suburbios del sur de Beirut tras los ataques israelíes de la noche del lunes, en el marco del conflicto entre Israel y Hezbollah. (REUTERS/Stringer)

En el pueblo de A-Tiri, un ataque tuvo como objetivo un cuartel de Hezbollah instalado dentro de la estación de radio Noor, mientras integrantes del grupo se encontraban en su interior, según el comunicado militar.

El ejército israelí sostuvo que Hezbollah opera de manera sistemática desde infraestructura civil en el Líbano, y advirtió que continuará actuando “con firmeza” contra la organización, a la que acusó de operar bajo el amparo del régimen iraní.

En un segundo comunicado, las FDI informaron que durante la misma noche atacaron otro cruce estratégico sobre el río Litani, utilizado por Hezbollah para movilizar combatientes y material bélico desde el norte hacia el sur del río.

El ejército israelí destruyó otro importante cruce sobre el río Litani, utilizado por los terroristas de Hezbollah

Según el ejército israelí, ese paso era empleado para transferir armas, cohetes y lanzacohetes con el objetivo de planear y ejecutar atentados contra las fuerzas israelíes. El ataque se suma a otros cruces que fueron destruidos durante la última semana, precisó el comunicado.

Control del sur del Líbano hasta el río Litani

Columna de humo tras un
Columna de humo tras un ataque israelí en el sur del Líbano, visto desde Marjayoun, el 22 de marzo de 2026. (REUTERS/Karamallah Daher)

En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó el martes que las FDI tomarán el control de la zona sur del Líbano hasta el río Litani, a más de 20 kilómetros de la frontera, una zona bajo supervisión de la FINUL —la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano— de acuerdo con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad.

“Los cinco puentes sobre el Litani que utilizaba Hezbollah para el paso de terroristas y armas han sido volados, y las FDI controlarán el resto de los puentes y la zona de seguridad hasta el Litani”, declaró Katz durante una visita a un centro de mando militar.

Katz agregó que los residentes desplazados del sur del Líbano “no regresarán al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte” de Israel.

infografia

En el terreno, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano reportó ataques israelíes durante la noche y el martes por la mañana en distintas zonas del sur del país, incluyendo estaciones de combustible de la empresa Al-Amana, a la que el ejército israelí ha señalado como financiadora de Hezbollah. La agencia informó también bombardeos en la región de Hermel, en el noreste del país, cerca de la frontera con Siria, y reportó que el ejército israelí destruyó un puente que conecta el sur del Líbano con el valle de la Bekaa.

Un ataque israelí en Bshamoun, localidad ubicada en las montañas al sureste de Beirut, mató a dos personas e hirió a otras cinco, según un balance preliminar del Ministerio de Salud libanés. Hezbollah, por su parte, reivindicó una serie de ataques contra soldados israelíes en el sur del Líbano y en sitios del norte de Israel.

El conflicto entre Israel y Hezbollah se desencadenó cuando el grupo, respaldado por Irán, comenzó a lanzar cohetes contra Israel en marzo en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Khamanei.. Los ataques israelíes han matado al menos a 1.039 personas y desplazado a más de un millón en el Líbano.

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