Federico Tomasevich, presidente de Puente: “Que el cepo cambiario dure tres meses más no va a hacer que nada explote”

El presidente de Puente, Federico Tomasevich, que comanda uno de los principales bancos de inversión con operaciones en Argentina y otros países de la región, con una marcada presencia en el mercado de emisión de bonos provinciales y corporativos, aseguró que el Gobierno no muestra celeridad para levantar el cepo cambiario porque “tres meses más no va a hacer que nada explote” y agregó que el número de riesgo país no muestra “la percepción de riesgo genuina” de los mercados hacia la Argentina, sino que es menor por la emisión de títulos en dólares que ya consiguieron distintas empresas argentinas con tasas bien por debajo del 10% anual.

En una entrevista con Infobae al finalizar el evento “El futuro de los negocios en el Cono Sur de América Latina”, que organizó Puente junto con Economist Impact, que pertenece al diario inglés The Economist, Tomasevich mencionó que el Gobierno no necesita una operación de canje de deuda forzoso pero explica que por cuestiones de diseño de los bonos soberanos, el riesgo país termina por reflejar una percepción de riesgo más alta de la que lee que existe en la actualidad entre los inversores. Infobae fue media partner de la jornada.

— ¿Cuál es la foto que ve hoy respecto al riesgo país, el precio de los activos argentinos, y si tuviera que arriesgar una secuencia de acá a corto o mediano plazo, qué observa?

— El riesgo país viene bajando consistentemente en los últimos meses, la tasa de rendimiento de los bonos corporativos también baja. Eso es muy bueno porque ya grandes compañías empezaron a emitir deuda. Eso es un reflejo de que el riesgo país tiene expectativas de bajar. Si alguien pensase que podría subir, las compañías no estarían emitiendo deuda nueva. Todavía el Estado y privados desde hace cinco años no pueden acceder al mercado de deuda voluntaria internacional, no pueden por las condiciones macroeconómicas. El riesgo país va a seguir bajando, los bonos provinciales van a seguir subiendo, los bonos corporativos van a seguir subiendo, las acciones van a seguir firmes en la medida que el Gobierno siga por esta senda. ¿Qué podría generar una corrección? Un evento internacional, esas cosas son imprevistas, pero por el frente interno debería seguir de la manera que viene en los próximos 3 o 4 meses.

— ¿Los precios de los activos argentinos ya tienen incorporado el plan fiscal y monetario del Gobierno? ¿Hay algo más que les falte incorporar?

— Sí, porque se viene de precios extremadamente deprimidos. Un tema de mucha vigencia ahora: la tasa americana va a bajar y eso favorece a los mercados emergentes. Y que Argentina pase a ser nuevamente un actor en mercados emergentes, no por cambio de calificación, simplemente por lo que Argentina transmite y transpira, hace que vayas a tener más atracción de capital. Y un tema no menor: las empresas y las provincias no acceden al mercado de capital, vienen cancelando deuda. Hoy hay mucho menos deuda corporativa en el mercado y menos deuda provincial que hace 3 años.

— ¿Cuál es el riesgo que se percibe todavía para la Argentina?

— El riesgo país hoy, para dejarlo claro, no refleja los niveles de percepción genuino de riesgo los inversores. El mercado no ve un riesgo genuino de 1.100 puntos porque sino una empresa de primer nivel no hubiera emitido esta semana al 7% u otra al 7 y pico hace dos. Si el riesgo país fuese genuinamente 1.100 puntos, la empresa tendría que haber salido a una tasa mucho más alta. Lo que refleja el riesgo país es la estructura de los bonos soberanos, que tienen un rendimiento corriente muy bajo y una TIR (Tasa Interna de Retorno) muy alta, y eso es producto de la estructura de los bonos.

— ¿Cómo afectan al riesgo país la demora en la salida del cepo y la solvencia para el pago de la deuda en dólares?

— Hay un tema de solvencia que, por supuesto, es opinable, pero ningún país tiene las reservas para pagar la deuda. No es que en Japón van a ver cuántas reservas tiene para pagar la deuda, porque tienen una muy baja percepción de riesgo. Entonces, el mercado descarta que siempre va a poder refinanciar. En este contexto en el que se viene arreglando la macro, mejorando el perfil fiscal, normalizando precios relativos, con tasa americana bajando, hay muchas más posibilidades de volver al mercado voluntario de deuda. ¿Por qué? Porque los corporativos ya lo hicieron y porque próximamente lo van a poder hacer las provincias. Que las empresas y las provincias puedan financiar proyectos de infraestructura de largo plazo a tasas competitivas es importantísimo. Por eso yo digo que el nivel de riesgo que refleja el riesgo país como índice no es el correcto, porque sino no hubieran podido emitir estas compañías.

— ¿Ve una necesidad del Gobierno de una operación de canje para la deuda en dólares, aunque no sea forzoso?

— El Gobierno no tiene absolutamente ninguna vocación, porque así lo manifiesta, y no tendría ningún interés en generar nada forzoso. No tiene la necesidad. Los depósitos en dólares, el nivel de financiamiento de las empresas y crédito en el sistema financiero vienen subiendo. No tiene necesidad de hacer nada de manera forzada. Las cosas se dan por lo que viene haciendo el Gobierno, con su estilo y con sus formas: celosamente cuidando el frente fiscal, normalizando precios relativos, normalizando la macro. ¿Se va a levantar mañana el cepo? No creo. ¿Es una necesidad imperiosa? Estamos conviviendo con cepo hace cinco años y no explotó nada. Que el cepo dure tres meses más no va a hacer que nada explote. ¿Mejoraría muchísimo? Ya viene mejorando. No lo digo yo, sino que lo dicen los indicadores.

— ¿El cepo no termina siendo un obstáculo para recomponer reservas?

— En diciembre del año pasado Argentina era una carrera de obstáculos: distorsiones de precios relativos, los niveles de inflación, situación macroeconómica, desorden fiscal. El Gobierno va haciendo lo que puede en la medida que las cosas le salen. Es un orden secuencial, no se puede elegir qué cosa va primero y cuál después sin tener en cuenta las consecuencias. Arrancar liberando el cepo hubiera sido un error. En algún momento, cuando el Gobierno sienta que tiene confort necesario para levantar el cepo y que no ponga en riesgo lo que vienen haciendo, lo harán.

— ¿Lo único que podría llegar a demorar una decisión de levantar el cepo tiene que ver con las reservas?

— Es una combinación de cosas. Es importante tener libre ingreso (de divisas), por supuesto, pero eso también lo dice el Gobierno. El tema es que no se puede tomar medidas arrebatadas sin medir las consecuencias. El Gobierno está haciendo lo prudentemente necesario como para levantarlo cuando ellos consideren que tienen las consecuencias controladas.

— Las opciones de financiamiento en el exterior, como un repo de bancos o el Fondo Monetario, ¿podrían ser favorables para el Gobierno?

— En el evento habló el gobernador (Rolando) Figueroa y la provincia está haciendo un road show internacional en Londres, Estados Unidos y hay genuino y gran interés por la deuda provincial cuando salgan al mercado. Y van a salir a tasas muy competitivas de vuelta para poder mejorar la competitividad productiva y darle mejores condiciones a los ciudadanos. Habrá provincias que lo puedan hacer y otras que no. Las que estén más ordenadas y tengan mejor track record en el comportamiento de su deuda van a ser las que primero salgan y en mejores condiciones.

— ¿Ve a las provincias saliendo al mercado internacional antes que la Nación?

— Probablemente. Porque hoy los bonos provinciales están muchísimo más caros que la deuda soberana. Y eso quiere decir que el riesgo provincial está casi con una tasa de una compañía de primer nivel de Latinoamérica.

— En la secuencia del plan económico del Gobierno, ¿qué ve para adelante?

— Creo que hay mucho que esperar también del sector privado en toda esta secuencia. En la medida en que se normalice la macroeconómica y haya menos distorsiones de precios relativos, las inversiones privadas van a empezar a tener un rol importante en la economía. Era imposible esperar que las inversiones privadas tuvieran relevancia con una situación macro y fiscal como las que reinaban hace un año. El privado tenía que sobrevivir. Hoy las condiciones cambiaron y hay expectativas de que sigan cambiando para adelante.