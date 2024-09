Los dólares financieros se derrumbaron sin la intervención del Banco Central por ventas fuertes de empresas

Una mujer sostiene billetes de dólar estadounidense. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File photo

Hasta el miércoles el mercado se preguntaba cuando el dólar atravesará el techo de los $1.300 y desde hoy el interrogante es cuánto tardará en perforar el piso de los $1.200. Los más optimistas arriesgan que antes de fin de diciembre se unificará el dólar. Cabe recordar que Carlos Menem tardó un año en salir de la inflación e ir a la convertibilidad. La historia puede repetirse.

La causa principal de la baja fue el levantamiento del paro de los aceiteros que liberó una consistente cantidad de exportaciones atrasadas sumada a la importante oferta de empresas que ya se deshicieron de la esperanza de una devaluación y ven que el blanqueo traerá una cantidad de dólares que aliviará la escasez de reservas.

Lo cierto es que el dólar MEP cedió $21,02 (-1,6%) a $1.258,82. El contado con liquidación (CCL) cayó $22,16 (-1,7%) a $1271,60. El “blue” tuvo el descenso más pronunciado de la mano de pequeños y medianos ahorristas desencantados de tener en sus ahorros una divisa que tiene el mismo valor que hace 4 meses. Por eso la ola de vendedores fue tan impactante que el dólar libre perdió $40 y cerró a $1.265 para convertirse en el dólar más barato del sistema; está $300 por debajo del dólar tarjeta.

Para el trader Esteban Monte “si la tendencia bajista continúa podría acercarse o incluso tocar los $1.240/30 que son el próximo objetivo a la baja. Resulta llamativa la caída del blue porque estuvo un buen tiempo por encima de la cotización del CCL y del MEP dando lugar a varios rulos, y por momentos parecía una pulseada de algunos actores del mercado contra el Gobierno que intervenía en los dólares financieros. Por lo que, si hubo una pulseada en los dólares financieros, el claro ganador fue el Gobierno que ve achicarse la brecha, la cual es una de las condiciones necesarias para tener expectativas de una salida del cepo cambiario”.

De lo que están seguro los operadores y, además, le da más consistencia a la baja, es que el Banco Central estuvo ausente y no intervino en la plaza. Martin Reginelli, senior FX Trader de ConoSur Investments lo confirmó: “cuando el Central interviene, suele haber desarbitraje entre las plazas de MEP T+0 (contado inmediato) vs T+1 (24 horas) y el volumen en AL30D a 24 horas suele incrementar significativamente ya que se interviene por ese plazo. Hoy (por ayer) no se vio ningún desarbitraje ni incrementó el volumen que fue de USD 40 millones aproximadamente, similar al del martes. Creemos que la baja del dólar se debe principalmente a la oferta de los corporativos, ya que desde el inicio del día se sintió la constante presión vendedora en el mercado OTC”.

El OTC (over the counter) es un mercado bilateral donde las operaciones se pactan sin figurar en las pantallas. Está por afuera del mercado secundario. Ese dólar también es conocido como SENEBI.

Fue tanta la euforia que Obligaciones negociables en dólares que Pampa Energía colocó USD 400 millones al 8,25%. YPF también está renovando bonos que vencen en 2027 para extender su plazo a tasas menores a 9%.

Javier Casabal, estratega de renta fija en Adcap Grupo Financiero, señaló que ayer “los depósitos en dólares subieron USD 163 millones y llegaron a USD 1.021 millones desde el 14 de agosto. Vienen muy en línea con la tendencia al blanqueo de Mauricio Macri en 2016. A este ritmo deberíamos llegar a USD 5 mil millones a fin de mes, pero es probable que haya una prórroga”.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) la oferta mejoró a USD 312,5 millones y el Banco Central pudo comprar USD 92 millones que hicieron que las reservas recuperen USD 187 millones y cierren en USD27.439 millones. El acumulado de compras en el mes es de USD 144 millones.

Para la consultora F2 de Andrés Reschini “con esta caída de los dólares financieros la brecha cayó al 33% luego del recorte en el impuesto PAIS, los futuros ajustaron con caídas leves que alcanzaron a 0,68% para el caso de junio 2025. El REM de agosto (la encuesta del Banco Central) pronosticó un tipo de cambio de $1.025,4 para diciembre mientras que en el mercado de futuros fin de año ajustó a $1.085 al 3,6% efectivo mensual sobre noviembre en línea con la media del REM de 3,6% mensual de aumento de la inflación”.

En tanto los bonos en pesos continuaron con escasa demanda. Los que ajustan por CER siguen bajando en la curva de corto plazo y tienen subas los más largos, pero con pocos negocios.

Las LECAP, que estaban contenidas por la licitación de la semana que viene tuvieron más compradores y ya se encuentran en las mismas tasas que la última licitación (entre 3,7% y 3,9%).

Los bonos soberanos se recuperaron con alzas superiores a 1% e hicieron bajar al riesgo país 13 unidades (-0,8%) a 1.452 puntos básicos, mientras los bonos de países emergentes comenzaron a bajar. La otra buena noticia es que la soja en Chicago mantuvo sus alzas de los últimos días.

Adcap Grupo Financiero en su informe señala que “la semana pasada, los bonos repuntaron, acercándose al techo de los USD 45. Creemos que este aumento del optimismo se debe al rápido incremento de los depósitos del sector privado en dólares, que está alimentando una creciente confianza en el éxito del Régimen de Regularización de Activos a medida que nos acercamos al 30 de septiembre (Finalización de la Fase 1 del Régimen)”.

Más adelante agrega que “en las próximas semanas, se conocerán datos críticos para determinar si el Banco Central puede efectivamente comprar dólares considerando el impacto de la reducción del Impuesto PAIS a 7.5% y el impacto del cronograma más demandante para el pago de importaciones mientras el dólar blend para exportadores sigue reduciendo la cantidad de dólares disponibles”.

En la Bolsa hubo toma de ganancias y el Merval de las acciones líderes perdió 1,8% en pesos, pero subió 2,8% en dólares, por la fuerte caída del CCL.

Los ADR -certificados de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron un cierre equilibrado entre bajas y alzas donde se destacaron las subas de IRSA y Telecom (+4,3%).

Hoy se espera un día de ansiedad para saber si los inversores confirman la euforia por la baja del dólar con subas en bonos y acciones.