En un encuentro reservado, Caputo les sugirió una propuesta a los empresarios para que el Gobierno pueda bajar los impuestos

En un encuentro reservado, Caputo les dio a los empresarios una idea para que el Gobierno pueda bajar los impuestos

El ministro Luis Caputo se reunió en forma reservada con un grupo de empresarios a los que les sugirió que bajen los precios para vender más, al reafirmar que el tipo de cambio se mantendrá estable.

El encuentro, cuyos participaron hablaron con Infobae bajo la condición del anonimato, transcurrió con intercambios positivos y ninguna queja, pese a la fuerte recesión imperante.

La organización estuvo a cargo de una entidad que realiza desayunos y otros encuentros entre empresarios y funcionarios en forma habitual.

El mensaje principal del ministro del gobierno de Javier Milei fue, como ya lo había dicho públicamente, que la mayoría de los precios se fijaron con la idea de que el dólar llegaría a $2.000 si ganaba el entonces candidato libertario a la presidencia. Y, al igual que lo señaló el propio presidente, pese a que el dólar se estabilizó, los precios no bajaron lo suficiente.

Por este motivo, el ministro les subrayó a los empresarios presentes en el cónclave que deben bajar los precios para poder vender dado que la gente no puede comprar con estos valores (en un contexto de caída real de los ingresos). Si lo hicieran, destacó, podrían aumentar sus ventas y, por lo tanto, se daría un círculo virtuoso de incremento de la recaudación y una mayor rapidez para alcanzar el superávit fiscal comprometido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por lo tanto, en ese escenario, sería más factible reducir los impuestos, tal como se comprometió el presidente Milei, pese a que el objetivo preliminar del Gobierno en este contexto es alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas para reducir la inflación.

La inflación según Econométrica

La negociación con el FMI

El ministro, que horas antes había regresado de Washington, donde participó de la asamblea de la primavera boreal del FMI y el Banco Mundial, no les dio precisiones sobre la posibilidad de conseguir fondos frescos por parte de los organismos multilaterales, ni sobre potenciales negociaciones con bancos privados para conseguir un crédito.

Sin embargo, el humor fue bueno entre los asistentes, porque el funcionario se mostró dispuesto a responder todas las preguntas y, tal como lo hizo Milei en el Foro Llao, los alentó a invertir en un contexto de freno a la emisión monetaria con la consecuente caída de la tasa de inflación, que de todos modos todavía permanece en un nivel muy alto. De hecho, la Argentina se ubica cómoda en el primer puesto del ranking mundial de inflación, por encima de Venezuela y el Líbano y, por supuesto, arriba del resto de América latina.

La única duda que les quedó a los empresarios, que no se manifestó ante Caputo es, si la estabilidad del dólar llegó para quedarse o si se trata de un fenómeno pasajero y que, cuando deban reponer productos, no tendrán que pagarlos más caro que ahora, un fenómeno que se dio meses atrás cuando no se sabía cuál era el precio real de la divisa norteamericana. Para los empresarios, que se apruebe la ley Bases y el paquete fiscal sería una señal positiva de sustentabilidad.

En otras conversaciones, el ministro admitió que el razonamiento de los empresarios al subir mucho los precios en la transición presidencial podía tener cierta lógica porque no se sabía qué rumbo tomaría el nuevo gobierno, pero reafirmó que la política económica no convalidará una nueva devaluación fuerte. En la misma sintonía, varias veces el propio presidente negó que haya una situación de atraso cambiario y también reafirmó que no habrá una depreciación, pese a que varios expertos sostienen lo contrario.

Milei está conforme con el ritmo del descenso de los precios y muy cerca de él indicaron a Infobae que la inflación núcleo –que no toma en cuenta los precios regulados y estacionales- este mes se ubica en un dígito. Además, algunas consultoras, como ECO GO, creen que el IPC general también podría quedar en un dígito, ya que los alimentos mostraron una suba del 6% el último mes.

Según la consultora de Marina Dal Poggetto, en la tercera del mes, “los alimentos registraron un incremento del 1,4%, luego de una semana prácticamente sin variaciones”.

“Con este dato y considerando aumentos proyectados para la última semana del 1,3%, la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 5,6% en el abril. Si además se incorporan los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar, la inflación en alimentos alcanzaría el 5,3%”, señaló.

De este modo, la proyección nivel general marca, según ECO GO, que “la inflación de abril se ubicaría así en 9,1% mensual. La suba en la proyección respecto a la semana previa responde a la homologación de la paritaria de encargados de edificios, que contempla los meses de enero a abril. Este número no contempla la caída en los precios de las prepagas”. En tanto, Econométrica de Ramiro Castiñeira marcó que la inflación en alimentos llegó al 6,5%.