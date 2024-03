El Gobierno destacó que se redujeron las expectativas de inflación del próximo año

El Gobierno afirmó que las expectativas de inflación futura por primera vez se colocaron por debajo de la suba de los precios de los últimos 12 meses.

Esto se refleja en que la expectativa de inflación a 12 meses se ubica en 183% según el último relevamiento de expectativas del mercado (REM) que publica el Banco Central, mientras que la inflación del último año llegó al 254%.

Al respecto, el vocero presidencial Manuel Adorni, señaló que “la inflación de febrero está en los números que esperamos; entendemos que estamos en una fuerte desaceleración inflacionaria que veníamos viendo cuando asumimos”.

“Y por primera vez, en 19 meses, la expectativa de inflación anual está por debajo de la inflación interanual” expresó Adorni.

El presidente Javier Milei también había destacado ayer en Expoagro que la inflación de febrero volverá a mostrar un registro inferior al de enero y diciembre, en torno del 15% mensual. Si se cumple este pronóstico, la inflación interanual rozará el 290%.

ECO GO en base al REM

Al respecto, Sebastián Menescaldi de Eco Go señaló que “todavía no tenemos expectativas claras; están desancladas. Hoy se sostiene el crawling pero sabemos que no puede ser permanente”.

“En los próximos meses debería surgir una nueva ancla, a partir de algún programa financiero y monetario del Gobierno”, indicó. Al respecto, indicó que “el número a un año probablemente sea muy volátil aún”.

“Todavía existe un nivel de incertidumbre muy elevado como para poder afirmar eso, porque estamos en medio de un proceso de ajuste económico que todavía no está consolidado; está recién estamos empezando a cruzar el río, y entonces uno no sabe adónde nos puede llevar la corriente”, indicó.

“Ojalá que lleguemos a la otra orilla rápido y efectivamente pueda consolidarse la baja de la inflación. Pero cuando uno ve la historia argentina, hay procesos donde inicialmente baja la inflación, pero después surgen otros factores que complican y que no permiten reducir la evolución de los precios”, explicó.

“De 1975 a 1989 hubo muchos programas que fracasaron. Por este motivo, lamentablemente, no podemos afirmar que este programa ya sea un éxito, o que vaya a ser un éxito, y que logre desinflar los precios”, afirmó.

Por su parte, el director de Econométrica, Ramiro Castiñeira sentenció que es probable que se profundice esta tendencia a la baja “si logran el equilibrio fiscal; no hay duda: apagarán la maquinita y colapsará la inflación”.

Los datos de febrero y la proyección de marzo

Según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) “en el segundo mes del año se observa una considerable reducción de la tasa de inflación, la que se ubicó en 16,75 % según el IPC-FIEL para la Ciudad de Buenos Aires. Este número deja la inflación anual –Febrero 24 vs Febrero 2023 en 287,2%”.

En tanto, “la Inflación Núcleo, -precios no regulados y que carecen de estacionalidad-, fue del 13% y acumuló los últimos 12 meses un crecimiento del 288%, mientras que Alimentos y Bebidas no alcohólicas creció 17,8% en el mes y de 331,2% en los últimos 12 meses”.

“El mayor incremento mensual corresponde a Transporte (35,3%) como consecuencia de la quita de subsidios en el servicio de transporte urbano y el aumento de la nafta”, detalló FIEL.

Otros rubros con fuertes incrementos “fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (21,8%) así como Indumentaria y Vivienda (ambos con un incremento del 21%) – en este último rubro se destaca el aumento en la tarifa de electricidad por la quita de subsidios y el aumento de la garrafa social”.

En tanto, Camilo Tiscornia dijo que “el relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA tuvo un alza mensual de 16,3%, cayendo respecto del 19,6% de enero. No obstante, la variación interanual trepó a 275%, la mayor desde marzo de 1991″.

Aumentaron las cuotas de los colegios privados NA

“En el interior del país no se dieron aumentos de servicios públicos de magnitud similar a los que tuvieron lugar en el GBA durante febrero. Por ello, puede esperarse una menor inflación en el resto del país y, por lo tanto, en el total nacional”, aclaró.

Sin embargo, en marzo se registran varios aumentos: la medicina prepaga, las tarifas de los servicios públicos, los colegios privados, las expensas de los edificios y otros, que, para ciertos analistas, dejarían el IPC en un nivel parecido al de febrero. De todos modos, según el director de Macroview Pablo Goldin, no sería preocupante si la inflación un mes no baja por un factor puntual –como la suba de las tarifas-, pero sí podría ser complicado si la escalera descendente que exhibe el IPC se detiene por una suba generalizada de los precios no estacionales.

En este contexto de reducción mensual de los precios, el ex ministro Domingo Cavallo sugirió que el Gobierno acelere la tasa de devaluación diaria del tipo de cambio oficial para acercarla a la inflación, con el objetivo de desalentar una mayor presión devaluatoria en el futuro cercano. El Gobierno, por ahora, se niega, porque no quiere acelerar el IPC.