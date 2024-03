Tarifa de agua: el Gobierno convocó a una audiencia pública para analizar los aumentos de AySA

Se avecina un nuevo golpe a los bolsillos de los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Gobierno Nacional convocó a una audiencia pública para analizar la propuesta de adecuación tarifaria de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.)

A través de la Resolución 2/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Obras Públicas anunció el llamado “con el objeto de informar y recibir opiniones de la comunidad sobre la Propuesta de Adecuación Tarifaria y sus fundamentos”.

“La Audiencia Pública se llevará a cabo el día 27 de marzo del 2024 a las 10 hs. Su visualización y participación se realizará mediante una plataforma digital y su desarrollo se trasmitirá en simultáneo a través de una plataforma de streaming, la que será informada a través de la página web del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS)”, informó el Poder Ejecutivo.

La audiencia será presidida por la autoridad de aplicación designada en el marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, se indicó. A su vez, se designó a Walter Méndez y a Sonia Kabala como presidentes alternos; y a Antonella Bolontrade en carácter de moderadora.

Podrán participar en la audiencia “toda persona física o jurídica, pública o privada que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva relacionada con la temática a tratar”. Las inscripciones se llevarán a cabo en la sede del ERAS, ubicada en avenida Callao 982, en el horario de 9:00 hs a 16:00 hs. a partir del día 10 de marzo de 2024 y hasta las 10:00 hs. del día 25 de marzo de 2024.

Semanas atrás, el Gobierno rechazó una propuesta de la empresa que contemplaba un aumento de tarifas de 138% y encomendó la redacción de un nuevo plan de ajuste con un porcentaje de incremento menor.

En este marco, AySa envió “una nueva propuesta superadora de recomposición tarifaria y mejora de la eficiencia”. “Sobre el particular, se destaca que el nivel de gastos de partida considerado en la Propuesta Tarifaria 2024 corresponde en términos de cantidades a las ejecutadas efectivamente durante 2023, aplicándose sobre las mismas únicamente las variaciones nominales de precios estimadas para 2024. En tal sentido, la concesionaria realizará los esfuerzos necesarios para afrontar los incrementos de gastos reales previstos en la programación operativa de la empresa para 2024 mediante mejoras de eficiencia y ahorros sobre el sistema existente”, explicó la compañía estatal que brinda servicio a más de 3,8 millones de hogares del AMBA.

“Entre los incrementos del nivel de actividad se destacan la incorporación de nuevos usuarios y la puesta en funcionamiento del sistema cloacal Riachuelo”, se agregó.

Por otro lado, en materia de equilibrio económico de la concesión, se propone “un programa tarifario superador” que comprende, de acuerdo con los lineamientos recibidos de la Secretaría de Obras Públicas, las siguientes medidas:

1 - Ahorros presupuestarios adicionales: sobre el presupuesto de gastos operativos e inversiones en mejora y mantenimiento calculado a partir de las cantidades de 2023 se aplicará una reducción de gastos escalonada a partir de febrero 2024, logrando en los últimos meses del año una reducción del orden del 20% real (a precios de marzo 2024).

2 - Incremento del nivel tarifario: a efectos de alcanzar el equilibrio económico entre los meses de septiembre y octubre de 2024, considerando las mejoras de eficiencia del punto anterior, y a precios de marzo 2024, se solicita un incremento del coeficiente de modificación K del 209%.

3 - Mecanismo de actualización: En materia de actualización nominal, de acuerdo con los lineamientos recibidos, se propone la aplicación de un factor de actualización mensual aplicable a partir del mes de mayo considerando un índice compuesto por IPC INDEC Nivel General, IPIM INDEC apertura D (Productos manufacturados) e Índice de Salarios Nivel General INDEC, con las siguientes ponderaciones:

IPC: 11%

IPIM D: 44%

IS: 45%

Previsión de revisión tarifaria en julio de 2024: AySA señaló que “atento lo ambicioso del proceso de eficiencia iniciado, la elevada volatilidad macroeconómica y los cambios de precios relativos en curso se propone fijar una revisión tarifaria complementaria obligatoria para el mes de julio de 2024″.

Además, se recomendó un fortalecimiento del programa de tarifa social, contemplando una ampliación del presupuesto y mayores facilidades para que los usuarios accedan al mismo.

Entre otras medidas de morigeración y distribución de cargas tarifarias: la empresa planteó conservar para todo el período incluido en la corrección tarifaria el descuento especial del 15% para los usuarios residenciales y baldíos cuyos inmuebles se localizan en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos (1,10; 1,30 y 1,45). Por otro lado, también se mantiene para todos los usuarios en régimen no medido la gratuidad del pasaje a régimen medido en caso de que lo soliciten. Esta posibilidad les permite controlar sus consumos y por ende los montos finales facturados, mejorando la eficiencia asignativa.

“Como resultado de las medidas en términos de reducción de los subsidios frente a la situación actual se alcanzaría un ahorro estimado de 440.000 millones de $ a precios de marzo 2024, entre mejora de eficiencia adicional e incremento tarifario, generándose una importante mejora en términos de equidad. No obstante, a pesar de estos esfuerzos y teniendo en cuenta la pauta definida por esa Autoridad de Aplicación para el programa tarifario, se recuerda que para lograr el equilibrio financiero de la concesión continuará siendo necesario que el Tesoro Nacional complete con transferencias el déficit no cubierto, tanto para los meses en que aún no se alcanza el equilibrio en términos de gastos operativos e inversiones en mejora y mantenimiento como para el financiamiento de obras básicas y de expansión y servicio de deuda”, advirtió AySA.